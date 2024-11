大坑人氣小餐館進駐觀塘 鮮製手工意粉 「飲管」吸汁

近年,小店崛起成了飲食新趨勢,大抵我們都厭倦了飲食集團的經營模式,抗拒流水作業劃一出品的味道。於是,我們開始探尋特色小餐館,像是一些背後有淵源的,尤其能夠透過食物吃出人的故事與氣質;去年尾才在大坑區開業的Nocino受到熱捧,不難想像恰恰因能滿足客人對用餐品質與氛圍的要求。

「We are a 'Swiss Italian Grotto' focusing on the Canton of Switzerland called 'Ticino'.」Nocino開宗明義說出他們是糅合瑞士跟意大利菜的休閒小餐館。要知道瑞士國土被多國包圍,連國家法定語言也有4種(法語、德語、意大利語和羅曼什語),所以菜式受外來影響極深。媽媽是瑞士人的Nocino店主兼主廚Matthew Ziemski,當初選了瑞士南部的意大利語區Ticino作為餐館故事的起點,正因為該地方滿載他的成長回憶。Ticino有一種名為grotto的餐飲場所,那裏結合了瑞士和意大利的文化元素,特別是在食物上。這些餐館通常會提供瑞士特色菜餚,像是芝士火鍋、意大利粉和pizza,而環境呢?是很有情調的石瓦屋,四周更環繞着一株株的葡萄藤蔓,是一種舒適又讓人放鬆的dining vibe。至於店名Nocino,則是一款當地產的利口酒,Matthew的叔叔會用渣釀白蘭地與合桃以傳統方法釀製。餐館裏幾乎每一項細節也能說出故事來。

Nocino創立於大坑這個人情味濃厚的小社區裏,策略上已先贏一着。不過要在香港市區裏找到如grotto的理想地,的確有所限制,所以Matthew可做的便是在狹小空間裏,以木材元素、古董家具和鏡子,營造明淨而溫暖的用餐氣氛,加上具一定水準的食物,不難理解為何會成為城中的預約困難店。

牛頰肉醬闊條麵 芝士泡沫點睛

至於分店選址觀塘,相信是想擺脫鄰里的親暱感覺,轉而吸納一班年輕有活力的上班族群。不過氛圍、餐單甚至價錢都沒有大改動,仍舊以手工意粉為賣點,配搭一些傳統瑞士美食,如芝士、醃肉和葡萄酒。

餐單上的意粉選擇,包括寬條麵、波浪意粉、飲管意粉、雞冠麵等,一律是Matthew在觀塘的自家工場內每天鮮製,保持高質水準。推介有牛頰肉醃核桃番茄肉醬闊條麵和麵包蟹黑胡椒芝士飲管意粉。前者是一款頗適合冬天品嘗的美食,因為寬條麵常配濃味燉肉,經過12小時慢煮的牛頰肉跟寬條麵一起煮,肉裏縱使帶有牛脂,但添加了酸酸甜甜的番茄,減膩之餘卻不失肉香,香濃冶味。巧思是意粉上碟後會加上巴馬臣芝士泡沫,讓你可以輕盈地嘗到芝士元素,畢竟瑞士也是以芝士自豪的國度,菜式裏怎能少了芝士呢?值得一提,寬條麵是店內唯一會加入雞蛋製作的手工意粉,喜歡濃濃蛋香的,必點!

至於麵包蟹黑胡椒芝士飲管意粉,用上bucatini這種源自羅馬、外形厚厚胖胖的中空圓身麵,坊間較少人做。Matthew用它來配大量蟹肉和pecorino羊奶芝士,最後加入黑胡椒調味,意粉柔韌彈牙並很好的沾附醬汁,creamy而且奶香豐郁,亦嘗出蟹肉的鮮美,芝士迷沒有理由錯過它。

計劃下月辦「日落酒會」

聽說,Matthew有意從12月開始在觀塘店舉辦「日落酒會」,除了有招牌葡萄酒選擇,更會引入多款生啤,好讓附近上班一族收工後,在餐館裏吃吃芝士飲杯酒,真正感受瑞士人追求work life balance的生活態度,叫人期待!

Nocino

地址:觀塘偉業街93號93WYS地舖

查詢:9172 2094(WhatsApp)

註:逢周六、日休息

