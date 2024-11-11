瘤言情深：搣甩壞習慣 降患癌風險

常吃加工食品

有些人因不喜歡烹飪或出於便利考慮，經常購買即食加工食品，例如腸仔、漢堡、即食麵等。然而，這些高熱量、低營養的加工食品不僅導致肥胖，也增加患癌風險。加工肉製品通常含有硝酸鹽或亞硝酸鹽，不利健康。

建議：減少外食或吃加工食物的頻率。自己煮飯相對健康。注意每餐食物搭配，蔬菜、全穀物、豆類、水果、堅果等佔三分之二，剩下三分之一留給動物蛋白和乳製品

久坐懶動

研究表明，久坐不僅增加患大腸癌風險，也與心血管疾病、糖尿病及其他疾病風險有關。此外，久坐還可能導致肌肉骨骼問題，如頸椎病和腰椎病，並對心理健康產生負面影響，如增加抑鬱和焦慮的風險。

建議：每1小時起身活動，伸腿、屈曲或升起足踝，或簡單按摩膝關節，促進血液循環；每天堅持30至40分鐘中強度運動，幫助控脂減肥

不吃早餐

早餐非常重要。很多人為了多睡片刻，常常忽略早餐。不吃早餐可導致身體血糖供應不足，出現頭暈、乏力甚至昏厥等徵狀；更甚者可能導致甲狀腺等內分泌系統失調、身體免疫力下降，增加便秘、胃炎、膽結石等多種疾病風險。

建議：每天按時吃早餐，一份理想早餐應包含以下3類食物：澱粉類主食、雞蛋牛奶等優質蛋白、1至2種新鮮蔬果

懶做體檢

許多癌症若在早期發現，有較大治癒率。然而，很多人對體檢和篩查缺乏積極，甚至忽視身體上的癌症徵兆，錯過最佳治療時機。

建議：增強定期體檢的意識，尤其是有家族史或相關疾病的高危群，更要注重癌症篩查，做到早發現、早診治、早治療

翻吃隔夜剩菜

節儉是美德，但將吃不完飯菜留待翌日翻熱再食，對健康未必理想。食物在室溫下容易滋生細菌，且隔夜菜放久了會產生亞硝酸鹽，會產生具有致癌作用的亞硝胺，曾加癌症風險

建議：當日烹調食物盡可能當日食完。剩餘食物應密封保存，盡快放入雪櫃冷藏。避免將食物反覆加熱，否則可能增加細菌和其他有害物質的含量

嗜煎炸食物

煎、炒、炸食物香口冶味，但由此產生的廚房油煙含有致癌物苯並芘，長期暴露會增加患肺癌和乳腺癌風險。此外，油煙亦有誘發呼吸道和心血管疾病的潛在風險。

建議：烹調時不要放大量油，注意控制油溫，避免冒出油煙。同時緊記開啟抽油煙機，並遵循「早開晚關」原則，即產生油煙之前就打開抽油煙機，炒完菜後讓抽油煙機運行3至5分鐘；並盡量把廚房窗戶打開，促進空氣流通

吃過期壞掉食物

即使將蔬果腐爛發霉部分切掉食用，但內裏可能已經產生「致癌因子」。花生、粟米等澱粉類食物腐敗後，會滋生黃麴毒素，長期食用增加肝癌罹患風險。蘋果、香蕉等水果腐爛會產生多種黴菌毒素，吃後可能出現惡心、腸胃不適等徵狀。另外，竹木筷子長時間使用後可能會開裂，容易隱藏食物殘渣並導致發霉，亦可能會產生黃麴毒素

建議：花生、豆類等澱粉含量高食物應乾燥密封儲存，一旦發霉，建議丟棄。盡量選擇新鮮水果，優先購買並即時食用，避免食用腐爛水果。竹木筷子使用壽命通常為半年，應定期更換，避免使用發霉物品

文：李慧妍

（香港綜合腫瘤中心臨牀腫瘤科專科醫生）