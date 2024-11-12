明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第527期

Happy Pa Ma

好去處：周末比賽最後召集 親子發揮創意 為熊貓添上香港色彩

【明報專訊】大熊貓軍團來啦！繼全港市民都可參與的大熊貓命名及繪畫比賽後，一班小學及幼稚園學生早前亦透過繪畫的方式，為立體熊貓模具設計出他們心目中最具香港特色的造型。一班熊貓突破固有的黑白兩色，變得色彩繽紛，部分作品更令人會心微笑！這個慈善Panda「童」繪樂比賽正邀請大小朋友們參加，作品更有機會日後在海洋公園內展出，讓人人都欣賞到你的創意！

文︰顏燕雯

10月中的一個周末，培僑國際幼稚園暨幼兒園旗下兩間學校的20多個幼園生與家長，一起參加慈善Panda「童」繪樂比賽。他們的任務是要以「香港本土特色創意」為主題，在純白色的立體熊貓模具上用塑膠彩上色，把主題展現出來。大部分家長已預先在家中跟小朋友們構思好要繪畫的內容，然後一同合作繪畫出來。要配合香港特色這個主題，有些「熊貓」身上畫了紅白藍圖案、維港夜景，甚至是菠蘿包和蛋撻，非常有創意。

熊貓化身維港夜景、蛋撻菠蘿包

是次比賽由新城市廣場及海洋公園合辦，10月初香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的學生已完成一部分作品，並分階段在新城市廣場1期3樓Chill Park內展出。至於培僑的幼稚園學生亦在隨後的一個周末與家長們一同參與活動，總校長葉淑娟表示，獲商場邀請後，學校便招募家長和學生參加，讓他們先在畫紙上繪出心目中的主題，學校再由視藝科教師及其他教師一同選出較優秀的作品，最後挑選了約25個PN（學前班）至K3學生參加。葉淑娟認為這是一個很好的親子活動，與香港本土文化有關，有助家長和子女溝通、合作，一同發揮創意；其次也可以從國民教育的角度出發，因為熊貓是中國國寶，可讓孩子們認識祖國。

促進親子合作 認識中國國寶

由於幼稚園小朋友年紀只在2至6歲之間，與小學生的繪畫技巧有一定差別，所以今次活動所見，小朋友多是負責繪畫簡單的部分，如熊貓的眼睛、腳等，複雜的就由家長去完成。不過很多家長在創作前，都和孩子們一同傾談如何設計他們的熊貓。如念K3的頌軒和媽媽合作繪畫的熊貓，身上有多個港鐵站代表顏色，並以紅白藍圖案作為4隻腳的裝飾。媽媽林太表示，之前與囝囝一同上網蒐集資料，希望用豐富的色彩繪畫在熊貓之上，所以想到用繽紛的港鐵站來做代表，囝囝也很喜歡。另一名PN班學生玥瑤的媽媽，更把傳統嬰兒揹帶「幸福兒童」的圖案繪畫在熊貓身上，她說：「因為香港有一對龍鳳胎熊貓BB，令我想到熊貓與小朋友有關，所以把嬰兒揹帶的圖案畫上去。」

捐$50可參賽 佳作將亮相海洋公園

除了獲邀學校的學生，這個活動亦歡迎公眾參與。大家可以把握機會在今個周六、日到商場1期3樓Chill Park 及UB Play Park，捐款$50予香港海洋公園，即可獲得一件白色熊貓模具，即場發揮創意，設計獨一無二的「香港本土特色創意」主題熊貓。所有學生及公眾設計的作品都有機會經過挑選後於Chill Park內展出，而首10名最具創意的佳作，更將稍後於海洋公園內展出。參加者同時有機會獲得海洋公園門票、商務書券等豐富獎品。

■INFO

慈善Panda「童」繪樂比賽

日期：11月16、17日

時間：下午1:30至晚上6:30

地點：新城市廣場1期3樓Chill Park 及UB Play Park

參加方法：於場內捐款$50予香港海洋公園，即可獲得一件白色熊貓模具，即場參賽

查詢：2684 9175

[Happy PaMa 教得樂 第527期]

相關字詞﹕海洋公園 熊貓 大熊貓 親子活動 親子好去處 好去處

上 / 下一篇新聞