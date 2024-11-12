解鎖孩子心：保持清醒 做情理兼備的人

我問凱文：「你要不要先回覆一下呢？」

凱文嘆了一口氣，關掉信息通知，說：「不用了！我也不是很想理他。」

看他面有難色，我問：「他是……父母？朋友？怎麼了嗎？」

凱文再嘆氣，說：「是我朋友啦！早前他追求一名女孩，同時間他另外一個朋友也在追求她。後來，他告訴我，那個女孩接受了他朋友的追求。」

付出就會被選擇？

「老實說，大家公平競爭，對不對？我明白他會有失落和不開心，但他現在的反應，我覺得過火了。」

「他天天在社交平台張貼限時動態，像個怨婦一樣，不停在指鹿為馬，有時候又人身攻擊，有夠煩的！」

「還天天傳信息給我，說自己為那個女孩付出了什麼，然後不停問為什麼那個女孩不選他。」

「最煩擾的是，我也認識他的朋友，他竟然要求我，不要再跟那個朋友說話。說什麼『如果是朋友就應該支持我』之類的話，這是情緒勒索吧！」

雖然凱文皺着眉頭，可是我心裏是為他歡呼的，畢竟他在朋友這樣的情緒洪流中，還能保持清醒。

從第三者角度反思

我問：「那你對於朋友這樣的狀態，怎樣回應呢？」

凱文說：「我問我那個朋友，你做這些的意義是什麼？他就很激動地跟我說，希望讓全世界知道，那個女孩沒！眼！光！」

「後來我再問，如果那個女孩現在就跟他的朋友提分手，投入你的懷抱，是否就是你想要的結果？他支吾以對，我覺得他不知道自己想怎樣啦！」

聽到這裏，我忍不住讚賞凱文：「你這兩條問題，問得很好呢！」

當局者迷，原本負面情緒是有其作用，但如果我們沒有意識到情緒背後給我們的信息提示，沒有好好梳理，檢視自己的行事動機，一直將自己困在負面情緒中，時間久了，這些負面情緒就會不斷發酵，人就更難客觀地看待事情了。

我告訴凱文：「與朋友互動過程中，可以表達理解和明白他的感受，先緩和他的情緒。透過提問讓朋友發現內心真正的想法和渴想，邀請他用第三者角度，客觀地重新看待這件事情和行為。」

有時孩子會有一些非理性信念，就像凱文的朋友一樣，覺得自己付出了，他喜歡的女孩子就一定要選擇他。但這非理性信念帶來了錯誤的期待，進而導致不必要的情緒反應，他覺得自己是受害者，也會因此合理化自己的行為。

父母們，保持清醒十分重要，我們可以給空間讓孩子表達情緒和感受，但同時也要引導孩子有獨立思考的能力，讓他們能夠成為情理兼備的人。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第527期]