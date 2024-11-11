知多啲：新式糖尿藥減肥 亞洲人BMI逾27才適用

罕見副作用：胰腺炎、膽囊炎

這些藥物減重效用被臨牀認可，GLP-1受體促效劑逐漸應用於非糖尿病患者的減肥治療。因此，網上出現不少廣告宣稱有售「減肥小筆」。在香港，目前獲批准的GLP-1受體促效劑包括利拉魯肽（liraglutide），主要用於治療肥胖症患者，特別適合因肥胖而引致其他健康問題的人士，例如高血壓、高血脂、異常血糖或睡眠窒息症等。這類藥物在減重上的效果理想，但需要強調的是，只有BMI超過30的歐美人士及BMI超過27的亞洲人，才可使用此類藥物。此外，這些藥物屬處方藥物，必須經醫生評估後才可使用。對於體重沒有過高的健康人士來說，這些藥物未必合適。這類藥物總體上是安全，但也有可能出現惡心、嘔吐等輕微副作用，亦有可能出現胰腺炎、膽囊炎等較罕見副作用。因此市民切勿盲目跟風使用。

除了SGLT2抑制劑和GLP-1受體促效劑，還有其他常用口服降血糖藥物。以下是常見的類型及其作用機制：

•雙胍類藥物（biguanides，例如甲福明metformin）：減少肝臟釋放葡萄糖，並提高組織對胰島素的敏感度，是2型糖尿病治療較常用藥物，具有穩定的降糖效果，副作用相對較小

•DPP-4抑制劑（dipeptidyl peptidase-4 inhibitors）：延長腸道內促胰島素效應，使胰島素分泌更穩定，同時降低升糖素的作用，幫助控制血糖

•磺胺尿素劑（sulphonylureas）：刺激胰臟分泌更多胰島素，幫助降低血糖，但有可能引致低血糖

•葡萄糖苷酶抑制劑（alpha-glucosidase inhibitors）：阻礙腸道吸收糖分，有助控制餐後血糖水平

至於1型糖尿病患者，由於胰島素分泌不足，因此主要依賴胰島素注射來控制血糖。胰島素種類繁多，從速效到長效均有不同選擇，醫生會根據患者的需求來調整胰島素的使用方案。

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