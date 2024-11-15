細看藝探重機機身，葉偉青的筆觸揮灑，刻意保留不太工整的草圖感。他說細緻完美的線條不是他追求的風格，「通常在sketch（草圖）上最能感受到作者第一手的情感，所以我喜歡比較有能量、反映情緒的筆觸，保留raw（原始）的味道」。另外，陪伴在藝探重機左右的八爪魚和貓咪正是去年創刊號和今年一周年主題封面作品出現過的元素，有種承前啟後的意味。機身還隱藏了畢加索、草間彌生、曾灶財、Banksy等彩蛋，眼利的讀者不妨把它們找出來。

藝術家簡介

葉偉青（Felix Ip），曾擔任動畫創作總監，現主力從事漫畫及插畫創作。本是機械人狂迷，自2018年起創作「香港重機」系列，將具有香港特色的交通工具和建築物化成有血有肉的機械人。漫畫及繪本作品包括《武道狂之詩》、《今晚打喪屍》及《香港重機》等。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

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電郵：friday@mingpao.com

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