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無定向學堂：尋抑鬱成因 帶長者走出低谷

【明報專訊】近年社會多談精神健康，青少年尤其受關注。然而撒瑪利亞防止自殺會2023年數據顯示，自殺的長者佔整體數字超過四成，為各年齡層中最高。此外，移民潮以致「留守老人」湧現，加劇長者精神健康危機。精神健康諮詢委員會委員、中大醫學院精神科學系教授林翠華研究長者精神健康多年，藉多宗案例說明長者抑鬱的複雜性，同時強調「有得醫」，病人與家屬切忌消極面對。如今篩查渠道增加，惟她認為投放的資源仍有改進空間。

院舍篩查找出初期患者

林翠華稱以前人們對長者抑鬱認知不足，藥物治療亦有限制。曾有一名患嚴重抑鬱症的婆婆，病發時一整天不動，其兒子發現在他上班前、下班後，媽媽都坐在同一位置。「以前多數都是（病情）去到如此嚴重，才去看精神科。」治療方面，從前治療嚴重抑鬱症的藥物副作用大，影響心臟、腸道功能，甚至可致視力模糊，「用藥到不了能醫治抑鬱的分量，所以以前是難醫治的」。

她稱現在有更多抑鬱長者獲早期診斷，譬如日間長者中心的姑娘會進行篩查，若察覺長者悶悶不樂，亦會勸他們評估，如屬嚴重者則建議求醫，「不能說是全部（也有早前診斷），但一定多了」。林翠華觀察到社會對抑鬱症的認知程度提高，評估渠道亦比以前多，有助及早診斷長者抑鬱。此外，抗抑鬱藥的副作用問題有所改善，很多長者能適應用藥，治療方法多了。

不過，長者如果沒有去長者中心，要如何識別個案？「社區要他（長者）自己肯做，否則沒有機會讓他做。」以隱蔽長者為例，林翠華稱很難拉他們出社區，較有效的是利用家居服務如上門送飯或陪診，若固定由同一人服務，長者慢慢願意敞開心屝，甚至到社區中心吃飯、做運動。理想很美好，但她亦提出關鍵，「現在不容易輪候到家居服務，不是喜歡就可以預約到」。服務名額始終有限，視乎公私營服務提供者投放的資源。

今年8月起，3間指定地區康健中心／康健站開展「健康心靈先導計劃」，為18歲或以上、受情緒困擾的會員進行健康風險評估，有需要者將獲轉介至非政府機構跟進。林翠華提到，相關篩查主要針對成年人，對長者抑鬱的獨有表徵不太敏感，未有考慮其身體狀况、認知能力對情緒的影響（見另稿）。

抑鬱成因眾多：疾病、子女移民

林以往研究長者患抑鬱的高危因素，舉例身體狀態差如痛症、三高、行動不便，面對經濟狀况不穩、失去至親等亦是高危因素，「以前『失去』多數是離世，但現在是子女離開了（移民）」。親密關係疏遠連帶的孤獨感，對長者的影響尤其顯著。她說，近年香港長者精神健康最明顯的影響因素，必然是「留守老人」。曾有康復多年的病人再次求診，指在兒子移民前一個月才得知消息，她生日那天吹完蠟燭，兒子當晚便飛走，「幾grief（哀傷）呀，（那女士）唔係無錢㗎，但有錢又有咩用？」

林翠華見過不少「留守老人」個案，她說子女大多不是壞人，甚至他們也不願面對心中的內疚。另一母女案例，女兒移民一年後返港探親，陪母親覆診時說覺得其狀態差了。媽媽稱不捨得女兒，一想起便哭，女兒卻說：「不用這樣想的，會經常回來探你。」林翠華當時從旁觀察，女兒似乎不願接受媽媽的病情。

「留守老人」的孤獨感要如何排解？林遇過一名80多歲的婆婆，其兒子已移民20多年，當年是她主動提出不隨行，她喜歡一個人過活。即使曾中風致單目失明，她故意訓練自己另一眼睛，又稱每天要行至少1萬步。「問她覺不覺得孤獨，她說每個人的生活都是自己決定。」林翠華覺得這點很重要，「她說決定要獨立過活，就要繼續過」。

不是所有長者都情緒低落，有人過得開心，因他們能找到生命的意義，每天有些「小確幸」使其快樂。林翠華從長者抑鬱康復者身上取經，發現有人的快樂來自幫助同區長者買餸；另有人愛上練寫三疊字。當患者徘徊情緒低谷，腦袋無法尋找快樂來源，「醫好、出番嚟之後，他就要開始練習尋找這些東西」。

照顧者重擔難卸 支援下調整壓力

被問到從醫多年來最難解決的情况，林翠華說：「有病的我還可以處理，無病的長者照顧者呢……」曾有伯伯帶同患認知障礙的妻子覆診，他因擔心無人照顧妻子，而不願就自己的身體狀况求診，又拒絕讓社工甚至女兒上門跟進。後來有幾個月婆婆沒來覆診，再次出現時是女兒相伴，原來伯伯已離世，女兒才可介入。

「Letting go （放手）是支援照顧者的一個agenda（待辦事項）。」外界不單要提供支援，而是要讓照顧者明白放手的重要。去年及今年發生兩宗「以老護殘」的命案慘劇，其中今年九龍塘筆架山道案，涉嫌殺害其夫後企圖自殺的老婦據悉患有抑鬱，曾表示擔心無力照顧丈夫。林翠華審視高危照顧者個案，發現經濟壓力並非決定性因素，中產照顧者亦值得關注。

近年社會多談支援照顧者，政府設立的照顧者支援專線182 183、照顧者資訊網均是一些支援平台。林翠華說應注意照顧者的重擔（burden）很難卸下，「但stress（壓力）是主觀感覺，有支援下可以調整」。

醫管局自2002年起推行「防止長者自殺計劃」，社署、非政府機構、社工或醫生會即時把被評估有自殺風險的長者轉介到醫管局精神科，接受進一步診治。林翠華稱，老人精神科速治服務是防止長者自殺計劃的主要服務。去年新症服務超過400名長者，惟計劃十幾年來並未增加資源，希望能有所改善。

長者自殺率長期高企，到底有何應對方法？林翠華提到，長者抑鬱須及早診斷，嚴重抑鬱者宜交由醫生跟進，不能只靠聊天開解；此外一部分長者自殺個案或與認知障礙有關，因其症狀包括衝動行事。透過提高社區篩查力度，或可找到更多長者抑鬱個案，但她強調後續的醫療資源亦很重要。醫護人手是很大的挑戰，她提到公營老人精神科醫生需負責住院、門診、安老院舍的精神科病人，以及非精神科病人諮詢服務。隨着香港人口老化，服務需要正直線上升，不同團體的壓力亦與日俱增。她說長者精神科工作量大，且需要加倍注意長者其他身體狀况，對此感興趣的精神科醫生較少，而每年開辦的專科培訓名額亦有待提高。

林翠華是中大首屆醫科畢業生，亦是當年少數的精神科醫生。她跟進最久的病人已有30年，現年95歲的婆婆打趣道：「你唔好退休呀，等我上咗上面先呀！」最初還是初出茅廬的醫生，現在與病人年紀愈來愈近，林翠華亦有些改變，例如明白病人所說，兒女不在身邊的感覺。以前她會着病人多做運動，「現在就覺得你唔做咁多，企吓都好啦」。

接觸長者多年，有否影響她對老年的看法？她提到一位朋友分享，年輕時要開始累積4件事——健康、朋友、興趣，最後才是儲錢。「我到現在都覺得是最簡單而清晰的。」

長者抑鬱類別及治療

長者抑鬱分為兩大類，早發型長者抑鬱或與家族病史有關，而晚發型則可再細分為3種。第一種是患者的記憶與認知功能正常，抑鬱可能與生活壓力有關，如退休後生活習慣轉變、經濟壓力、至親離世的哀傷，「這幾年特別多的就是子女移民，留守老人」。第二種則與認知障礙症有關，原來腦部退化不止影響記憶功能，還有情緒控制，「早期很多時候症狀似是抑鬱、焦慮，其實是潛在的認知障礙症」。最後一種或許較少人認識，腦小血管病也會影響情緒控制，而背後風險因素之一正是三高（高血壓、高血糖、高血脂）。林翠華引述一個病人說：「我啲仔女對我好好㗎，不過我經常想死，不知為何會這樣。」

不論什麼類型的長者抑鬱，針對症狀的處理方法都相似。林翠華特別提到，藥物治療對於嚴重抑鬱者尤其見效，輕症則可使用非藥物方式，例如鼓勵多做運動、社交，以及調整生活模式，應對老年轉變帶來的壓力。至於與認知障礙症及腦小血管病有關的抑鬱，相關的疾病管理亦是治療抑鬱的重要一環。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 賴俊傑、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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