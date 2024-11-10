社會實驗：怪獸大廈裏的可能性 「城舍」小店連結社區

背景

項目：Urban Room 城舍

目的：藉提供共享空間、共益雜貨售賣與主題工作坊等，以藝術和設計促進社區聯繫及可持續發展。

人物：創辦人何穎珩、義工、街坊、訪客以及旅客

周末市集成功 文化沙漠都「有啲嘢發生」

11月首個周末，城舍首次舉辦一連三日的「社區週末 POP.UP」。小店夾在泰國餐廳與文具店之間，這日顯得格外熱鬧，小小舖位一側是原有的共益雜貨貨架，另一側擺放五個本地品牌攤檔，組成周末市集。同場加映還有豐富活動：怪獸大廈導賞、東內庭寫生、自製益生菌飲品工作坊、劏房VR體驗……參加者還獲贈優惠券，可在鰂魚涌六間聯乘店舖消費。

事後店主何穎珩總結：「比我想像中的成功好多好多倍！」雖然活動最終虧蝕，但參與的檔主反映銷情不俗，更重要的是成功吸引人流，達至活動主要目的。有街坊對何說，之前經過城舍好幾次但不敢內進，擔心齋看不買會礙事，直至「社區週末 POP.UP」才第一次踏進。現場還有些街坊義務幫助，「他們當作是自己的市集，在那裏迎賓，我覺得很可愛」。

然而，記者周三再到訪，人流卻與「社區週末 POP.UP」時差異甚大，三小時內只有兩三組人內進，無人消費。城舍平日提供時租或日租的共享空間，個人或團體可選擇包場，店主會安排品啡會、講座、漂書、手作等大大小小活動。何穎珩說冷清場景很普遍，「很少人會覺得怪獸大廈有間這樣的店舖，讓你逛街」。訪客來怪獸大廈總有明確目標，要不打卡，要不在對面著名咖啡店買杯咖啡。對街坊而言，在此屹立多年的洗衣店、髮廊、文具店與餐廳，顯然只為滿足生活基本所需。

即使從整個鰂魚涌來看，可供舉辦社區、文化活動的私人空間不算多。何穎珩住在鰂魚涌三十多年，一直覺得區內沒什麼活動發生，人們似乎只是「返工放工食吓早餐」，甚至有人會說是文化沙漠。剛好在「城舍」開業前，海濱社區休憩空間「舍區」（Quarryside）去年7月開幕，二拳書館又於去年底先行試業，讓何穎珩覺得：「啊原來鰂魚涌都有啲嘢發生緊。」

共享空間遇冷 失敗中學習

到底鰂魚涌需不需要如此空間？何穎珩坦言最初沒有多想。她自立門戶之後，看中怪獸大廈這舖位租金相宜，離她自己居住的屋苑不過步行距離，便租下作工作室。適逢她希望在工作之外嘗試社區設計項目，面向社區的地舖比辦公大樓更理想。「很多人問是否只能是這裏（鰂魚涌）？不是的，因為我是一個設計師，不會限制於一個地方。但把這裏當作一個設計項目，我也要做好才可邁向下一個地方。」如今她兼顧自己的設計公司及城舍，閣樓是其設計室，地舖則是城舍。

說過理想，現實又如何？城舍開店之初沒有售賣商品，只放上兩張四人枱及一張長櫈，讓人租用作共享空間。她解釋，設置共享空間原是考慮自身設計工作繁忙，無暇管理更多事務，本來的幻想很美好：「我想像很多街坊會走進來用，然後大家互相溝通。」回想起來她也自覺很傻，曾有街坊直斥：「嘩，收錢叫人入來坐，哪有人會特意付錢？」3月是文憑試衝刺期，她特意推出學生優惠，延長營業時間，但最終亦無人前來。

「 一開始我想用設計和藝術，做社區連結。我覺得深水埗那幾間（藝文空間）都有用藝術去連結，不用做其他，做藝術就可以了，但是原來這裏不行的……純粹用藝術維繫，無人會理會。」何穎珩分享另一個從失敗中學習的例子，城舍推出「城舍共學」計劃，原定在暑假為中小學生開辦創意設計課程，逢星期一二四五上課，結果無人報名而取消。後來有家長反映，上課時間太密集，「然後他說，其實這個主題也不知道是教什麼」。

由設計師到營運者 從頭學起

社區的文化氛圍未形成之時，何穎珩的願景要成真還有一段距離；城舍一如每間小店，也要經歷摸索之路。今年6月至7月城舍舉辦「荔枝窩之月」，除了舉辦工作坊，亦展放農夫產品，當時增添的三個高層架留了下來，驅使他們引進本地品牌銷售。現時寄賣品及入貨的商品各佔一半，成為城舍主要收入來源。最近大門附近貨架擺放怪獸大廈的鑰匙扣與磁石貼商品，頗受旅客歡迎。

途人可從玻璃窗透視店內貨架，亦是吸引內進的誘因。當然何穎珩身為設計師，也想多放點與設計相關的產品、書籍，不過暫時未有太多成功引進。曾有不少人對她說：「其實開得零售，很多人都會拒絕你。」以前她專門負責如商場的零售設計項目，知道顧客喜歡怎樣的購物空間，卻一直對營運流程一竅不通，現在要從頭學起。

怪獸大廈是由海景樓、福昌樓、海山樓、益昌大廈及益發大廈組成。常聽聞居民不滿旅客滋擾，何穎珩帶導賞時反而提起另一點，原來「怪獸大廈」這稱呼不是人人歡迎，「甚至有些婆婆會說，我這裏沒有怪獸，為何叫怪獸大廈」。她刻意避開中文，城舍門外低調掛上「Urban Room At Monster Building」名牌，但仍有住戶直斥不應寫「Monster Building」，只有社區外的人才會這樣稱呼。

要融入社區，交流實屬必然。她憶述開業最初，鄰店的人會問她是在做什麼。「做社區連結。」「咩嚟㗎？」對於很多街坊來說，社區連結仍是一個陌生概念。她改口說是做室內設計，對方看似恍然大悟，但仍誤解了：「哦你喺度揾生意。」

不靠資助 反覆試驗不同計劃

何穎珩的目標是有天無需「貼錢」，城舍可達至收支平衡。但曾有人問道：「為什麼做一些社區的事，要牽涉金錢。」她無奈指，租金始終要支付；人們未必知道，相比社區中心或社福機構旗下的項目，像城舍這樣的私人空間難以申請資助。「我覺得走商業（路線），而做到社區項目，這是要嘗試的，不可以經常靠資助。」先行者不在少數，例如深水埗曾經有合舍和Openground，後者負責人曾在社交平台帖文提及：「如果只能靠補助或籌款，香港民營獨立空間將只能繼續面臨現在的困局。一旦資助停止，營運亦立即面臨危機。」

何穎珩曾想過參考Openground開設咖啡店，惟因單位有閣樓而無法申請餐飲牌照。她倒是慶幸，因咖啡店牽涉投資更大，難以像現時自行打理。

每個試驗計劃總有些相似，但也有各自要走的路。經過反覆試驗，城舍的面貌自開業來改變不少。雖然講座、工作坊參與人數有時稀少，共享空間也未有太多人租用，何穎珩還在嘗試不同可能，例如周日（11月10日）首次與獨立義工合辦狗狗領養日，同場還有怪獸大廈微導賞。很多人告訴她，現時行市集的人很少，氣氛很差；幸好她堅持舉行，「社區週末」的反響帶來新啟發——「原來社區真的有這個需要」。雖然帳面蝕了四位數，但她滿有收穫。

這位店主又提起，平時有街坊、旅客會走進來聊天，試過聊足幾小時，導賞部分內容也有參考他們分享的故事。有街坊兼英文老師提議舉行二手書漂書活動，又固定租借場地，為小朋友說故事。她相信，只要空間仍在，透過人與人的互動，社區連結自然而然會發生。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 鄧家烜、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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