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Happy PaMa 教得樂 第527期

Happy Pa Ma

教大GPS：漢字部件與字義 未必相關

【明報專訊】教師教小朋友認字時，通常都會解釋部件與字義之間的關係，例如有「木」字旁的字，字義就會跟樹木有關。舉例如「橙」、「枝」字，意思皆與樹木有關聯。小朋友明白部件提示字義的功能，將來看到不認識的字，也可猜測字義大概與什麼有關。然而，小朋友在課堂、日常生活中遇到的字未必全部都與該部件的意思相關。以下列出幾個不同字義與部件無關的情况，讓教師在教學時能夠提醒小朋友。

字或部件意義改變

在歷史演變中，字或部件的意義改變了，彼此因而不再相關。例如「樣」字，現多表示「樣式」，但本來的字義是「櫟樹的果實」，所以包含「木」部件。另一例子，「藍」字，藍色與植物無關，但字的本義是「蓼藍，草本植物，其葉可製作成藍色染料」，是以包含「草花頭」。再一個例子，不是字義改變，而是部件意義轉變了。「虫」的本義是「毒蛇」，因此「蛇」、「彩虹」的「虹」、「蠟燭」的「蠟」（其外形皆像長長的蛇），雖不是昆蟲，卻用「虫」部件。換言之，這些字的部件與字曾經是意義相關的。

部件純粹表音

如果部件與字的意義皆從未改變，是否就必定相關？答案是否定的。部件在字中，除了表示字義，也可表示字音。當功能純粹是表音，部件意義與字義就不會相關。例如：「沐浴」的「沐」字，字義與「樹木」無關，字音卻與「木」相同。其次，「錦標」的「錦」、「欽佩」的「欽」，都不是「金屬」，但字音與「金」相近。另外，「飾物」的「飾」字，字義與食物無關，但字音與「食」相近。

部件是其他部件一部分

部件有時既不表示字義，也不表示字音，它們是其他部件中的一部分。例如：「想」字，包含「木」部件，但「木」只是表音部件「相」的一部分。其他例子包括，「彩」、「蜥」，「木」不過是「采」、「析」的部分。另外，「婆」、「蕩」，包含「三點水」，字義亦與水無關。

字裏部件 不是真部件

有些字看似包含某部件，但相似、甚至相同的部分，其實不真的是該部件。舉個例子，「四點火」，通常包含這部件的字，字義與「火焰」有關。可是，「魚」、「燕」等字，下面的四點卻不是「四點火」，而是魚和燕子的尾巴。又例如，「萬」字，由於上面的不是「草花頭」，字義與植物無關。「萬」的本義是「蠍子」，上面的是「蠍子的鉗」。「若」字，像「人跪坐，雙手上伸，整理披散的頭髮」，看似「草花頭」，實質是「雙手與頭髮」。

小朋友學會部件提示字義，的確有助他們學習漢字。然而，漢字由部件構成的歷史過程，卻非如此簡單，當中不乏例外，也包含豐富的文化意義，值得教師深究。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第527期]

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