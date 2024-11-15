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美容業女王重磅珍藏拍賣 畢加索《雕像》莫內《睡蓮》相約紐約

【明報專訊】畢加索、莫內、康丁斯基，都是巨星級藝術家，藝術館中只要有其中一人的作品，也定必成為焦點館藏。美國知名藏家Sydell Miller生前集齊了3人的大作，包括畢加索的《雕像》、莫內的《睡蓮》，以及康丁斯基的《白色橢圓形》，非常厲害！Miller年初離世後，這些博物館級藏品即將在下周紐約的拍賣會上一次過上拍，為大家帶來重新細味這些珍品的機會。

紐約蘇富比將於下周一（18日）舉行「遺澤流芳：西德爾．米勒（Sydell Miller）藝術典藏晚間拍賣」，帶來她珍藏的近90件作品。拍賣行介紹，Sydell Miller在美國經營大型美髮和美容用品，丈夫去世後她接掌公司，經營得頭頭是道，更被稱為美容業女王。她在佛羅里達州棕櫚灘的大屋擺滿藝術收藏品，以現當代、印象派作品為主，包括平面作品、巨型雕塑、18世紀家具，以至大象形態的桌子和精巧櫃子等。她除了鍾愛畢加索的作品，也喜歡前衛、具時代特色的藝術品，追求美術與設計和諧共存。畢加索的《雕像》和莫內的《睡蓮》，是她最重磅的收藏。

畢加索是20世紀最具影響力的藝術家。拍賣行專家表示，生於西班牙的他自小學畫，在藝術學院畢業後遷居巴黎，開展藝術夢。他的作品可分為幾個時期：藍色時期的作品描繪巴黎生活日常，借機抒發貧窮和孤獨的心情；後來的玫瑰時期展現熱情洋溢的風格，人物有魔術師、雜技表演者等；之後又被立體主義吸引，突破平面框框後，他的創作有很大變化，在陶瓷、雕塑、版畫和拼貼等不同媒材上揮灑自如，畫技和心技均日漸精進。

畢加索《雕像》 主角是誰？

今次上拍的《雕像》，畫中有個正在創作雕塑的女藝術家。畢加索作品常以女性為主題，除了雕塑家外，還有攝影師、畫家等不同身分的女人。其中他在1932年創作的《戴手表的女人》，去年便在紐約蘇富比拍賣會以1.393億美元（約10.9億港元）成交，成為當時全球拍賣會最貴藝術品，也是畢加索拍賣史上第二高價作品。一般來說，畢加索的作品名都有重要參考價值，這幅《雕像》以簡單的啡、黑、白作色彩構圖，畫面右方女藝術家的表情，和左面的雕像如出一轍；加上以「雕像」命名，誰是真正主角呼之欲出。主角後面的淺藍色低調不搶眼，把整個畫面襯托起來。

另一名大師莫內，一生繪畫過不少《睡蓮》作品，油畫系列便超過200幅。2020年，波士頓美術館便曾以其《睡蓮》畫作慶祝建館150周年。拍賣行指，莫內大多數畫作都在自己家中花園取景，不少是其人生最後數十年創作的重要作品，部分畫作更是他患白內障時繪畫。

印象派特色是不重工筆和細節修飾，由作者長時間觀察同一景象，把不同時間的細節描繪於同一畫面上，超越時間限制。這風格正好讓莫內不受視力問題限制，把自己的藝術生涯不斷延展下去。觀看莫內的作品，站遠站近會有不同感覺。當眼睛靠近畫面，會感覺自己猶如置身畫中，畫框以外的世界好像消失了；在遠處則可以用想像力，在畫面柔和的色塊上補上花朵細節。拍賣行專家指，藝術家於1914至1917年間的創作特別受藏家歡迎，因為這些畫作中的睡蓮大部分都完美盛放，不少亞洲人理解成「花開富貴」的意頭。

莫內《睡蓮》 轉化自身困厄

雖然睡蓮幾乎總結了莫內的創作主題，但他並非在藝術生涯起步時便開始畫睡蓮。在1914年之前，他一度醉心水花園主題，畫了數十幅相關作品，為日後《睡蓮》系列打下紮實基礎；直至他看見池塘睡蓮的美，拿起調色板就畫下當中的睡蓮，自此幾乎沒有再鑽研其他題材。開展《睡蓮》系列前他遇上不少問題，例如花園水浸、患上白內障等，他卻把自身的困難發展成嶄新創作路線。他畫中綻放的睡蓮可能在當時並非真的綻放，真正綻放的可能是他充滿感恩的內心。是次上拍的《睡蓮》以藍色為主調，使用對角線構圖，以池塘為創作對象，筆觸細膩，有別於他後期的作品索性大膽捨棄細膩手法，改以隨意及富表現力量的筆觸，呈現另一種畫面張力。

相比起畢加索、莫內較容易理解的作畫主題，俄國藝術家康丁斯基（Wassily Kandinsky）作品可謂抽象至極，被視為首批繪畫純粹抽象現代作品的畫家之一。1866年生於莫斯科的他，曾在藝術學院受正統訓練，之後一度入讀法學院並當律師，30歲時遷往慕尼黑並重新習畫。其作品特色是色彩繽紛，畫面充滿動感和張力，有無盡的詮釋空間。他曾在法國受訓練，又對音樂和哲學有研究，開始有邏輯地整理自己的創作理論，用文字表達出來，故除了繪畫外，也寫作不少藝術理論，如1910年出版的《藝術的精神性》。他的作品常使用幾何圖案，如今次的《白色橢圓形》便以圓形、三角形和方形，有層次、漸進地構圖，畫作帶音樂韻律感。

香港晚拍 「黃與藍」2.52億港元成交

從紐約回望香港，早前蘇富比香港現當代藝術晚間拍賣也結集了不少頂級作品，包括Mark Rothko的《無題（黃與藍）》和草間彌生《帽子》等。《無題（黃與藍）》是Mark Rothko首度在亞洲上拍的作品，宏大尺寸散發迷人光芒。藝術家在1954年創作時，1年間創作了22幅繪畫，其中12幅獲世界各大博物館收藏，今次上拍一幅以2.52億港元成交，成為亞洲拍場上成交額第3高的西方藝術家。草間彌生1980年創作的《帽子》，在藝術家生涯來說是重要的轉捩點創作。她在1970年代末開始引入大膽鮮明的斑斕顏色，與早年的單色創作有顯著對比。《帽子》是她在1982年東京富士電視畫廊舉行的展覽圖錄中首度公開亮相的作品，今次以4380萬港元成交。

遺澤流芳：西德爾．米勒 （Sydell Miller）藝術典藏晚間拍賣

地點：紐約

日期：11月18日

網址：sothebys.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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