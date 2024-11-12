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飲食

百年大宅歎土生葡菜三層架下午茶

【明報專訊】澳門著名歷史建築群「龍環葡韻」今年有新動向。建於1921年的龍環葡韻1號大宅，是其中一名前海島市政廳長（Mayor of the islands）Gastão Humberto de Barros的居所，現時已活化成一家土生葡菜餐廳「土生公館」，主打土生葡菜。昔日曾是海上霸主的葡萄牙人征戰海洋多年，澳門亦曾受其管治，其後，葡萄牙與澳門本地人通婚，使其家常菜混合葡國、南洋地區、印度、中國等多元飲食文化及香料，形成澳門獨特的土生葡菜，亦被視為最早期的混合菜之一。

餐廳裝潢懷舊，牆上掛滿舊照片及陳列懷舊家具。餐廳供應多款土生葡菜，當中更有不少是面臨消失的菜式，例如Galinha Chau-Chau Parida（醉薑燴雞） ，以薑和酒煮雞，是專給女士生產後補身用。它像酒味較淡的中式黃酒煮雞，薑味微辣，雞肉嫩滑。另一道Capela（「小教堂」焗肉圍）亦是由中式蒸肉餅演變而來，肉內有堅果，上面有煙肉和芝士，是聖誕美食之一。為吸引更多年輕人關注土生葡菜，傳承澳門飲食文化，餐廳亦增設澳門少見的土生葡菜三層架下午茶，小食有以黑毛豬肉及白蘿蔔作餡料的黃薑角仔，免治豬肉包，芝士多士，包裹黑毛豬和雞肉餡料的土生咖喱角及薄荷肉丸。甜品則有雞蛋椰汁糕、波特酒雞爪啫喱、椰蓉糯米飯、椰子蛋糕、冬瓜果醬配克力架餅乾，以全新方式體驗土生葡菜。●

土生公館

地址：氹仔舊城區海邊馬路龍環葡韻1號別墅

IG：casamaquista

註：另加一

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