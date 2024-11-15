【奧斯陸】取消王室的理由？

紀錄片揭開英國王室財路

王室的討論在英國愈來愈兩極，站在王室一邊的，我可以明白是基於尊重傳統，認為王室對社會及國家有特別意義。但反對王室的，通常有更多理據，例如Channel 4紀錄片系列Dispatches近期一集The King, The Prince & Their Secret Millions便提供更多不支持王室的理由。

紀錄片是與英國報紙《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）合作的調查，揭開王室一直不願公開的秘密：他們的財路。英國王室是英國的大地主，大家應不會意外，一個歷史悠久的貴族家庭擁有國家不少土地，不算驚奇。然而，這調查最震驚的是：透過租出土地給公共設施，英王及威廉王子的地產生意至少為他們賺得約5000萬英鎊。

國民除了透過稅項供養王室外，原來他們暗自在醫療、監獄、學校及軍事等為人民服務的設施中獲得巨利，實在有點令人不能置信。最過分的，莫過於他們的地產生意都是豁免商業稅，雖然英王與王子都聲明他們的地產收入有交收入稅，但他們拒絕透露實際數字。這些資料一直保密，直至這紀錄片播放才曝光。

挪威公主嫁「薩滿」 賣婚禮報道權牟利

看罷紀錄片，很難不對英國王室感到憤恨。又想，我身處的國家挪威又怎樣？挪威王室的支持度亦有下降趨勢，但普遍來說大眾對王室的觀感都正面。對比英國，挪威王室不算特別富貴，而且相對低調，一直沒有太多醜聞話題。尤其是已87歲的國王哈拉爾五世（Harald V）的幽默及無架子都令他甚受歡迎。這解釋為何2022年國會討論取消君主制，最終議案被大比數反對。

不過，也有例外，今年屬挪威王室的多事一年。梅特瑪麗特王儲妃在嫁入王室前與她的前度生育的兒子，早前因傷人及刑事毁壞而被捕，遭起訴。他承認在酒醉與可卡因的影響下襲擊女友，並毁壞她的住所。不過，這算是小插曲而已，挪威王室的真正話題女王是Märtha Louise公主，今年全國的年度話題就是她與自稱薩滿的美國人Durek Verrett 8月的婚禮。

Märtha Louise公主一向是話題人物，她自稱是通靈異士，能與天使及動物溝通。她曾搞通靈生意，從事通靈及心靈工作，故此她雖然仍然有公主身分，但她不再執行王室職務，她亦不被容許用公主身分來宣傳她的生意。自2019年她與薩滿Durek Verrett的關係公開後，他們的關係一直是全國茶餘飯後的話題。全因這位薩滿不止神怪，更有不一樣的過去；他多次被捕，亦曾經入獄。所以呢，今年8月的婚禮自然轟動全城。有生意頭腦的他們向英國哈里王子與梅根取經，從奢華婚禮中牟取暴利，將婚禮的獨家報道權賣給英國八卦雜誌Hello!。好了，還需要更多取消王室的理由嗎？

文：陳Damon（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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