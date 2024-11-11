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澤星寄語：基層醫療改善健康

【明報專訊】環顧現今世界，地區衝突持續不斷，造成生靈塗炭，實在令人揪心。然而俗語說：「針唔拮到肉唔知痛」，我們身在局外，要真切地體會陷於泥沼中的恐懼、焦慮和無助，卻也不是易事。

同樣道理，我們身為醫者，即使熟知病理、懷着同理心，有時也會遇上一些不足為外人道的情况，未必能夠充分體會病人感受。所以我們必須時刻保持謙卑，細心聆聽，盡心盡力服務病人。

雖說診症治病是醫生的職責，但常言道「預防勝於治療」，預防疾病才是保持健康的治本之計。何况本港人口持續老化，慢性疾病愈趨普遍，為減輕公營醫療系統的負擔，提升本港市民的健康水平，預防疾病更形迫切。若要有效防患未然，完善的基層醫療制度至為關鍵。

所謂基層醫療，是指以地區為本、家庭為中心的社區醫療系統，透過基層醫護人員與家庭建立彼此熟悉和信任的長期關係，提高預防疾病的成效，亦可及早發現疾病，提供最適切治療方案。政府早前已制訂本港基層醫療發展藍圖，推出多項相關政策，包括建立地區康健中心，推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，實施「一人一家庭醫生」等。

自己身體不愛惜 還有誰代勞

為支持本港基層醫療可持續發展，港大醫學院成立了「香港大學綜合基層醫療健康協作平台」，鼓勵醫生、護士、藥劑師、中醫及公共衛生人員等攜手合作，加強基層醫療及健康推廣，並推動相關研究、培訓、交流、合作與創新。

為有效預防疾病，改善公眾健康，廣大市民的參與不可或缺。因此，我們透過不同途徑，積極宣傳預防疾病的重要，以提升社會各界在自我健康管理方面的意識和認知。例如我們的教研人員獲邀於地區康健中心舉辦的健康講座擔任講者，與公眾分享有關癌症、心血管病、糖尿病、骨質疏鬆、季節性流感、眼睛護理、精神健康等議題的最新資訊。同時，也為地區康健中心基層醫療專業人員提供多元化的培訓課程，內容涵蓋健康推廣、藥物管理、慢性疾病管理、動機式訪談技巧等。此外，我們亦積極安排學生到地區康健中心實習，汲取寶貴經驗，以深化基層醫療概念；同時加強基層醫療的跨學科研究，協助推進並完善以實證為本的政策及策略。

每個人都希望身心康泰，何况身體是屬於自己，要是自己也不愛惜，還有誰能代勞呢？而單靠外在力量如藥物、手術等，難以完全恢復受損的健康；病人堅強意志和健康生活方式，包括保持均衡飲食、恆常運動等，才是最關鍵。只要我們一起努力，定可建立完善基層醫療制度，改善所有市民的健康。

文：劉澤星

（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕基層醫生 基層醫療 健康 港大醫學院 港大醫學院院長 劉澤星 澤星寄語

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