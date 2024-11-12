本周FOCUS．採訪手記：俏皮媽媽與百變熊貓

李亞男談親子經 一洗冷艷氣場

李亞男提到她的me time是投入繪畫之中。不約而同，本期另一個採訪主題也跟繪畫有關。某個周末，記者到商場採訪一班幼稚園學生與家長一起「畫熊貓」，當中有不少令人驚喜的設計，有設計師媽媽預先把草稿繪畫在平板電腦上，亦有熱愛藝術的參加者以叔父身分陪侄女參與，每個人都十分投入。我特別印象深刻的，是年紀小小的孩子為熊貓模型上色時，竟可以這麼投入和安靜。我們常說親子活動能夠增進父母與子女的溝通和感情，很多家長或者苦惱於「到底陪他做什麼」，但其實簡單談談天，又或者一同拿起畫筆合作完成一份作品，都足夠消磨大半天，也令家長更明白子女的愛好與專長，專注力是否足夠等。難怪大家都說藝術能陶冶性情，此言非虛呢。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第527期]