實心實意：為智障人士預設晚期照護

近年，從靈實4個住宿復康服務單位中，觀察到住宿復康服務使用者年齡分佈，當中40歲以上人數，由2021年的70%上升至2023年的77.5%，由此可推算智障人士的預期壽命正在延長。我們深信，無論智力水平如何，每個人在生命晚期都應該擁有發言權，並獲得適當照顧與陪伴。秉承靈實回應社會演變和需要的服務宗旨，我們積極倡導智障人士制定預設照顧計劃，在醫護團隊協助下，讓智障人士、家庭成員及照顧者提前反思生死問題的價值觀、目標及未完成心願。

包括身前身後安排

在制訂計劃時，團隊會與智障人士及家庭成員，一起討論醫療選擇、個人偏好、接受護理地點，以及希望在何處度過最後時光。此外，還會考慮到喪禮和殮葬安排等身後事宜，確保他們的意願得到尊重，同時專注於心理和精神上的關懷，旨在提高智障人士在生命晚期的生活質素。

當病人或院友日後無法再做出決策時，預設照顧計劃會成為他們期望接受的護理方案。通過了解他們的願望，設計合乎實際健康狀况及個人意願的照顧計劃。整個過程由老人科醫生、社工、前線護理工作者及護理人員緊密溝通，以了解智障人士在生命晚期的需求，亦會從前線工作人員收集信息，審查和改進照顧計劃。預立醫療指示是一個持續的過程，需要定期檢討，直到生命最後一天。

麥太女兒是我們一名學員，早前面臨淋巴癌的挑戰，麥太對女兒的病情感到無比擔憂，希望透過祈禱獲得力量。後來，麥太在靈實協助下見證了女兒洗禮，也讓麥太在隨後女兒病情發展和心理上增強信心，慢慢準備接受女兒病情沒有好轉的現實。

談到洗禮安排，麥太感激地表示：「我真的很感激靈實！你們想得那麼周到，準備工作充足，我覺得很好，令人感覺你們機構實事實幹，不會馬虎、敷衍。」當女兒的其他學員來探病時，麥太看到女兒臉上露出了久違的笑容，感到非常欣慰；還有社工和義工的探望，更讓麥太深刻感受到他們的關懷和照顧。

為智障人士制定預設照顧計劃，是一個充滿挑戰的過程，同時也是一個成果豐碩的經歷。不僅幫助我們的學員在生命最後階段減少痛苦，過上幸福而有尊嚴的生活，也為他們的家人帶來最大的安慰。透過這些努力，我們希望讓每一名智障人士都能在尊重和關懷中，度過人生每一個階段。

文：曾思愛

（靈實復康服務主管）