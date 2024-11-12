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Happy PaMa 教得樂 第527期

Happy Pa Ma

看得起遊戲：得來不易的善款

【明報專訊】本港的慈善團體/非政府組織分為獲社會福利署津助 （subvented）及非津助（non-subvented），智樂由1987年成立至今，均屬於後者，代表我們用作推動兒童遊戲的一分一毫，全屬愛心善長的點滴捐助；唯有獲得足夠的支持，我們才有資本推行各項計劃，讓更多小朋友在遊戲中健康成長！

香港社會服務聯會在今年10月公布的一項研究調查顯示，近八成社聯機構會員面對財政資源挑戰，三成受訪機構於2023/24年度所獲的資助及捐款金額較上一年度減少，逾四成受訪機構預期於2024/25年度所獲資助及捐款將會減少。

身處經濟下行的大氣候之下，誰也無法倖免，唯有心存盼望並積極舉辦各式各樣的籌款活動，我們剛剛便完成了上街賣旗籌款！

3號風球下 上街賣旗

上街賣旗當然不是說上街就上街，必須獲得社會福利署的批准，才可舉行活動。每年必經的程序為決定參與「全港賣旗日」或「分區賣旗日」，再向署方遞交申請。在全港賣旗日，一間機構會於全港辦賣旗活動；在分區賣旗日，3間機構會各自於同一個賣旗日分別在港島區、九龍區和新界區分區賣旗。一般而言，賣旗日通常於非公眾假期的星期六上午舉行，而部分屬學校假期的星期三亦會被定為賣旗日。

由此可見，可供賣旗的日子並不多，在眾多申請的機構中被成功抽出也不容易。2023/24年度，社署共接獲210份申請，並批准了109間慈善機構在該年度的48個星期六及7個為學校或公眾假期的星期三舉行賣旗籌款。智樂有幸於今年成為分區賣旗日的其中一個社福機構，並可按抽籤的排序挑選賣旗的日子，成功避開了酷熱的夏季和開學的繁忙周期。

可是，誰會想到10月底仍受風球影響，天文台更於賣旗期間掛3號風球！可幸當天整個早上均涼風輕送，一滴雨也沒有灑下，讓賣旗小義工和家長在舒爽的天氣和安全的情况下行善舉。

先進科技助力 有趣裝扮吸睛

在先進科技支援下，我們已可使用電子程式來辦賣旗活動，輕鬆一嘟旗袋上的二維碼，就可處理領取旗袋和交還旗袋等程序，免卻過去以紙本搜尋及執筆記錄的繁瑣步驟。是年另新增電子支付，配合網上組隊賣旗、捐款等，期望可令籌款數字達標。

謝謝當日買旗的每一名善長，更必須感激撥出寶貴時間來賣旗的小義工、家長和大人義工，而響應呼籲換上有趣裝扮的超級英雄、公主王子、動畫主角或卡通人物的小朋友，除了高效吸引途人行善積德外，更令賣旗增添好玩童趣，完全符合我們推動兒童遊戲的機構形象呢！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：冼仲鳴（智樂兒童遊樂協會 資源拓展部助理經理）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

[Happy PaMa 教得樂 第527期]

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