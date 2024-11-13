TRAVEL：地膽攝影師帶路 發掘巴黎隱世靚景 尋找小眾目的地 來一場法式散步

今年30多歲的何德㬢（Teresa, ig@travellerki_portrait），在2020年疫情期間與出生於法國的華僑丈夫羅嘉盛（Alex），一起移居巴黎生活。移居後Teresa開展新生活，由於以往曾修讀專業攝影課程和參與商業攝影工作，她毅然放棄精算師本業，轉跑道以婚禮攝影師身分出發，「不過因為我無知名度，所以一開始都幾難捱」。機緣巧合下她為香港女藝人兼KOL蔡嘉欣拍攝婚紗照，經對方在社交平台分享後，生意才漸上軌道，現時旺季檔期都被預約得密密麻麻。「其實中國或港人找我拍照，大多會要求以著名景點如艾菲爾鐵塔、凱旋門作為背景，反而美國、歐洲客人，偏向其他特色位置拍攝婚紗照或便服照，所以我和Alex有時間都會在巴黎四處閒逛，發掘符合客人要求的新景點」。Teresa這次便為我們介紹較冷門的巴黎打卡散步路線。

起點：法國國家圖書館——黎塞留館（Bibliothèque nationale de France, Le site Richelieu）

拱形天頂 巴黎最漂亮圖書館

今次散步路線選擇在這間歷經15年翻新工程、在2022年才重新開放的法國國家圖書館作為起點，Teresa說雖然巴黎還有很多圖書館，但大都保留一式一樣傳統建築風格，但翻新後的法國國家圖書館的室內裝潢卻變得時尚，她認為是全巴黎最漂亮的圖書館，例如新開放的Salle Ovale橢圓廳閱讀室，最矚目的拱形天頂離地18米高，天頂正中位置有塊巨型橢圓半透明玻璃，外圍則有10多個小圓窗，令自然光能夠柔和地灑落在閱讀室；順着天窗而下則有羅馬式拱券和支柱，由多層式藏書架包圍整間閱讀室，營造精緻亮麗感覺。Teresa說橢圓廳雖然是免費開放設施，但入內拍攝時要遵守禮儀，除了要保持安靜，打卡時亦最好避免騷擾或影到其他使用者。圖書館另一邊還有Salle Labrouste閱讀室，天頂由9個圓拱形結構組成，每個結構內有一塊大圓形玻璃和由金屬鑲嵌而成的支架，構建成氣派設計，但這間閱讀室必須成為圖書館會員才能進入，一般遊客只能在入口前影相。

第1站：薇薇安拱廊街（Galerie Vivienne）

婚紗拍攝熱門取景地

離開圖書館，Teresa領着記者走到對面的薇薇安拱廊街，這條商店街亦是她拍攝婚紗相時的熱門取景地。拱廊街建於1826年，但業主保養得宜，至今依然光鮮亮麗。Teresa介紹這條呈L形的拱廊雖然裝有玻璃天頂及馬賽克地磚，但最漂亮的拍攝位置是Rue des Petits Champs一邊的入口，因為這邊有一個圓廳，支撐玻璃天頂的支柱造型更別致，使用廣角鏡和低角度拍攝，能輕易拍出吸Like相片。如使用遠攝鏡頭製作特有空間壓縮感，能令背景長廊更深遂緊湊，但拍攝時要留意左右對稱，以達到最佳效果。

第2站：巴黎皇家宮殿（Palais-Royal）

樹木長廊 「黑白柱」藝術裝置

從Rue des Petits Champs出口離開，Teresa走進對街唯一一道打開的鐵門並走下樓梯，原來已進入了巴黎皇家宮殿。有別於巴黎其他開放式設計的公園，這裏的庭園圍封在四邊建築物之中，走入庭園，面前會有多排栽種和修剪得非常對稱的樹木，是不少電影或劇集取景地，包括湯告魯斯的《職業特工隊：叛逆之謎》。Teresa說當秋天到來，樹木長廊的樹葉會變成紅紅黃黃顏色，拍出來會更有秋意。

庭園另一邊有名為「黑白柱」（Les Deux Plateaux）的現代藝術裝置，由260條髹上黑白條紋、高矮不齊的石柱組成，最高石柱達2米，最矮則只有10厘米。現場所見，不少人會跳到石柱上，不過部分石柱頗高，大家不要為打卡而受傷。Teresa建議可利用整齊排列的石柱當作引導線構圖，視覺上引導觀眾將焦點落在拍攝主體身上。

終點：莎瑪麗丹百貨（La Samaritaine）

周杰倫MV拍攝場地

從石柱陣南邊的側門離開，馬路對面已是羅浮宮建築群。Teresa說羅浮宮是遊客必到景點，基本上早上8點開始，已很難找到空無一人的拍攝位置，勉強要拍攝的話，可從廣場東面出入口前正中間位置拍攝羅浮宮的大小玻璃金字塔，構圖上仍有可取之處。離開羅浮宮廣場東門，右轉便會來到塞納河（La Seine），Teresa沒有走上前方的藝術橋，而是轉左往新橋（Pont Neuf）前進，並在新橋左轉過馬路再多走數十步，來到莎瑪麗丹百貨。甫踏進商場，眼前已見到一條很特別的樓梯，樓梯外裝上流線形線條、帶有強烈自然感覺的護欄，Teresa說原來這種設計屬於19世紀時興起的新藝術運動（Art Nouveau）風格。不過她說打卡重點不在這裏，而是直接乘扶手電梯到頂層。如果是周杰倫的粉絲，可能從他《最偉大的作品》MV中見識過這個場地。在巨型天頂玻璃之下，四邊牆身都被髹上金黃底色的壁畫，上面畫有開屏孔雀及長滿綠葉的樹，拍出來的相片帶有金碧輝煌感覺。

雖然今次散步路線只長1.8公里，用正常速度散步，大約半小時已可行完，不過由於打卡位甚多又有新鮮感，每個景點影1小時已夠玩足大半日，放上社交平台，相信可以吸引不少Like。●

旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照或BNO均毋須簽證

匯率：1歐元約兌8.38港元

航班：11月份香港往返巴黎，法國航空（Air France）經濟艙票價約7579港元起（連稅及附加費），網址：https://wwws.airfrance.com.hk

調查:艾蜜莉帶旺港人遊法熱潮

旅遊網站Expedia早前發表Unpack '25年度報告，根據平台航班搜尋字眼和問卷調查等數據，透視來年全球旅客揀選旅遊地點趨勢。報告提到港人出國旅遊有三大趨勢，分別是傾向選擇「小眾目的地」、「尋寶之旅」和「全包假期新時代」。十大人氣「小眾目的地」包括法國蘭斯、意大利布雷西亞、墨西哥科蘇梅爾等，鄰近人氣景點，方便以一日遊行程探索鮮為人知秘密景點；而在購買紀念品或手信時也會積極尋找「吸睛」及適合打卡的特色商品，甚至把「買得心頭好」列為行程首要任務。報告亦提及旅客會受電影、串流媒體影響日後的行程規劃，例如早前《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第四季開播，Expedia便發現港人對巴黎住宿的搜尋量較開播前增加了25%。大家日後規劃行程可能要多加注意，避免花費更多金錢預訂機票或酒店。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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