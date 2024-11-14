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THE BUZZ：與年輕人接軌創造未來 暢談時尚創意與傳承之道

【明報專訊】一個時裝品牌能夠代代相傳，除了需要獨特的創意，還需要高瞻遠矚。Chanel正是其中的表表者，即使擁有過百年歷史，至今依然在時尚界穩如泰山。上星期品牌於香港舉行2024/25早春度假系列時裝騷，表面帶來的是華衣美服，最重要還是要向外界傳遞品牌的核心價值。

《明報》life&style與Chanel時裝業務總裁Bruno Pavlovsky專訪，品牌深明與新一代年輕人接軌，才是塑造未來的關鍵。

設計學院舉行時裝騷 傳達傳承價值觀

回望2000年代，Chanel曾兩度來港舉辦大型時尚活動，分別於2006年，在邵氏片場重演春夏高訂系列；隨後，又於2008年在中環舉行Chanel Mobile Art藝術展覽，兩件時尚盛事都成為年度話題。事隔16年，品牌將2024/25早春度假系列時裝騷移師香港，既讓人期待，亦讓人好奇為什麼會選擇在位於調景嶺的香港知專設計學院（HKDI）上演？Bruno娓娓道出箇中原因：「Chanel的定位不同於其他競爭品牌，我們所追求的是更宏大的理想，也許因為我們更具冒險精神。我們相當重視與這座設計學院的聯繫。首先，這是出自法國建築師設計手筆的校舍（HKDI的校舍由法國建築公司Coldefy & Associés設計），當看到這棟建築時，便聯想起Chanel工坊Le19M，這裏的環境不僅美麗，充滿現代感和與眾不同，且具備了培養學生的目標價值，對品牌而言意義重大，表達出我們想要傳達的兩個主要價值觀，一個關於創意，另一個關於傳承。」

早在今年5月，隨着2024/25早春度假系列在法國馬賽首次發布，品牌亦邀請了5位HKDI的學生前往當地欣賞系列的時裝騷，並且在巴黎參觀了Chanel的不同地點，讓他們回港後與同學分享體驗，並把個人感受、早春度假系列主題，以及對法國南部的想像化為靈感，構思一系列跨媒介藝術品，及後於Imagine an Elsewhere展覽中展出。Bruno認為這趟旅程對他們影響深遠，「這是讓人難以忘懷的經歷，我們並沒有求他們製作任何特定的作品，但他們永遠不會忘記這些經歷，亦有助他們在未來發展自己的創造力」。本着知識傳承的理念，品牌亦與HKDI達成了3年合作伙伴協議，透過幫助學生接觸時裝業生態，豐富他們的學習體驗、鼓勵溝通交流，提升他們的設計技巧與工藝，讓他們從中得益及扎根。

賦予年輕人發聲權利 創作自由

支持藝術發展是品牌由來已久的傳統，這源於品牌靈魂人物Coco Chanel對她那個時代的前衛藝術家的支持。作為時裝業務總裁，Bruno怎樣延續這份精神？「對於品牌而言，持續支持創作與發展至關重要。我們必須建立一個支持創造力的生態系統，與新一代年輕人深入互動，了解他們對未來的期待和視野。」他承認品牌需要年輕人引入新的觀點，這有助調整對當今市場的感知。「年輕一代的啟發對我們來說意義重大，這種聯繫更是無價的，我們在巴黎與眾多年輕人合作，並與多所大學建立了良好的關係，例如法國時裝學院、劍橋大學和米蘭理工大學。我們相信，創建合作項目是促進共同工作的關鍵，這不僅能激發創造力，還能幫助我們更好地理解未來的需求。」

至於如何為創意工業培育新一代人才，Bruno認為找到傳承與創新的平衡至關重要。「我們努力賦予年輕人發聲的權利，品牌與他們合作，就是賦予他們發聲的權利，讓他們對建立自己想要的事物充滿信心。這關乎他們的創造力，關乎他們的靈感，而創作則是關於自由，讓學生有能力去做他們想做的事情，和他們需要做的事情。對品牌來說，創造這樣的條件是非常重要的。」

與電影藝術的長久聯繫

Chanel這次來港，除了透過時裝騷選址來強調向新世代傳承的理念，亦展現出與電影藝術的長久聯繫。品牌特意在時裝騷前夕舉行「定格香港」電影講座，邀請正在香港拍攝其電影新作Emmanuelle的法國導演Audrey Diwan，以及本地女演員袁澧林、著名電影美術指導張叔平、導演黃綺琳擔任嘉賓，圍繞電影展開交流；品牌同時邀請Audrey Diwan為香港時裝騷執導短片Modern Flirt，講述由袁澧林和法國男演員Benjamin Voisin飾演的主角，在香港浪漫邂逅的故事。能夠看到本地電影人、創作人（Wing Shya操刀拍攝短片劇照）參與其中，確實是令香港人引以為豪，畢竟香港電影是世上著名的電影產業之一，然而現時卻無奈處於低潮，這亦讓人關心到品牌會否在未來支持香港電影工作者？Bruno回應：「除了香港外，世界各地亦有不同的電影製作人。目前我們正在與日本導演是枝裕和進行一項很具意義的項目，名為Tokyo Lights。我們對於合作保持開放態度，而最重要是當中的創作靈感能和品牌產生聯繫。」●

查詢：Chanel 3622 5288（中環店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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