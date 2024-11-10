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{逍遙達人}薯伯伯 旅行是一場修煉

【明報專訊】香港提倡「無處不旅遊」，幾乎把全世界走遍的旅遊作家薯伯伯（尤弘剛），自疫情時已發現不論出國還是在香港，哪裏都可以「旅行」，即是他的修行。要不要發展生態、熊貓、影視旅遊和打卡經濟？薯伯伯說旅遊的意義更在於發掘陌生地點的故事和反省自身，比起跟着小紅書到廉署和麥當勞道打卡，到少人走過的路和社區小店逛逛，會是更逍遙的旅行。

不需既定行程 不需景點

港人可能是全世界最喜歡旅遊的一群人。美國運通報告指，高達96%香港受訪者計劃在本月到明年1月期間長假外遊，遠超全球平均水平74%，更有四成受訪者已經預定行程，是全球榜首。渣打銀行的數據則顯示，近半港人每年出行2至3次，超過七成年輕人將旅遊視為工作重要動力。

但說到為旅行癡狂，很少人比得上薯伯伯。他試過在地圖上着色記錄到訪過的地區，廿多年下來，整幅地圖幾乎無留白處。他首次旅行是就讀浸會大學時，與同學從廣州坐火車到烏魯木齊，遊絲綢之路。自生物系畢業後，馬上歐遊過百日。回港一個月，又用987天遊中國內地、尼泊爾和阿富汗等地。

繼2001年亞洲遊後，薯伯伯已經視旅遊為生命重要部分，且習慣邊遊邊寫書。自2007年在西藏旅居，並在拉薩開「風轉咖啡館」兩年後，他出版《風轉西藏——我在拉薩賣咖啡》。任咖啡店店長期間，他仍不斷旅行，2016年遊朝鮮後出版《北韓迷宮》；退出咖啡館業務前後，著作《西藏西人西事》和《不正常旅行研究所》又面世。產量極多的他，文字中呈現特立獨行的形象，跟一般港人喜愛玩樂式的旅遊不同，他視旅行為放下原有生活習慣，體驗新事物的修煉。

現在談到旅行，薯伯伯顯得淡然——他的旅行甚至乎不需要既定行程，不需要任何景點。他並非最初便有此種佛系旅行法，「好記得去絲綢之路，去到吐魯番火焰山的時候，在想這裏是不是以前唐三藏來過的地方，是幻想（只是小說情節）但好開心」。2017年到以色列旅遊，踏足在《聖經》讀過的地方，也令他興奮。

列清單並打卡的旅遊，是港府正推行的政策方向。特首李家超說政府會以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地，結合科技、動漫、演藝和影視文化等優勢，要做到「香港無處不旅遊」。月前，國務院港澳辦主任夏寶龍同就「無處不旅遊」理念，構思成立「專班」深入討論。只是，走遍大半個地球後，薯伯伯發現，比起西藏布達拉宮、尼泊爾安納布爾納峰，他腦海中印象最深刻、快樂的記憶，是與藏旅中結識的好友，共繞「轉經道」，以及與尼泊爾旅人在帳篷燭光下的對談。

全球面對「過度旅遊」問題

「我不會說打卡或玩樂的旅行一定比較低層次，但如果只是在廉署招牌下拍照，跟着小紅書到去麥當勞道（以為與快餐店麥當勞有關）打卡，其實是無謂事情。」薯伯伯說過度旅遊的問題不止香港，全球各地也在面對。若要深入認識一地文化，實地到訪，配以閱讀參考書籍，會是一種方法。

薯伯伯的旅行多為獨遊，他說是因為試過跟性格不合的朋友同遊，發現遷就十分麻煩，亦影響旅程後的關係。頻繁獨遊讓他經歷趣事甚多：2008年隆冬在尼泊爾旅遊時，住處沒有熱水爐，他善用「ABC沐浴法」，只用冷水濕潤腋下（armpits）、臂部（bottom）和胯部（crotch），擦肥皂後快速冲洗；10年過後，他遊歷印度，驚見廁紙價貴，學習當地人大便後用手和水清潔肛門的方法，發現比用紙衛生，對皮膚更好。

當然，他不是不吃人間煙火的仙人，有物慾，也知道群體玩樂有其樂趣。今年他攜家人遊尼泊爾，「那幾天玩得很開心」，不過「如果這種行程持續兩個月，我就應該頂不順。這是親友間的聯誼，始終跟當地有很大的距離」。住在當地人家中，每天實戰學習多年的藏文，吃本地食物，是他更嚮往的。

遊子歸港 快樂心中求

除了在西藏開咖啡店的12年間全職任店長，薯伯伯未試過長時間從事全職工作。他在2006年與泰國友人踏單車到西藏，並決定留下來生活。兩人騎了半年單車，只因心中好奇「在拉薩開咖啡館會是怎樣的經歷」，便簽下11年合約，接待五湖四海背包客。薯伯伯解釋：「為什麼是開咖啡店？因為我那時候在想有什麼經歷是開心的，想起以前去別人的咖啡店頗開心，就決定自己經營這樣一個聚腳點。」

未全職工作過，亦未中過六合彩頭獎，薯伯伯密密旅行和開咖啡店的錢從何來？原來這筆錢與他高中時的事迹有關，他是香港著名兒歌網站「Pazu兒歌網」（現名Pazu兒旅網；網址：pazu.com）的創辦人。這個網站是香港網域內首批網站之一，1996年時以網絡供應商Navigator提供的5MB網絡空間建立。「那時候香港網站好少，大部分寫網站的人只是放自己的名、生日上去。」薯伯伯覺得這樣不夠有趣，於是買了本網頁開發語言HTML的教材自學，上載喜愛的粵語兒歌歌詞和資料。

「慢慢就被好多人發現，可能又受惠dot-com熱潮（1995年至2001年間多個股票市場中，互聯網相關企業股價急升），又有好多人願意花錢請我做網站開發和設計……數字就不講啦，足夠我做很多想做的事。」薯伯伯邊笑邊說。不過香港兒歌近年開始式微，他現在沒有持續管理兒旅網了。

大學畢業後，同窗多追求穩定工作，「一種定時定候，出現在一個辦公室的生活」，他則以多份自由工作謀生，「一路有人叫我幫手寫網站，做電腦相關的freelance」，隨後認識更多文化圈中人，發現現在被稱為「斜槓」的生活更自在，便持續至今。

近年薯伯伯不止寫旅遊，也寫香港政事。然而，2007年到2019年上半年，他更多時間在西藏；2008、2012、2014年的社會動盪，他只遠距經歷。「2014年9月底，我也想過是不是要回港呢？最終在年底才回來一會兒，其實在西藏很忙。現在回看，覺得好似沒跟香港共同經歷一些事情，錯過了就是錯過了。」他說自己遊歷四方，根始終在港，「去哪裏生活都可以，生活得血脈相連就真係得香港」。

若常年帶着遊客心態看世界，甚至以打卡思維看家鄉，薯伯伯覺得港人會對香港愈來愈沒有歸屬感。「就如當有災難發生，如果是在香港，你會覺得怎都要留在這裏，因為從小到大在這裏生活，家人也都在這裏，你會想見證這個災難。但如果你是在伊朗，突然地震，你應該會想快點買機票走，跟當地人說拜拜就走。」

他在2019年把「風轉咖啡店」以人民幣1元，轉讓給藏人員工，然後回港，又在2020年新冠疫情爆發後被困香港。遊子被困一地，何以自處？他卻領悟到趁機會多發掘本地事物，與知己圍爐，再修讀港大佛學碩士。「當（疫後）旅行復可能，我重新啟程出發，然而心知肚明，旅行只是轉換環境的催化劑，迎來感知刺激，啟發思維。真正的快樂植根於內，外部如何變遷，心自主宰，處之泰然。」他用凝練文字，在新書《逍遙行稿：逆風翱翔》這樣寫下。

「善經歷」看待一切遭遇

旅行的修行，讓薯伯伯學會應對日常不合理的遭遇，如異地小偷和香港鹵莽駕駛的貨車司機——他曾經把不願道歉的司機告上警署後，認為在做善事，也覺得頗「好玩」。2019年後，他的據理力爭，範圍延伸至評論時事，時而評自由和民主，時而審視高官言行。一些過往曾付費讓薯伯伯在社交媒體寫宣傳帖文的客戶，在2019年後沒再找他，他說：「原來你講得多政論，人們就會停你（生意），我也沒什麼所謂」。不過，自他把發文主題轉向網絡安全和使用技巧後，也有相關業務找上他，「可能我現在又比較安全」。

談旅行時，薯伯伯多用佛學觀念「善經歷」看待所有好壞遭遇，認為「於苦中尋其意義，得一即善」。但講究「出世」（警覺人生無常、遠離物質、淡化情愛等）的佛學，是否能與薯伯伯對價值觀的追求相脗合？他認為出世的關鍵是理解世事本質，降低物慾；若是基於對人的關懷，不論是「扶阿婆過馬路」還是「良善社會」，都不會是一個壞的執念。

與薯伯伯一同逛他「無處不旅遊」的其中一條本地遊路線，從炮台山屈臣道以西的東岸公園主題區，走到銅鑼灣海旁，他說香港仍有很多珍重的事物，如交通方便，上午遠足或約朋友吃飯，下午可接受媒體訪問；而在此城飲奶茶、吃鳳爪，會有熟悉味道，給他平淡快樂，目前無計劃移民。

亂世下，他走在路上構思文章，或到機場審閱文稿，寫自己所相信的文字，可能如多年前到戈壁爬上沙丘時一樣，「行一步，退半步」。當年健步如飛登上丘頂，一個北京大學生教會他，即使溜後，只要果斷抬頭邁出下一步，就能穩住陣腳。而小時候遇車禍，躺病牀後重新學走路的經歷，則讓他發現簡單如走路的動作，只需「躺平」十多天，便會忘記；日常之練習，不分大小，都事關緊要。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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