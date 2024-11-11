100香港長者 11人輕度認障 卡牌數獨醒腦 挽救記憶力

「關掉煮食爐了嗎？」

你或身邊長者，在日常生活中經常遇到這些問題嗎？有沒有方法治療記憶力衰退呢？

記憶力變差是正常老化現象。據統計，每100名香港老年人中，約11人患有輕度認知障礙，記憶力相較同齡人差。這階段的老年人，日常自我照顧並沒有太大問題；但當發展成腦退化，對獨立處理日常生活就有一定程度影響。

研究指到2039年，香港將有逾30萬60歲以上老年人罹患腦退化症。患者因記憶和認知能力下降，很可能會損害日常活動的自理能力，例如購物、煮食、做家務、乘搭公共交通工具、理財，甚至穿衣服、洗澡等。記憶力衰退會影響日常生活自理，繼而影響整體生活質素。患者通常需要家人或醫療人員支援，才能處理日常起居生活。

藥物成效低 職業治療介入

有方法治療記憶力衰退嗎？藥物治療可能難以改變認知和日常活動能力；因此，非藥物治療就顯得非常必要。好消息是，儘管輕度認知障礙患者有認知和記憶問題，但仍保留學習新資訊的能力。因此，我們必須為正常老化而記憶力差或是有輕度認知障礙的老年人，採取有效的預防或早期介入措施，幫助他們緩解記憶和認知能力下降的趨勢，並減少對日常活動功能和生活品質的負面影響。職業治療師會根據個人需要，設計合適治療方案。

介紹職業治療針對記憶下降人士的治療方案前，首先需要了解記憶過程，當中涉及3個步驟：

1. 收錄：將需要記下來的資料收錄於腦內

2. 儲存：把收錄資料儲存

3. 提取：把儲存資料提出應用

針對患者的記憶受損階段，職業治療師會設計不同記憶步驟治療方案。以下是兩種常用治療法。

補償法

這方法是在第3個記憶步驟「提取」階段發揮作用，主要用於幫助因記憶受損而缺乏提取儲存資料能力的患者，把資料取出應用。例如：

1.透過電子日曆等輔助工具，記下重要約會

2.使用智能手機或記事本，把家人的電話號碼記錄下來

3.使用便利貼，在家中當眼地方貼上，例如提示要小心爐火

修復法

這方法是在第一個記憶步驟「收錄」階段發揮作用，主要用於幫助訓練老年人專注力，提升思維及腦部活躍度。例如：

1. 記憶卡配對遊戲

2. 數獨

3.數字迷宮遊戲

時地人物 記憶策略減衰退

除了上述利用遊戲來增強腦力、減低記憶力衰退的治療模式外，香港理工大學康復治療科學系職業治療研究團隊現在正研發利用記憶策略，減慢老年人由於記憶力衰退及認知變化，而可能引致日常生活功能退化的治療模式。使用關聯法，用時間、地點、人物、物件，把需要做的日常活動加以分析，並把這些資料串合一起。例如「明天（時間）要到醫院（地點）覆診，女兒（人物）會陪同覆診，覆診時需要帶上覆診紙及身分證（物件）」。

團隊計劃開發一個應用程式，方便老年人日常在家中使用，以減慢記憶功能衰退，繼續應付日常生活所需要，例如購物、煮食、乘搭公共交通工具、理財等。

隨年紀增長，老年人認知能力可能下降，影響日常獨立活動，這些影響對有記憶障礙或早期認知障礙的老年人更為顯著。作為預防措施，當老年人在記憶障礙階段仍然能夠學習時，使用修復法，有助延遲認知退化對日常活動的影響。

■小知識

職業治療師

治療什麼人？

每人都有自己的「職業」，例如學生、家庭主婦、司機、廚師、會計，以至退休人士，而每一個職業都涉及自我照顧、照顧家人，工作、娛樂等。但有人因疾病或意外，導致不能獨立地參與自己「職業」。職業治療師就是為他們設定合適治療，重建他們獨立地參與自己「職業」的能力。

文：廖佩儀

（香港理工大學康復治療科學系教授、職業治療師）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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