昔展百家千戶 HKIPF今呈變中萬象 各世代攝影人拓家園想像

2024香港國際攝影節（HKIPF）以「萬象有光——家園想像」為主題，來自不同世代的15位本地攝影師，用鏡頭想像着怎樣的「家園」？

由家人家庭到「以城市為家」

「2013年，我們曾推出『300家』攝影展；2016年則有1000家。相隔8年後，我們希望有萬家」，策展人黃啟裕解說。2013年，HKIPF推出「300家」攝影展，12位攝影師以「家」主題為300個本地「家庭」拍下「家庭照」，延伸關於家的想像；2016年，則有「千戶」展覽，探討「家」的多重含義。今年HKIPF，同樣以「家」為主題，展出15位本地攝影師自疫情以來關於香港的作品，以鏡頭記錄動盪之下，物理、文化、心理層面不斷變化的「家園」。

11年來，鏡頭下的「家」有哪些變化？在另一名策展人周佩霞眼中，「以前是family and household（家人和家庭），現在是city as a home（以城市為家）」。在兩位策展人看來，過去的「家」以人為主題，現在的「家園」將目光拓闊至香港。「可能因為在疫情之下，所有人和事的命運都糾纏在一起，因此當作品的主題是視香港為家園並展開想像時，折射出來的內容beyond the city（超出這座城市）」，周佩霞說。

疫下日常 是隔離酒店也是「花」

提起疫情，浮上腦海的是紙巾、藍色口罩、抗原測試套裝，還有隔離房間小小的窗透出的四方的天空。在又一山人的攝影作品《我看花。便是花。》中，紙屑、塑膠索帶、新冠病毒快速抗原測試套裝中的提取管，可以組成「花」，而在花的背後，隱隱可以見到家。「我看山。便是山。我看花。便是花。心中有花。當下賞花。心中有家。安住在家。」又一山人如此介紹這件作品。

場內另一件直接展示COVID-19（新冠疫情）的作品，是余偉建的《21天》。他用相機記錄下與女兒共同在隔離酒店度過的21天。鏡頭下，有女兒用黃色便條在窗上貼出「HI!」；有酒店窗戶望出去烏雲密佈的天空；亦有走廊上宛如怪獸的空氣淨化器。「家，在不同時間和空間，可能有不同的定義，對我而言在2021年的香港有兩個不同的概念，香港本身和酒店……」余偉建寫到。周佩霞表示：「我想問題並不止是大家如何面對COVID，而是COVID這個內容，如何shape（塑造）大家的看法。」在她看來，疫情一方面引起人們對於歷史、懷鄉的追尋，引導人們思考自己的來處；另一方面，疫情帶來了流動性，攝影作品記錄下人群的到來與離開，折射着香港故事。

AI生成理想居所 模糊虛實界線

用攝影記錄故事，聽起來容易，卻只是短短185年的事。1839年，法國人路易．達蓋爾發明攝影，人類自此可以「抓住」轉瞬即逝的光。185年後的今天，當攝影技術不斷更新迭代，菲林、即影即有、數碼……各類相機層出不窮；後期校色、人像修圖、AI（人工智能）創作……攝影中真實與虛構的界線，似乎愈發模糊。

攝影師陳靄欣在作品《/imagine prompt Home》創作時，邀請家人描述理想中的居所，並將家人的描述與自己的想法作為指令輸入AI工具，生成影像，再將生成的相片用即影即有相紙打印，偽裝成即影即有相，與在家中拍下的即影即有相混合展出。記者試着在貼滿牆的即影即有相中分辨哪些是真實場景、哪些是AI生成，卻發現每幅作品都真實而生動，彷彿正緩緩敘述着一個理想的「家園」。「你要我說什麼是真，什麼是假；其實你說的假，我有時也會覺得是真」黃啟裕笑說，AI技術的發展令他震驚，尤其是將逝去親人的影像放入AI中，親人便可重新「動起來」，在屏幕中「音容宛在」，「我絕對不能夠踩低科技的發展」。

策展人：「攝影」或限制了對「影像」理解

然而，將AI用於攝影之中，會否打破攝影人們對「攝影」一詞的想像和定義？在技術的層層迷霧下，「攝影」兩字，應該何解？周佩霞表示，「攝影（photography）」最初的定義是「creating images by recording light（記錄光線，創造影像）」。一開始，光線只有自然光（nature light），但伴隨技術發展，工作室燈光（studio lighting）亦成為光的來源。「或許是『攝影』這兩個中文字限制了我們對『imagery（影像）』的理解」，周佩霞說。黃啟裕續說：「1980年代初，有攝影作品因為使用圖片編輯器編輯相片，引起了很大爭議；但在40餘年後的今天，人人拍照後都要執過、會面部修圖，我們對修圖已經不覺違和。對於AI也是這樣，也許現在覺得違和，但過多幾年便不知會是怎樣的光景。」

人類對攝影的想像和對家的想像，或許有着相似之處。畢竟，身處因疫情、颱風與現實而不斷變遷的香港，想像中的「家園」過多幾年大概也不知會是怎樣的光景。面對眾多中青年攝影師離開香港，黃啟裕希望通過展覽中不同世代、不同形式但同處香港的攝影師的作品「話畀人聽，我哋呢個媒介仲生存緊」。

「萬象有光——家園想像」

日期：即日至12月8日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心4至5樓包氏畫廊

詳情：bit.ly/3YIKPi4

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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