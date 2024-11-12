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Happy PaMa 教得樂 第527期

Happy Pa Ma

教女無方：人生哪用贏到盡

【明報專訊】學校陸運會剛過，想起了人生在運動場上的3個場景。

初中的我在體育課上表現不差，可惜運動場上總是拿不到獎牌。記得某年學校陸運會，一名隨便跑跑便拿金牌的好友，送了我一枚銅牌。完全忘記當時她為何送我銅牌，她參加了什麼比賽，印象中只有她把那面並不發光的銅牌交給我。也許她見我跑得那麼辛苦卻什麼都沒有，怪可憐的；又或者是她容不下那面銅牌。無論如何，當時我看着並不發光的銅牌，心裏是高興的，沒有什麼掙扎便收下了。

徒勞無功的嘗試 過程沒有白費

怎料，回到家以後，拿出銅牌再細看，剛才的高興消失了，然後是一陣壓在心頭的不快，那種不快比自己拿不到獎牌更難受。那獎牌下落不明，但自此，我明白不是經過自己努力而取得的獎賞，比努力過後的失敗更難受。要經過汗水揮灑，付出努力而獲得獎賞，才有真正的喜悅。

見好友輕鬆地取得金牌，自己也嘗試練跑，以為努力練習總會做出點成績來，可是努力操練得出的成績，都不及不太努力操練的好友。同學見我手長腳長，鼓勵我嘗試跳高，姿勢是很快掌握，可是就是彈跳力不夠；那就試試跳遠吧，可是腿部肌肉就是不聽使喚。最後，有同學提議我學習跨欄，因為跑得慢不要緊，只要練到比賽時不踢跌欄就有機會贏，當然，最後也只是徒勞無功。以後的運動會，我打從心底欣賞每一個選手，也積極投入當好我的啦啦隊角色。努力過後，因為能力不逮而看似無任何成果，但那過程沒有白費，了解自己的能力，學懂欣賞別人，也是很值得的。

全力以赴 獲得真正喜悅

離開校園，我也沒在運動場上取得任何獎牌。成為教師，每年都出席學校陸運會，記得某屆畢業班，班內有許多運動精英，竟然邀請我一同參與畢業班際師生接力賽。我建議他們邀請另一名運動型教師一起參賽，相信金牌絕對是他們的囊中物。可是，他們最希望的是中學生涯最後一場比賽由我和他們一起完成，結果如何不是最重要。記得賽前熱身時，看見我那幾名運動員學生，為這場比賽認真預備，毫不輕率，我滿不好意思也跟他們認真熱身，聆聽他們講解策略安排。

比賽時我只顧向前盡力跑，聽到看台上同學們大叫我班班名，為我們打氣，一切都值得了，獎牌也不重要了。結果，因為我這拖後腳成員，我隊取得銅牌，這也是我人生第一面在運動場上獲得的獎牌。好感謝我的學生，我是賺了，但他們有能力，且全力以赴，最後卻享受着並不相應的獎賞；然而，我們都很快樂。

人生的競賽，必須經過努力而得到獎賞，才能擁有真正的喜悅。

人生總有某些賽事，你如何努力都未必會成功，畢竟人生失敗的機會多於成功，但都可以好有意義，令人愉悅的。

最後，人生賽事太多，你付出十足努力，你也有能力，但並非每一場賽事都要計盡回報，非要取得最佳成績不可。不贏到盡，人生都可以那麼精彩。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第527期]

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