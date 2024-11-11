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吾生有杏：我的差勁上司

【明報專訊】「我的老闆真是差到不能想像……」不少年輕同事向我訴苦，投訴他的老闆或上司如何諸多要求，何等貪得無厭，怎樣推卸責任；有些人愈說愈氣憤，亦有人變得沮喪無奈，彷彿所有上司都是眾人的天敵。

聽了他們訴苦後，我有點精神分裂的感覺。我也有上司，那些年輕同事對一般上司的批評確實是一針見血、大快人心。但我同時亦是多人的上司，自己又有否犯上同一毛病，被下屬不斷地批評呢？我相信自己一定有些盲點或性格缺陷，並非完美的上司。

但現實世界裏又有多少個「模範上司」？如果我們的上司大多都是令人失望的話，是否不斷地「搵工跳槽」便可以解決問題？除了抒發一時之氣，大聲說「我劈炮唔撈！」之外，我們可以如何面對「難頂」的上司呢？

為什麼大部分上司都是不理想？最常見原因就是當了上司後，便容易忘記自己曾經作為下屬的苦况，漸漸失去了同理心。也有不少上司是「夾心人」，他們被夾在高層與下屬之間左右做人難。當然，有些上司「既愛攞威，又戴頭盔」。我亦遇過具有「超能力」上司，他們天資聰慧、毅力過人，從不需要別人輔助。因此，他們不能容忍「像豬一般的隊友」。

對立只有爭鬥 拍檔便是雙贏

究竟我們又可以如何自處？最近我與學生分享一些自己的想法，我認為與上司相處要懂得「捨易取難」。批評上司的缺點是多麼容易，但發掘他們的（少許）優點便要鍛煉自己的EQ了。為什麼值得這樣難為自己？多年來，我遇過不少「差勁」上司，縱使如此，他們也有一些或少許過人之處，這便是我們的學習機會。試想想，專注上司的缺點（除了當作反面教材外）對我們的工作或情緒毫無幫助，唯有善用他們的優點才有機會幫助個人成長及事業發展。

我們應多嘗試易地而處，從上司角度看工作的挑戰。面對這場心靈交戰，最艱難的並不在於接受上司的缺點，而是如何改變自己的心態。人性都是喜歡指摘別人不是，要承認自己不足又談何容易？請別誤會，我不是宣揚「擦鞋文化」、「老闆永遠是對的」膚淺理論。懂得易地而處或較容易把對立的上司，變成一起為共同目標而努力的拍檔。對立只有爭鬥，拍檔便是雙贏。

文：陳家亮

（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕上司 陳家亮 吾生有杏

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