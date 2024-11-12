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札幌「瞬間移動」新景點 鬧市賞企鵝排隊開餐

【明報專訊】香港人放假遊日本，除了熱門的東京、大阪及福岡之外，臨近雪祭及滑雪旺季，也特別多人到「雪國」北海道。札幌作為北海道的門關，原來今年已悄悄新增多個文藝、娛樂及美食新設施，部分景點非常接近，只需數分鐘步程即達，除省卻交通費，還可利用地下街「瞬間移動」，不怕風吹雪打！

■第1站：日本職人工藝導賞 玻璃上割花紋

札幌之旅的首站，是結合傳統及現代元素的日本工藝店「和現代N6北圓山」，從地下鐵東西線西28丁目站3號出口步行約10分鐘即達。工藝店從早上10時開始營業，周一至四參觀展廳須預約，周五至日則毋須預約。預約參觀每節約2小時，提供日文、英文等導賞講解。記者參觀當日，講解員古堂博之操一口流利的加拿大腔英文，溝通沒問題。在指定日子參觀，還可付費體驗茶藝或試穿和服（分別每人1000日圓／約51港元）。

此工藝店由熱愛日本工藝的北海道品牌Yabushita（ヤブシタ）創立，蒐羅全日本不同領域的傳統職人工藝，陳列的工藝品多樣化，規模不遜博物館。導賞員率先帶大家欣賞由Yabushita原創的金屬擺設及其他工藝品，然後逐一解說切子玻璃（在彩色玻璃表面割花紋圖案的工藝）、寄木細工（木片拼花藝術）、南部鐵器、北海道原住民愛奴族的工藝等。他表示，傳統工藝可與現代元素結合，包括他身穿的羽織，便是由牛仔布料製成的新派和服，其他還有染成不同顏色的永生松柏盆景、新派和紙燈飾及寄木細工風木裝飾等。現場工藝品售價由數千日圓起不等，可即場購買。

順帶一提，地鐵西28丁目站附近有不少特色咖啡店，大家可早點出發歎咖啡。當地人推介自家焙煎咖啡店RITARU COFFEE，提供18款以上咖啡，招牌Ritaru Blend混合咖啡保留日式深焙風味，雖味帶苦但柔和易入口。早上點一杯咖啡，店家還會送半份多士及煠蛋作早餐！●

和現代N6北圓山（和モダンN6北円山）

網址：japanese-modern.co.jp

RITARU COFFEE

網址：ritaru.com

■第2站：薄野逛新商場食獅子狗包

看畢工藝品已是中午12時，是時候出發到薄野今年1月全面開業的複合型商場COCONO薄野（ココノ ススキノ）。回到地下鐵西28丁目站，搭東西線於大通站下車，11號出口經札幌地下街步行約7分鐘即可到達。商場亦連接南北線薄野站。薄野是札幌的不夜城，COCONO薄野卻銳意打破「夜蒲」形象，集結吃喝玩樂與酒店住宿，亦有不少著名及原創潮流品牌進駐，讓人們發掘薄野日間的魅力，愛上「日蒲」薄野。

建築物樓高20層，地下樓層設有超市、匯聚北海道特產的COCONO MARCHE，1、2樓有美妝店、日用品店及電台，3、4樓為餐飲樓層，5至7樓的Toho Cinemas戲院，7至18樓則進駐了型格精品酒店Sapporo Stream Hotel。遊人逛商場之外，也可在著名地道小店吃個輕便午餐。特別推介位於B1層、有「日本獅子狗包元祖店」之稱的DONGURI，它原為咖啡店，因應客人建議，將吞拿魚沙律填滿獅子狗的圓孔，再用麵糰包裹獅子狗烘焗成為獅子狗包，結果大受歡迎，2年後轉為麵包店。獅子狗包經過不斷改良，現時版本用上短身獅子狗以配合麵包大小，好玩好食，不妨一試！●

COCONO薄野

網址：cocono-susukino.jp

■第3站：商場通往深海世界觀魚

COCONO薄野鄰近狸小路商店街，記者約下午4時步行（經地面或地下街皆可）約5分鐘，來到另一商場moyuk SAPPORO。此商場在去年7月開幕，最為人津津樂道的，就是位於4至6樓的水族館AOAO Sapporo。水族館由早上10時至晚上10時營業，下午4時前來是個不錯的時間，可趕及在下午4時半觀看餵企鵝，並在下午5時感受全館轉為moonlight的夢幻一刻。

記者購票進場後，立即前往6樓觀看企鵝。現場約有10多隻北跳岩企鵝，與香港海洋公園的南跳岩企鵝很相像。企鵝們時而在踏台蹦跳，時而暢泳，時而「聊天」，非常活潑。踏入下午4時半的餵飼時間，飼養員帶着盛滿生魚的魚桶現身，企鵝們都一窩蜂擁上，但不知道牠們是否學會了日本人的習慣，竟然沒有出現搶食場面，反而乖乖地排隊等吃，非常搞笑！現場有一隻企鵝看似吃飽了，當飼養員給牠餵魚時竟不賞臉地擰頭拒絕，引來觀眾大笑！

踏進下午5時，水族館轉換成晚間紫色moonlight燈光，帶來夢幻氣氛。除了企鵝，還可觀賞水母、熱帶魚，以及其他海洋生物、活化石及兩棲動物。同場還有由「1→10」創意公司設計的BLUE ROOM數碼藝術，通過20米長的屏幕展現深海世界。意猶未盡的，可到Bakery & bar來杯點綴企鵝造型曲奇的芭菲及各式主題小食飲品。離場後可在商店買手信。水族館定期舉行不同工作坊及活動，詳情可留意官網。●

AOAO Sapporo

門票：成人2000日圓（約102港元）起

網址：aoao-sapporo.blue

■第4站：長龍餐廳歎$95爆滿海鮮丼

逛畢水族館已到晚上，步行3分鐘左右，來到2022年開業的「狸COMICHI」。這座樓高2層的食廈，走街檔風格，雲集壽司、海鮮丼、成吉思汗烤羊肉等美食。當中長龍餐廳之一的Shihachi（シハチ）鮮魚店，由鮮魚檔直營，以親民價供應刺身、壽司、燒海鮮、煮物等菜式，例如是人氣第一的「名物!! Shihachi 10種海鮮丼」（1859日圓／約95港元），在米飯上堆滿吞拿魚腩、三文魚、鯛魚、油甘魚、白飯魚等時令海鮮，有如小山丘般高，賣相IG-able，海鮮也非常鮮甜，令人吃得滿足！

Shihachi另一推介生蠔罐罐燒（1518日圓／約78港元），內有約10隻蠔，CP值高！顧客亦可於鮮魚檔購買鹽水海膽，配飯和紫菜格外鮮美。餐廳亦提供多款地道飲品，如北海道產的乳酸菌飲品Katsugen（カツゲン）及北海道限定的橙色汽水Ribbon Napolin，不妨一試。●

Shihachi鮮魚店 狸COMICHI店

IG：shihachi.sapporo

●旅遊錦囊

入境要求：持香港特別行政區護照毋須簽證；可於bit.ly/3TE6mHj網上辦理「入境審查」、「海關申報」

匯率：100日圓約兌5.1港元

航班：12月香港往返札幌，香港航空$4052起（連稅及附加費）

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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