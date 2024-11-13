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GADGET：機價最低$3799起 iPad mini 7最抵玩Apple AI

【明報專訊】人工智能大熱，手機以外，就連平板電腦都要「AI-able」來吸引用家。Apple最近終於趕上人工智能的列車，更新iOS後能使用Apple Intelligence功能。最新推出的iPad mini 7（A17 Pro版本），機價由$3799起，是性價比最高而可以玩Apple AI的裝置。究竟新機有何吸引賣點？

iPad mini 7採用與iPhone 15 Pro系列同級的A17 Pro晶片，CPU和GPU性能均有顯著提升；更重要是支援Apple Pencil Pro，以及iPadOS 18.1的人工智能，使iPad mini 7成為一款既功能強大又輕便易攜的平板電腦。記者利用Geekbench 6測試，跑分顯示單核及多核分別有3000分和7500分，GPU更超過25,000分，與iPhone 15 Pro不相上下。即使是最高端的專業軟件如Affinity Designer，或是人氣手遊如《絕區零》，iPad mini 7也能夠駕馭，在續航和散熱上都有出色表現。

僅重約300克、配上8.3吋屏幕的iPad mini，非常適合隨身攜帶，新加入的藍色和紫色外殼也為用家帶來更多選擇。新機賣點之一是支援Apple Pencil Pro，帶來更精準靈敏的繪寫體驗，觸感引擎可感應輕揑、輕點等動作，配合App內工具面板，用戶可快速切換各種工具，如鉛筆、毛筆、橡皮擦等，使用上更方便順暢。

支援精準Apple Pencil Pro

配合最新的iPadOS 18.1，iPad mini 7的Apple Intelligence得到大幅強化。例如全新的「寫作工具」幾乎支援任何可書寫的地方，包括郵件、備忘錄、Pages等，協助用家重寫、校對和總結，大幅提高文字創作效率；Siri也有更自然流暢的互動，能夠更好地理解上下文並做出精準回應。官方指未來將有更多Apple Intelligence功能陸續登場，如Image Wand等，讓iPad mini 7的使用體驗更上一層樓。新機不僅性能強勁，配置也十分超值，128GB儲存空間是上一代的2倍，機價由$3799起，相比之下性價比很高。●

iPad mini 7（A17 Pro）規格

系統：iPadOS 18.1

網絡：Wi-Fi / 5G（eSIM）

顏色：藍、紫、太空灰、星光色

熒幕：8.3吋 Liquid Retina（2266×1488，326PPI）

處理器：A17 Pro

容量：8GB RAM、128GB / 256GB / 512GB ROM

主鏡頭：1200萬像素F1.8

前鏡頭：1200萬像素F2.4

其他：TouchID、Wi-Fi 6E、藍牙5.3、對應Apple Pencil Pro / Apple Pencil（USB-C）、USB 3

電量：5078mAh

體積：195.4×134.8×6.3mm

重量：293g（Wi-Fi）、297g（5G）

售價：$3799（128GB＋Wi-Fi）、$4599（256GB＋Wi-Fi）、$6199（512GB＋Wi-Fi）、$4999（128GB＋5G）、$5799（256GB＋5G）、$7399（512GB＋5G）

查詢：800 908 988（Apple）

editor's pick：Apple AI 4大玩法

Apple Intelligence千呼萬喚始出來，在iPad mini 7升級至 iPadOS 18.1，又或者iPhone 15 Pro系列、iPhone 16及16 Pro系列升級至 iOS 18.1，都可充分使用Apple Intelligence功能，實際上可做到什麼？（註：香港用家需將地區和語言設定為美國和英文才能使用）

寫作工具Writing Tools

Apple AI可無縫融入各種寫作情境，包括備忘錄、郵件、留言等，除了能AI校正文字錯誤，還能根據上文下理自動改寫措辭和語氣，令文筆更流暢。另外，用家只需輕點一下，就能快速總結長篇文章的要點。

優先通知

Apple AI會自動分析通知，將時間更趕急或與用家更相關的重要信息置頂顯示，讓用家一眼就能掌握需要立即處理的事項，提高工作效率。

Clean-Up清理

Apple AI可識別並智能去除相片中的不需要元素，如背景雜物或人物，免除複雜的後期處理。

更聰明Siri

新Siri因應Apple Intelligence的加持下，語意理解更加豐富，能夠更自然地與用家對話，了解上文下理的關聯，並靈活運用各應用程式的功能，為用家提供貼心周到的個人化服務。另外Siri的操作方法亦有變動，除了長按電源鍵外，亦可以雙點屏幕下方橫點兩下，同樣可呼出「輸入文字」版本的Siri。●

options：S Pen文件即時翻譯 草圖轉化精緻電繪

想玩AI平板的Android用家，可選擇Samsung新推出的Galaxy Tab S10 Ultra。記者試用12GB RAM配搭256GB容量的版本，在AnTuTu測試中跑出200萬分，表現超越不少筆電。這要歸功於天璣9300晶片，令CPU、GPU和NPU性能比上一代分別提升18%、28%和14%，無論是多工處理、執相剪片還是暢玩3A遊戲都毫無壓力。

除了「硬實力」，Galaxy Tab S10 Ultra的軟件和AI功能也有優秀表現。用家可用S Pen在屏幕上記錄筆記和手繪草圖，AI筆記助手會自動轉錄筆記並生成摘要；PDF文件翻譯功能，讓用家直接在文件閱讀頁面就能即時翻譯內容，毋須切換程式；Sketch to Image功能則憑藉AI技術，你只需勾勒草圖，就能即時轉化成精緻的電腦繪圖。新機還串連很多第三方創作軟件，像是Goodnotes、Clip Studio Paint等，都可直接安裝使用。今代Galaxy Tab亦強調融入智能家居，用家可透過3D地圖查看和操作家中已連接SmartThings系統的智能裝置。●

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 規格

熒幕：14.6吋

容量：12GB或16GB RAM、256GB至1TB ROM

體積：208.6×326.4×5.4mm

重量：718g起

售價：Ｗi-Fi版$9688起、5G版$10,788起

查詢：3698 4698（Samsung）

12吋抵玩平板模擬紙質

如果追求性價比，則可考慮HUAWEI MatePad 12 X，機價$4199，兼送磁吸鍵盤和星閃手寫筆，非常抵玩。它擁有纖薄的金屬機身，僅重555克、厚5.9毫米，配上自家開發的Kirin T90A八核心處理器。12吋PaperMatte柔光屏幕能模擬真紙質感，提供舒適的閱讀及書寫體驗。屏幕採用納米級抗眩光蝕刻技術，又加入疏水、抗油污薄膜，減少指紋殘留，提升觸控反應。

應用程式方面，HUAWEI Notes軟件可將筆記與實時錄音同步播放，亦可透過Multi-Note Opening和One-Touch Split Screen同時檢閱多份筆記。新機亦支援專業繪圖軟件GoPaint，提供逾150種專業筆刷，讓創作更隨心所欲。●

HUAWEI MatePad 12 X規格

熒幕：12吋

容量：12GB + 256GB

體積：183×270×5.9mm

重量：555g

售價：$4199

查詢：8128 8810（HUAWEI）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕平板電腦 Apple Intelligence iPad mini 人工智能

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