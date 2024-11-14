LOCAL MODE：本地時尚品牌創立10周年 以未來主義風格開拓未來

本地時裝設計師Angus Tsui於2014年創立同名品牌，在出道前獲Redress的The EcoChic Design Award 2012獎項；自此獲得多個獎項和肯定，包括去年的DFA亞洲設計大獎中獲得銀獎和被選為全球TOP 100設計師。他今年獲頒Redress Design Award 2024的DHL GoGreen Plus Prize Winner，加上近年多名本地年輕偶像的加持穿上品牌服裝，均見證他經營品牌的積極進取。ANGUS TSUI的風格是未來主義和前衛設計，卻同時非常着重可持續發展，品牌成立教育慈善項目ANCares，並曾與Redress、Green Peace和知名企業合作，生產可持續的制服和配飾。

創作新系列如走一趟修羅場

問到Angus回望過去10年有什麼甜酸苦辣的體會時，他回顧稱：「說實話，過去10年經營品牌的感覺是一眨眼的事。最深刻的體會便是每一次創作新系列的過程都感覺是走了一趟修羅場，從品牌核心未來主義美學裏尋找出新的設計元素，再經歷無數次把既有元素及設計打掉重煉，最後才能提煉出觀眾在天橋上看到的作品模樣。當然我們在第一個10年裏炮製出無數精彩的體驗，帶着品牌設計游走各大時裝周，與各個品牌企業、藝術領域和演藝人員等跨界別合作，這些都讓我們體驗到創作的意義和滿足感。」

十年人事幾番新，本港時裝產業不斷有設計師進進出出，Angus亦從最初的矚目新人，到現在成為獨當一面的品牌設計師。在事業上他有什麼心得能做到持續長遠的發展？「經營品牌並非單靠推出創意設計便能成事，因為說到底這終究是一門生意。我們在創作過程中遇過許多質疑的聲音，亦花了不少時間迎合主流市場的審美，嘗試各種風格，直至我們在近年找到與品牌契合度最高的未來主義風格，再糅合極具辨識度的外星生物結構細節，這都讓我們找到市場上的缺口，奠定品牌獨特的美學，繼而吸引一班擁有相同調性的受眾，讓品牌在良性環境下漸漸成長起來。」

10年過去，Angus對品牌的未來又有什麼展望？「近年許多本地設計師相繼在國際市場上大放異彩，這些都成為我們品牌的短期目標，希望透過獨特的風格和美學讓更多人認識香港的設計，為行業和環境帶來更正面的改變。」Angus的設計充滿未來主義，着迷於「未來」這個創作主題和風格。「『未來』引人入勝之處便是其充滿着無限的可能，而每個人對於未來的幻想都是大相逕庭。就是這種差異感讓我們在創作中找到很多發揮的空間。」他續稱：「我們常以撰寫科幻小說去形容我們每一季的系列，因為他們就像小說裏的不同章節，但故事內容甚至世界觀都是環環相扣的，這樣能令我們的受眾像閱覽讀物般追看我們的設計，期待下一章故事的發展。」

讓環保時裝走進日常生活

品牌很早就開始以可持續的理念來設計製作服飾，Angus認為這些年來行業和社會是否有足夠的配合，大眾的接受程度又是否與日俱增？「可持續發展概念這10多年間在香港本地有很顯著的成長和增幅，在Redress等環保機構和業界合作推廣下，我們在近年有更多機會接觸新物料和技術，如透過與Novetex旗下The Billie Upcycling合作創作出一系列環保針織設計，大大增加社會大眾能選購可持續發展的產品，加上持續舉辦展覽和工作坊等，讓環保時裝以更軟性的方法走進日常生活當中，為環境帶來更好的改變。」●

品牌名稱：ANGUS TSUI

成立日期：2014年

品牌概念：Angus Tsui於2014年創立同名品牌ANGUS TSUI後，致力倡導設計的環保和可持續，是未來主義和前衛設計的知名代表。

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 備註：無性別時尚 年齡：■15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：□實體店 ■網店 □IG store □市集 其他：

生產地：■香港 ■內地 其他 ：

查詢：ANGUS TSUI https://www.angustsui.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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