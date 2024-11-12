善養救未來：自家教育 生活就是課程

最近我製作了一本繪本，作為女兒18歲生辰的禮物，我將她兒時一段真實的生活經歷寫出來，並邀請了一名也曾經多年在家自學，非常有創意的23歲女生負責插畫。

那段經歷是這樣的：我們一家人第一次乘搭往愉景灣的渡輪，在船上見到一大疊救生衣，以及每個座位背部放着的求生指引單張。那時女兒8歲，第一次遇到這些東西，我很想讓她知道救生衣的用途和在這艘船上緊急求生的知識；同時我也想到，日本的小朋友從小就學習遇上災禍時如何自救，為什麼我一生人都未有機會學習過呢？在危急慌亂時，我們才第一次試用求生工具，這不是很荒謬嗎？

於是，我問女兒想不想看看救生衣，她表示有興趣，我就預備拿起一件，給她好好介紹。不久，有名職員前來了解我們在幹什麼，我坦白告訴他，想讓女兒試穿救生衣，把握這個機會學習如何使用。這職員很友善地請我們稍等，說要先問准上司，他很快就回來說歡迎我們試穿，只需記得使用後放回原位，和不要將口哨放入嘴裏。

我們就很高興地慢慢認識那件救生衣，我記得我們要分清楚前後，將帶扣扣好之後再感覺一下是否穩妥貼身，女兒試過扮吹口哨，然後將救生衣脫下又重新穿上，直至覺得滿足為止。之後，我們又很仔細地閱讀那求生指引單張上的資料，女兒問了很多問題，我們幾乎用了整個航程的時間去學習緊急求生是什麼一回事。

從救生衣開始 學習緊急求生

這段經歷對我來說是很深刻的，如果我不是一個做自家教育的媽媽，也許不會想到，也不會提出去接觸船上的救生衣。我從小到大都不知不覺習慣了眼看手勿動，哪會有這些念頭呢？而且當職員走來向我查問時，我內心有點戰兢，暗暗預期他會阻止甚至責怪我們，所以他那極友善和快速的回應為我帶來一個大驚喜啊！另一方面，那職員的正面支持也讓女兒感覺到她的好奇和快樂學習是受歡迎和受支持的，我相信這有助女兒增強自我價值，以及對別人建立信任。

18年做自家教育的光景，為我們一家帶來很多深刻、快樂滿足和有意義的回憶，我們很多知識和人生課題都是透過日常生活而學習到的，過程來得輕鬆自然又刻骨銘心，而且涉及的範疇既廣泛又有深度。

這種無特定課程、隨生活和身心需要的學習形式，我由始至終都十分喜歡和享受。有些人擔心我們沒有特定課程，可能會缺少了什麼，但是經歷了這麼多年，我的結論是，我們的成長經歷很豐富，學習過的知識和技能跟傳統教育有不同，但沒有覺得不足，孩子的自發性、熱情、創意和解難能力明顯地高，而且我們在過程中有很多空間感受和消化自己的情緒，深入了解自己。

讓孩子在生活中學習，是我人生感到最滿足的事情之一，我為此感到很幸福！我在此衷心感謝女兒和丈夫、插畫師Nancy，以及9年前善待我們的愉景灣航運服務的職員！

教育大同按：讀者可到亞瑪遜和Lulu網站搜尋上述繪本：Maddie's Ferry Ride。

文：周凱旋（教育大同聯合創辦人、生命教練、家長教練）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第527期]