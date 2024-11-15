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開眼 建築

西班牙老城內新思路 小學山丘操場 摒棄性別偏見

【明報專訊】傳統的小學和中學的操場空間總是呈現出一幅高度相似的圖景——長方形的操場，它幾乎百分之百被籃球場或足球場佔據，如跑道、雙槓等其他運動設施通常分佈在球場的邊緣或角落。操場整體則被教學大樓和學校與外界之間的圍牆包圍。

西班牙建築事務所ELE Arkitektura在為杜蘭戈市（Durango）的聖安東尼奧小學（San Antonio Ikastetxea）進行的戶外擴建項目中，便挑戰了保守的操場設計思路。ELE Arkitektura創始人和總監Eduardo Landia Ormaechea這樣評價傳統的操場設計：「（它們）將男孩的運動放置在中心位置，而將其他人推向了邊緣，從而進一步助長了性別的不平等。」

在這樣的理念下，ELE Arkitektura將開放、平等、流動和分享的概念融入設計規劃，並利用幾何作為設計線索，串聯操場的不同置景，也連接學校室內外兩處的活動空間。

創造內外互動 圍￼「打開」如風景畫

聖安東尼奧小學位於杜蘭戈市的老城區，據Eduardo介紹，它由在1930年代西班牙內戰中倖存下來的5座修道院之一改造而成，這些倖存的修道院都擁有面積較大的花園，而聖安東尼奧小學也不例外。ELE Arkitektura負責設計的區域是一個長方形平坦的戶外綠地，周圍被7米高的圍牆包圍。談到對項目的理解和想要實現的願景時，事務所表示：「我們希望在這個項目創造雙重意義上的互動——由外向內的意義上，我們在包圍操場的高牆上增加了開放性，（在視野上）這不僅增強了居民的城市生活體驗，為路過的人們製造小而美的地標，由外可見的操場也可以吸引新的學生；由內向外的意義上，在非學校使用的時間段，該操場向公眾開放，是對所在城市的饋贈。」

項目最後的呈現，高牆的一部分被「打開」，紅色的框架在視覺上似三聯畫的畫框，而牆後高低起伏的學校操場區域，以及後方的城市和山景，自然而然成為了如畫作一般的存在。這一處理也猶如中國庭院設計中的「框景」手法，巧妙地利用已有卻未被發覺的現實，製造彷彿風景畫的效果。

以高低劃功能區 按年齡建社交空間

學校和操場所在區域的遠景是起伏的山脈，事務所選擇在平坦的區域，建造升起的山丘，這呼應其自然背景，為學生創造了俯瞰遠處的小小觀景台；通過高低錯落，也自然地規劃出了不同的功能區域。首先是利用抬高的平台而建造出的露天劇場式的空間，它向下面對着一個鼓勵學生栽培植物的區域；緊接着是一處位於山丘高處、較為私密的社交空間，其中有兩把座椅，它面向遠處的自然景色；其後方是一個穹頂的遊樂空間；再向前則有3個適合2至4人的立方體社交「盒子」；其前方的沙地自然成為大型滑梯的緩衝，也可成為沙灘類運動和遊戲的場地。整個設計以紅色作為醒目的色彩線索。

ELE Arkitektura負責了聖安東尼奧幼稚園和小學兩個階段的擴建，幼稚園擴建為第一階段，小學為第二階段。當談到這兩個針對不同年齡段項目的區別時，Eduardo說道：「我們的研究包括對於例如Emmi Pikler、Maria Montessori等著名教育學家理論的學習，也包括在學校現場對於學生遊玩行為的觀察。在觀察中，我們發現7至12歲的學生（操場擴建項目研究年齡段）和6歲及以下兒童（第一階段擴建項目研究年齡段）的區別。低齡兒童遊玩的時間更長，活動範圍更大，孩子之間的小群體也在動態地不斷變化；而7至12歲的學生中，朋友間的小群體變得更固定，活動比起低齡兒童相對靜態，而由於該年齡段學生開始使用電子設備，增加了使用靜態空間的需求。」這些研究和觀察被應用到設計中，操場同時提供了為更小群體和較多人均可聚集社交的空間劃分。

借鑑荷美名家 捨棄「球類主打」

這一設計項目的核心，即拒絕偏向男學生運動功能的操場設計，拒絕帶有性別偏見的設計，Eduardo從荷蘭建築師Aldo van Eyck和美國藝術家野口勇的20世紀操場設計中獲得借鑑。Aldo van Eyck在二戰後，曾為阿姆斯特丹城市規劃部設計了數百個公共兒童遊樂區。雖然因為戰後社會資源緊張，並非所有都得以建造，但在已建造的項目中不難發現一些設計原型：例如拱形、圓形、四方形等極簡的幾何形式。在它們的不同組合間，可以靈活構建出不同的功能和活動動線，也方便適配大小和形狀不一的可用公共空間。而野口勇的雕塑和裝置創作，因融合了西方的抽象極簡美學與東方的禪宗意味而聞名。他將這一美學沿用在公共兒童遊樂場的設計，有過多次概念性的大膽嘗試。雖然許多未在現實中建造，但卻為未來的同類設計提供了一個大膽的願景。

可以說ELE Arkitektura的操場設計令人耳目一新。建築事務所捨棄利用球類運動作為主功能區，取而代之提供了「去性別化」的遊樂空間。不僅如此，他們挑戰複製黏貼式的小學操場設計，呈現了一個摩登而經典的視覺語言。成年人對於兒童的世界或許永遠只能停留在某種猜測和想像中，ELE Arkitektura對於聖安東尼奧小學項目的設計不失為一種有趣的嘗試。

文：三皮（藝術和建築設計跨文化傳播人、撰稿人，常駐倫敦）

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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