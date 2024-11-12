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Happy PaMa 教得樂 第527期

Happy Pa Ma

名人親子：貼身照顧兩女兒 傳承家族美德 教孩子理財 李亞男：家庭預算不亂來

【明報專訊】參加國際華裔小姐選舉入行的李亞男（Leanne），2015年與藝人王祖藍結婚，現時育有分別5歲及3歲的女兒Gabby和Hayley。自女兒出生以來，她投入不少心力做好母親的責任，由教育到起居飲食，都貼身照顧，即使有外傭，她仍覺當媽媽的要親力親為。女兒開始長大，她笑言近期開始「甩難」，除了可多接工作，也有時間發展自己的畫畫興趣，重拾me time。她笑言，從前未有孩子，事事以自己為先，想買就買，「但有了家庭，一切都要有預算，不能再亂來」。

「做媽媽要有好多energy！」李亞男（Leanne）的兩個女兒都已經上幼稚園，正處於喜歡四處探索的年紀，加上由襁褓到上學這個階段，她幾乎貼身照顧，從看育兒書，到處理日常起居飲食、晚上讀故事書等，可以的話她都會親力親為，而丈夫王祖藍常要到不同地方工作，二人商量好育兒大方向後，便交由Leanne「話事」，即使有外傭幫忙，她仍覺得當媽媽絕不容易。「幸好兩個都是女兒，感覺上已比男孩子容易湊，不過那時每天除了照顧她們日常生活就是陪玩，只想她們每一日都過得很充實，令我感受到媽媽這角色真的很辛苦，亦使我想起小時候外公外婆照顧我時是如何勞心勞力。」

不做怪獸媽媽 培養女兒良好品格

Leanne在上海出生，9歲時隨父母移民加拿大溫哥華，由於爸媽打算先在彼邦安頓好，再接女兒到當地，因此她9歲前都是隨外公外婆在上海生活。「以前公公婆婆很嚴厲，對我成績要求很高，但我會明白他們的苦心，知道他們是為我好。我從婆婆身上看見她有很多值得我學習的地方，如喜歡幫助人、從不埋怨、不斷付出，卻也從來不會說累，這些美德我都能在我媽媽身上看到，希望它能一代一代傳承下去。」所以，Leanne不但拒絕做怪獸家長，亦注重要為女兒塑造良好的品格，「相比讀書成績，我會較着重她們對人的態度、有沒有禮貌等，因為我認為這些態度能夠讓她們與人建立良好的關係，長大後無論身在哪裏也終生受用」。

大女「Drama Queen」 細女「和平大使」

兩個女兒Gabby和Hayley現時念國際學校，很大機會應會由幼稚園直升至小學，Leanne作為家長已幾乎沒有升學煩惱，對於女兒將來升學的藍圖，她沒有過早考量，「我會讓她們自己選擇，畢竟我自己也曾在不同地方讀書和工作，覺得在哪裏讀書其實也沒所謂，最重要是她們喜歡」。姊妹相差兩歲，性格迥異，姊姊大情大性，性格較像爸爸，文靜的妹妹則像媽媽。現時5歲的Gabby性格外向活潑，Leanne形容她是一個「Drama Queen」，「她思想很早熟，但是你會覺得她很可愛，例如2歲時她已經識揀『靚仔uncle』陪她玩，每次見到我們身邊那些有型的男仔朋友，她就會『心心眼』，氣得爸爸說：『又難怪她，只因家中沒有靚仔。』Hayley則是什麼都OK的人，是和平大使，兩個性格正好相反」。

珍惜me time 重視親子理財教育

連細女Hayley都上幼稚園了，Leanne笑言開始「甩難」，最近她接了不少工作，亦沉迷於繪畫之中，有時一畫就是10多小時。「她們上學我就最開心，因為那就是我的me time，我可以工作、可以飛（到外地）、可以畫畫，這些全都是我的娛樂。」一講到me time，Leanne就眉飛色舞，「你不知道，現在能夠跟朋友見個面，其實也是很難能可貴的機會，以前未有小朋友，會覺得這些事情是理所當然，例如想買什麼就買，因為我覺得錢是我自己掙回來，當然是以自己開心行先，但有了家庭，一切都要有預算，不能再亂來」。

11月初，Leanne為投資者教育及理財委員會（投委會）拍攝宣傳短片，推廣投委會的理財教育體驗館。說到親子理財教育，她指兩個女兒都有自己的實體錢箱，用來學習儲蓄，不過大女知道錢箱內有錢時，有時會跟她說：「我現在很有錢，請你喝東西。」Leanne笑言會讓女兒請她「一次半次」，但會提醒她不能亂買東西。「我跟她們有一個儲星星貼紙的計劃，如果她們沒有扭計、做齊自己的任務，就可以獲得星星，儲滿10粒星星便可買她想要的東西；如果未賺到星星又想買玩具，我就跟她們說：『你就在那裏想想好了！』」整個訪問感覺Leanne的幽默感其實也頗強，未知是否受老公所影響，難怪經常見到她在社交媒體分享一家四口的有趣生活影片。

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第527期]

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