【香港】麻雀高飛之難

該比賽是在2020年徵稿，2021年公布賽果，進行讀劇和出版，至今已經有三四年時間，此公演特意把劇名改為《麻雀（死）在物流貨倉的那個晚上》，編劇表示希望從當下的視點回溯過去。雖不知道版權條款為何，然而帶着這個前提觀劇，再想到得獎的香港劇本要如此長時間之後在本地上演，反而感到額外唏噓。

麻雀，隨處可見，胖嘟嘟的樣子也非常可愛，是很能代表香港的雀鳥；物流貨倉，大量貨物交匯運輸的繁忙地，講求快速和準確，只為賺更多的錢，也很能體現香港資本主義，作為國際金融中心的一面。脆弱小鳥如何面對龐然大物？光是作品標題所用的兩個意象，已經充滿想像力。

這個作品其實由5段故事組成，5個工人在物流貨倉發現麻雀屍體，一個男人拚命搶購船票卻還是錯過了船，一個母親持續受到家暴甚至無法保護自己的女兒，二手書店的老闆無法接收客人放售的一本書籍，還有與師父對決並超越自己的劍道少女。其實從這5個故事的內容，已經能夠感受到編劇對這個城市的用心與關懷。面對時代，有人繼續營營役役對生命的消逝視而不見，有人想要離開最後卻留了下來，有人直至悲劇發生才反思自己的行為。

觀眾想得到「與恐懼共存」的力量

編劇在座談會分享說這個作品想談「恐懼」，筆者認為二手書店的故事最能打動我，客人因為對老闆的信任，帶着一本重要的書到訪，請老闆收下，希望這本書能夠在書店被更多人閱讀得到，但老闆思慮再三，這本書會不會被人發現？被發現又會有什麼後果？從老闆的心理掙扎，從他無法行動，看到人是如何受恐懼影響。

然而筆者不由得想起《月明星稀》圖書館的那條故事線。大概《麻》寫在疫情時期，那時不止香港，整個世界的「末日感」也非常強烈，在這個地方生活的人都有「說不出」的挫敗感，或者就能從這個劇本「討論恐懼」這回事得到共鳴與力量；但時間過去，此時此刻觀眾想要從作品中得到的，是明白了恐懼但能與之共存的力量。

所以筆者在表演中最喜歡劍道少女的角色，因為這條線關於人應如何面對恐懼的自己，可惜着墨不多，然後結局編劇想透過發現初生麻雀的橋段給予觀眾希望，也顯得相對廉價，又可能只是對此時此刻的筆者而言，對生命的愛和期盼並不足以支撐人繼續前行了。

此文之所以是「麻雀高飛之難」，其實是想說此時創作之難，我是依然非常感謝編劇寫了這個劇本的。正如杜琪峯也自言沒有了靈魂，所以到底關心時代的創作者需要有多強大的靈魂，才能夠為黑暗中的飛翔照亮方向？

文：劉螢（香港編劇學生）

[開眼 大都會文藝誌]