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2024年11月10日星期日
星期日生活
星期日生活
ifva的29+1 唔搞好過搞的「裂口」危機？
編者話：歐爾班是誰？
無名周記：特朗普2.0：複製匈牙利模式？
什麼人訪問什麼人：專訪游乃海 電影創作是什麼？（後篇）
星期日現場：懷舊以外，老派廣東歌帶來的想像可能——記倫敦「鹹魚白菜也好好味」展覽
風山誌：靈魂莫失莫忘
同場加映：金庸筆下人物綽號知多少
減肥周記：（四）：愈快樂愈墮落
Short D：（二十三）：美國大選
五音筆傳：Is that cool with you 轉瞬即逝的二人樂隊Her's
#053 金魚囝
誰人日記：我的讀書年代
老少女之麻糬周記！
放心寫作：#110 你隨時都ready！
讀者來信：比強大更強大的小戰士
阿貓阿狗：#250 雪糕車
movie chic movie style：《焚城》，你看了沒有？
論語‧電影：買雙餸飯，附送戲票——「你沒有興趣知道，是什麼砸破了你的飯碗嗎？」
家明雜感：兩齣總統成長戲 《飛黃騰達》《絕望者之歌》
影片簡評
單元連載：香港書121
星期日文學‧激情世界與文學理念：殘雪筆談
{逍遙達人}薯伯伯 旅行是一場修煉
盤中食事：泰式蟹肉奄列 看城市空間的善惡
通識導賞：提哈節起舞 照亮異鄉人 尼泊爾儀式因地制宜 團結家人最重要
無定向學堂：尋抑鬱成因 帶長者走出低谷
社會實驗：怪獸大廈裏的可能性 「城舍」小店連結社區
未來城市：常識科拆人文、科學 自然環境變教學素材 學校如何預備？
阿貓阿狗：#250 雪糕車
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【明報專訊】作者•李香蘭
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ifva的29+1 唔搞好過搞的「裂口」危機？
編者話：歐爾班是誰？
無名周記：特朗普2.0：複製匈牙利模式？
什麼人訪問什麼人：專訪游乃海 電影創作是什麼？（後篇）
星期日現場：懷舊以外，老派廣東歌帶來的想像可能——記倫敦「鹹魚白菜也好好味」展覽
風山誌：靈魂莫失莫忘
同場加映：金庸筆下人物綽號知多少
減肥周記：（四）：愈快樂愈墮落
Short D：（二十三）：美國大選
五音筆傳：Is that cool with you 轉瞬即逝的二人樂隊Her's
#053 金魚囝
誰人日記：我的讀書年代
老少女之麻糬周記！
放心寫作：#110 你隨時都ready！
讀者來信：比強大更強大的小戰士
阿貓阿狗：#250 雪糕車
movie chic movie style：《焚城》，你看了沒有？
論語‧電影：買雙餸飯，附送戲票——「你沒有興趣知道，是什麼砸破了你的飯碗嗎？」
家明雜感：兩齣總統成長戲 《飛黃騰達》《絕望者之歌》
影片簡評
單元連載：香港書121
星期日文學‧激情世界與文學理念：殘雪筆談
{逍遙達人}薯伯伯 旅行是一場修煉
盤中食事：泰式蟹肉奄列 看城市空間的善惡
通識導賞：提哈節起舞 照亮異鄉人 尼泊爾儀式因地制宜 團結家人最重要
無定向學堂：尋抑鬱成因 帶長者走出低谷
社會實驗：怪獸大廈裏的可能性 「城舍」小店連結社區
未來城市：常識科拆人文、科學 自然環境變教學素材 學校如何預備？
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