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Happy PaMa 教得樂 第527期

Happy Pa Ma

親子筆陣．閱讀的幸福：等待的藝術

【明報專訊】在一次幼稚園家長會中，我分享了《如果你想看鯨魚》這本書。本書的文字作者是茱莉‧福萊諾，而圖畫則由艾琳‧史戴繪畫。《如果你想看鯨魚》是一本很美的書，它的美除了來自那令人平靜的一片柔和的藍綠色，和簡潔優雅線條勾勒的角色外，還有文字的溫柔和委婉，兩者交織出一個關於等待的啟示。作者以溫暖而細膩的筆觸，描繪了等待的藝術，這種等待不僅僅是孩子對鯨魚的期待，也是我們對孩子成長的耐心守候。

在不確定中找到平靜和力量

學習等待是人生一個重要任務。孩子們在等待的過程中，得到耐心、自控和專注。就像書中的小男孩，他靜靜地坐在海邊，眼中充滿了期待和希望。他知道，鯨魚不會馬上出現，但他依然耐心等待，因為他相信那一刻的到來。這種等待的過程，不僅讓他學會了耐心，也讓他在等待中觀察和學習，享受每一刻的美好。但在等待的過程中，會存在很多不確定，令我們焦慮和不安。作者以文字和圖像，讓我們在這種不確定中找到平靜和力量，讓我們更加專注於當下，學會欣賞過程中的每一刻，而不是急於看到結果。

捫心自問，我們教育孩子時最顯得缺乏耐性，常常急於看到結果，急於看到孩子的成長和成功。然而，真正的成長需要時間，需要等待。就像書中那個小男孩，他知道鯨魚不會馬上出現，但依然耐心等待，因為他相信那一刻的到來。我們在培育孩子的過程中，也需要學會等待。養育孩子是一個充滿愛與智慧的過程，需要無限的耐心和等待的智慧。當孩子在學習中遇到困難時，我們需要給予他們時間去探索和解決；當孩子在生活中遇到挑戰時，我們需要給予他們空間去成長和成熟。這種等待，不僅僅是對孩子的尊重，更是對他們未來的信任。

雖然等待孩子的成長是一種未知，我們無法預測孩子會在什麼時候達到某個里程碑，也無法確定他們會遇到什麼樣的挑戰。但正是這種未知，讓我們更加珍惜與孩子一起度過的每一個瞬間，並在這個過程中學會給予他們無條件的愛和支持。

等待是一種積極的準備和期待

書中的小男孩教會我們，等待並不是消極，而是一種積極的準備和期待。在等待的過程中，我們可以做很多事情來支持孩子的成長。就像小男孩在等待鯨魚的同時，他觀察着周圍的世界，學習着新的知識，享受着等待的每一刻。在等待孩子成長的過程中，與他們一起探索世界，分享知識和經驗，培養他們的興趣和愛好。這樣的等待，不僅讓孩子感受到愛和支持，還能讓他們在成長的道路上更加自信和堅強。

這種等待的愛，將成為孩子一生中最寶貴的財富。它讓我們明白，真正的愛，不是急於看到結果，而是願意陪伴孩子走過每一個成長的瞬間，等待他們綻放出最美的光芒。

文：何彥輝

作者簡介：現為港澳信義會小學校長，20多年來，倘佯在故事的懷抱中的教育工作者。一直用心推動兒童文學在學校的發展，相信文學的力量能在孩子的成長中留下真、善、美的痕迹。

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[Happy PaMa 教得樂 第527期]

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