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《小雁與吳愛麗》探問家暴、更生人議題 母女愛恨羈絆 黑白鏡中舉重若輕

【明報專訊】「我根本不想出生在這個家，我有得選嗎？」女主角小雁歇斯底里地向母親說出這句不知憋在心裏多少年的話，既傷人又傷己。這句對白揭示電影《小雁與吳愛麗》的主題：母與女之間的角力。對白，一向只存在於戲劇作品裏，很多時候都經過修飾、琢磨，似真似假。但記者不禁心想，這句真的只是對白嗎？抑或也曾是很多人現實生活裏想說卻說不出口的內心詰問？

夫編導妻主演 取材命案與個人經歷

《小雁與吳愛麗》由台灣導演林書宇包辦編劇和導演，在他的劇本和鏡頭裏，小雁在25歲那年，為保護長期被父親家暴的母親而過失弒父。入獄8年後，小雁回到高雄美濃的小鎮與母親生活，除了更生人這身分讓她屢屢碰壁，她更發現有一道愛恨交織而成的無形之牆，豎在她們母女間，牢不可破。林書宇受訪時坦言，劇本的靈感既是來自一宗轟動台灣社會的「孝子弒父」案，也是源自飾演女主角、林書宇的妻子夏于喬現實中與母親的關係。選題沉重，林書宇和夏于喬分開調研，盡力把角色塑造得更真實、更豐富，「我找台灣更生保護會，他們有各種紀錄片、文獻和案例，談更生人如何度過出獄後的時光；她（夏于喬）則接觸一些在家暴環境長大的女生，有些是30幾歲，已經走出來了，但有些是十幾歲，她們才剛脫離家暴環境，那個狀態是不敢說話、充滿不自信」。

林書宇首次在電影使用全黑白色調，開場一幕尤是深刻。鏡頭定在馬路的一點，小雁踏單車由遠駛至鏡頭前，黑白色調令小雁的滿臉鮮血失去腥紅，卻不知為何依舊，甚至格外刺目。林書宇說：「我在寫劇本時就覺得它該是一個黑白電影，我看到這對母女的關係，就覺得用黑白來呈現是最強烈，不要有任何色彩干擾。」不單電影畫面是黑白，林書宇說連製作電影的過程都「一直在一個黑白的世界」，「我們在現場看的熒幕也是黑白、勘景拍回來的照片都是調成黑白」。林書宇亦分享拍攝前會研究不同黑白電影，譬如墨西哥導演阿方索克朗的《羅馬》（Roma）和波蘭導演彭域高斯基的《冷戰戀曲》（Cold War）。他更有參考香港著名攝影師何藩的黑白攝影作品，「看他如何捕捉真實生活，同時做出很有設計的構圖」。

孝女哭喪一幕演7次 由細語到聲嘶

迷離、懸疑的黑白光影，拼湊出另一故事線：一個跟小雁長相一樣的女生Allie，試圖在表演課尋找自我。其中一課，同樣由夏于喬飾演的Allie需要扮演孝女白琴（在台灣傳統喪禮中負責帶領家屬跪拜、哭祭亡魂）。跪地，披上白色蓋頭、掩着五官，這裏便是生者與逝者最後道別的空間。一鏡到底的這一幕，夏于喬演了7次。林書宇解釋：「原本劇本寫很多，我們又沒有綵排，因為我不想把情緒用掉，所以她（夏于喬）演完第一次，我心裏想『天哪，完蛋了，我寫太多詞了』。我就跟她說：『這一句拿掉、這一句也拿掉，然後再來一次。』」最終，Allie由喃喃細語到聲嘶力竭，那一字一句都是在跟自己和解，也是跟過去和解。

電影由女性角色主導，但林書宇設計了兩個特別的男性角色，闖入小雁的生活。小雁出獄後，發現母親身邊多了新伴侶——仁哥，兩人表面看似恩愛融洽，但原來仁哥酒醉會對母親動粗。小雁親眼目睹之時，啞然：那她這8年的牢獄之苦，到底換來了什麼？林書宇說：「我一直相信歷史很容易重演，悲劇不斷重新發生，『仁哥』就是母親的重蹈覆轍。」不止仁哥，小雁同父異母的弟弟小偉的出現，也無情地撕開那道以為「我不言、你不語」就能癒合的傷疤。「小偉這個角色是逼迫這對母女面對她們的過去，就像母親在電影中說：『你要我怎麼一直看着那個孩子啊？』，所以『小偉』某程度是代替那個已經不存在的父親」，林書宇道，「他同時又是小雁的鏡子，提醒母親，當有些事重新再發生一次時，小偉所做的選擇跟小雁的是一樣——保護母親」。

感恩釜山影展創始人關懷

訴說一個母與女的故事，說着說着，《小雁與吳愛麗》的一眾台前幕後，走到了釜山國際電影節的紅地氈。金智奭是釜山影展的創始人，作為台灣首部斬獲釜山影展「金智奭獎」的電影之編導，林書宇難掩感動，「金智奭先生一直是我電影生涯的貴人，我第一部長片電影《九降風》就是他選擇帶到釜山影展放映」。林書宇覺得「金智奭獎」不止是個獎項，對他和飾演小雁母親的演員楊貴媚來說，更有「金先生都已經走了，還是對我們這麼關懷、這麼照顧」的意義。

《小雁與吳愛麗》入選「香港亞洲電影節2024」，11月下旬亦正式登上香港大銀幕。林書宇希望和香港觀眾說：「雖然題材是重的，但是我們處理的手法是輕的。在電影院看這部電影絕對會得到最好的效果，這部電影是拍給大熒幕的，因為它不止是說一個故事，更是給你一整個感受。」

《小雁與吳愛麗》

日期：11月28日上映

詳情：bit.ly/4hg2OVL

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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