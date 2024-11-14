SHOWCASE：馬術元素 奢華皮革 來一趟騎士之旅

Hermès的2024秋冬系列，品牌創意總監Nadège Vanhee以Garde républicaine（法國共和國衛隊）為靈感，引領穿者感受一趟騎士之旅。系列從Garde républicaine制服中汲取其典雅又威風凜凜的氣度，服飾顯得英姿煥發，為女性應對各項挑戰做好準備。衣服配色用上泥土棕、藍墨黑、奶油米色、大象灰，以及深邃瑰麗的各種紅調，鮮明而大氣。多種設計均取決於功能：例如披氈式大衣打開後成為真正的毛氈，皮革連身褲以拉鏈塑造收腰和縐褶效果，馬褲蛻變成具彈性的貼身皮褲，馬鞍墊化作絎縫鐵騎士皮革外套，而柔滑的絲質和羊絨平衡剛陽的強大氣場……各個設計的利落剪裁，營造瀟灑的女性廓形。●

文：溫兆明

模特兒：Maria EL（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：優雅馬術長靴

女士對Hermès趨之若鶩的，除了是Kelly、Birkin等具光環的手袋外，其馬術長靴Jumping Boot也是夢寐以求的名物之一。品牌今個秋冬季推出的新款馬術長靴除保留辨識度高的Kelly Buckle，還加入細緻的雷射切割圖案；輕巧的選擇則有Jolly Ballet Flat平底芭蕾舞鞋，兩者感覺雖截然不同，卻同樣為冬日造型增添優雅。●

查詢：Hermès 2525 5900（中環店）

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]