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花與畫與十字架 藝術視角解構「極致暴力」

【明報專訊】1930年代，物理學家愛因斯坦曾致信心理學家弗洛伊德，討論「為何會有戰爭？」（Why War?）。弗洛伊德在回信中提到「暴力」：自我保護（self-preservation）的本能，驅使生物排斥外部入侵並向外攻擊；進入文明後，人類不被允許隨意攻擊他人，攻擊對象有時會轉向自身。弗洛伊德還認為力量（Might）與權利（Right）都是暴力的一種形式，法治（reign of law）、體制（establishment）亦不過是一種集體的暴力。

「暴力存活在我的身體裏，亦存活在生活中與我息息相關的每一處。」「極致暴力」展覽策展人鄭家醇（Cusson）如是說。在東歐的生活經歷，令他切身感受到以色列、烏克蘭等地戰爭帶來的暴力；飲食、咀嚼、消化、排泄等日常行為，亦讓他體會到身體中暴力的存在，展覽「極致暴力」就此誕生。

當暴力如此普遍，人們對暴力的想像，或許多是社會新聞中頭破血流的場景，或是戰場上的殘肢斷臂、血雨腥風。但Cusson卻希望通過展覽，用藝術的視角解構暴力：「藝術作為一種視覺語言，能夠很好地呈現暴力；從哲學的角度看，許多哲學家、藝術家都曾討論過暴力作為一種美學。」「暴力美學」一詞常出現在電影影評中，表示將暴力或血腥元素作為一種美學元素呈現，在各類文藝作品中亦十分常見。Cusson解說，從耶穌釘十字架到美聯社鏡頭下特朗普流着血高舉拳頭的相片，都是暴力美學的體現。

懷着對「暴力美學」的思考走入展廳，第一眼看見是韓國藝術家金斗真的裝置藝術作品《神聖後裔》（Divine Descent），金屬、玻璃與矽膠製成的鎖鏈懸掛在牆上，冰冷卻不失精緻；被鎖在中間的是一枚小小的金屬十字架。「金斗真的創作靈感來源於與玻璃藝術家前度的分手，十字架則是來源於耶穌釘十字架的故事——因為猶大的背叛，耶穌被釘十字架，神蹟得以顯現。」在藝術家眼中，這個宗教故事與他的戀情有相似之處，「或許我們作為受害者，屈服於暴力之下；但當一段時間過去，走出來的我們會尋找到更重大的人生目的」，Cusson說。

盼觀者察覺與正視「無處不在的暴力」

通過藝術，將個人遭受的情感暴力、宗教中的人際暴力與更廣闊的「暴力美學」相連接，不禁令人想起上世紀女權主義運動的口號：「個人的即政治的（The personal is political）」，鼓勵人們從政治的角度肯定和擁抱個人經歷。展廳一角的牆上，懸着一朵綻放的紅色布製花苞，似血盆大口，又似女性生殖器——這是韓國藝術家禹漢娜的作品《上竣》（Agari），展品的英文名在日語中有「上升」之意。Cusson解說，在韓國東大門，有許多女性勞工。藝術家從東大門購買布料，將柔軟的布製成極具視覺衝擊力的「雕塑」，希望令觀眾察覺存在於女性身邊的、難以察覺卻對身體造成傷害的暴力。

面對藝術品帶來的視覺衝擊，有人會正面凝視，亦有人選擇視而不見，一如人們對暴力的態度。在Cusson看來：「通常，人們都不想正視暴力。但暴力仍然存在，在一個暴力的議題背後，通常隱藏着更多不同的暴力。比如人們常譴責恐怖主義使用暴力，但是什麼引致他們使用暴力？背後有千絲萬縷的歷史與文化交織。」透過展覽，Cusson希望人們可以「正視無處不在的暴力」，畢竟，「強行消除暴力，也是一種暴力」。

「極致暴力（Vitalis Violentia）」

日期：即日至11月23日

時間：上午11:00至晚上7:00（周二至六）

地點：香港黃竹坑香葉道4號 怡達工業大廈9樓D室 PODIUM畫廊

詳情：bit.ly/3YXAnVk

文：王梓萌

[開眼 藝述速遞]

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