明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

星期日現場：懷舊以外，老派廣東歌帶來的想像可能——記倫敦「鹹魚白菜也好好味」展覽

【明報專訊】倫敦第一區的紅磚巷（Brick Lane），二手古著店林立，大街小巷充滿各式各樣的塗鴉，令該處洋溢街頭文化氣息。在這個潮流勝地，有一間港式茶餐廳HOKO，HOKO除了是倫敦港人熟悉的飯堂，有時也會化身為文化場所，舉辦學術分享會和城市漫遊團。在9月12至29日，該餐廳便舉行了「鹹魚白菜也好好味」展覽，策展人為民間研究者留情和漫畫家呂適之（Kayla）。

一場在茶餐廳舉行的展覽

9月14日，我出席展覽開幕禮，那天比我想像中擠擁，而且參加者不乏年輕人和白人。HOKO的裝潢盡量還原了港式茶餐廳的面貌，一進門口是茶水吧，不同的是餐牌變成中英雙語，然後往下走約半層樓梯，右邊是一排排經典的白色卡廂座位，再往前走，是一些在香港屋邨茶記同樣常見的長木餐桌。展覽首先吸引我的是那些以相框裝裱、靠着牆壁的經典海報和唱片封套，很多珍品即使在香港也難以找到，例如我所在的卡廂便有葉振棠《忘盡心中情》（1982）和張德蘭《昨天我真愛你》（1983）唱片封套——這些展品大多是留情的私人珍藏。

在這些懷舊海報和唱片封套之間，夾雜着呂適之的二創畫作——她根據徐小鳳、羅文、陳百強、張國榮、梅艷芳和林子祥的經典造型製作卡通海報，並把這些海報印製成一式六款、仿照「Yes!Card」的閃底卡。每個出席開幕禮的朋友會隨機獲贈閃卡一張，我則有幸抽中了徐小鳳波點裙造型閃卡。每張卡除了以中英雙語介紹明星的基本資料，也考掘了他們與英國相關的冷知識——例如徐小鳳原來早在1973年遠赴倫敦登台，而羅文更曾於1979年在倫敦皇家亞伯特音樂廳（Royal Albert Hall）舉辦演唱會。

除展覽外，整個「鹹魚白菜也好好味」活動系列由公眾參與到音樂會和學術討論，嘗試集合多種方法來思考懷舊本質。這次展覽其中一大重點，是來自各地朋友給廣東歌的情書。兩名策展人在8月公開招募信件，誠邀大眾以手寫書件的形式，分享自身與1970、80年代廣東歌的故事，文體不限，中英文皆可。最終團隊收集了大約20封書信，在茶餐廳空間散落展出。在展覽期間，HOKO每天也會播放港台唱片騎師Atom Alicia Cheung預先錄製的特備點唱節目。9月14日，為配合展覽，留情與呂適之在港人圖書館「一頁舟」召開研討會，探討當霓虹燈招牌、城市景觀，以及蛋撻和菠蘿包等符號被過度使用，我們還可以怎樣探索懷舊式的視覺文化。9月26日，策展人也召集一班年輕音樂人，在HOKO舉行了懷舊音樂會。

後九七出生的老派廣東歌迷

本科時，留情到英國留學，主修藝術，2017年開設「留情」專頁，至今Instagram累積逾7500名粉絲。作為1999年出生的年輕人，她或許沒有見證到張國榮大戰譚詠麟的黃金年代，但在她成長歷程中，粵語舊歌從來都沒有缺席過，小時候爸爸愛聽曾路得、音樂堂老師會播放鄭少秋的《倚天屠龍記》，這些歌曲令她感到親切。「我比較喜歡聽舊歌，但唱K沒理由與朋友一起唱，那時候內心就有一個想法——這個世界上不會只有我一個年輕人喜歡聽舊歌，於是我就很想找這群人出來，那時候IG是沒有任何關於舊歌的page的，我便膽粗粗開了留情專頁，怎料開了之後，真的有人找我。」

自此之後，留情積極在公共領域推廣廣東歌。在2018到2020年，她以策展人身分先後在台灣舉辦展覽「Dearest Anita,」、「Leslie's Week」和「梅艷芳親密愛人三十年」。2020年，留情通過「非凡出版」發表203頁著作《歌影留情》，後來也出席不少香港流行音樂學術會議。2022年，她在香港策劃展覽「今夜真暖：樂壇經典舊物展」，而這次在倫敦的「鹹魚白菜也好好味」展覽，是留情首次衝出大中華地區。在每次組織展覽的時候，留情都希望探索不同可能，「我不想變成來來去去都是同一條方程式，每次看展覽都是一模一樣的東西。那時候搞『今夜真暖』，便很強調不想是一個維基百科式展覽，當網上也找到這些資料，為什麼人們還要來看展覽？」

這股渴求突破的衝動，促成留情與呂適之的合作。留情因為看過《大龍鳳酒家》而對呂適之的創作風格印象深刻，「她（呂適之）畫的東西是很厲害的，以廣東話來說，是很盞鬼」。1998年出生的呂適之，是我最喜歡的插畫家之一，她在2020年於英國自資出版漫畫《大龍鳳酒家》，其敘事和視覺風格奇幻鮮明，從一名小朋友視角，把家族聚餐幻化成恐怖怪譚，令讀者穿插於荒誕現實和可怕夢魘之中。在訪問期間，呂適之謙稱自己不常策展，也不算是資深的廣東歌歌迷。不過，當留情找她，她很快便答應了。

把懷舊化為想像和連結的道路

我在1990年代出生，同樣沒有經歷過1980年代、所謂的廣東歌黃金年代，對於某種圖騰式的懷舊，我本人是抱有懷疑的態度。一方面回望式的懷舊，很容易令我們浸溺在一段回不了的過去，而非引領我們積極想像未來；同時，我認為香港流行文化存在很多可被批判的空間——充斥域內和海外（如菲律賓樂手）剝削，其成功建基於大公司對海外音樂資訊的壟斷（如爭奪當紅日本歌版權），而缺乏原創投資。在展覽前某一天，我私訊呂適之，大言不慚地問：「這些虛擬懷舊為什麼會出現，存在的意義是什麼？」不過，這場展覽回應了我心中不少疑問。

回望一個未曾經歷的年代，必然存在一份永遠無法跨越的遺憾，留情和呂適之在策展聲明坦言：「許多年輕人沒有機會親身經歷那個時代。我們經常在想像那個時代的模樣，尤其當那些親歷過的人與我們描述那段美好的時光時，這種想像更加強烈。然而我們心裏明白，我們對那個時代的理解只是冰山一角。」可是，我欣賞她們如何把這份永恆的空白，化為一種想像的可能，如策展聲明所言：「這正是藝術的意義所在：它能提供一個激發我們想像的空間，幫助我們縮短與未知過去之間的距離。通過想像力和好奇心，我們可以更深入地理解歷史。」

我感覺我收到的徐小鳳閃卡，很能體現這種現實與想像的關係。呂適之的畫作一方面是基於一件曾經發生的事件——徐小鳳在1973年於倫敦與鴿子合影。但與其直白地素描事件，她把畫面想像成一個魔幻的舞台，幻想小鳳姐身穿一襲經典波點裙，背後是華麗的歐式噴泉，七彩繽紛的鴿子向四方飛舞，再配合卡片的閃粉——與其遺憾我們回不了1973年，倒不如擁抱這份不可能，拉闊對過去的註釋空間，發一場充滿玩味遐想的夢。

展覽構建的連結，還有華麗舞台和日常生活的秩序。茶餐廳不是一個傳統的展覽空間，固定的座位擺設，令策展人可調度的空間十分有限。然而在茶餐廳搞展覽，正好呼應主題，展覽名稱源於林子祥名曲《分分鐘需要你》一句歌詞：「有了你開心啲，乜都稱心滿意，鹹魚白菜也好好味」，歌詞巧妙地把音樂和餐廳空間連結，但我特別喜歡策展人選擇以英文意譯為「Romance in the Mundane」，兩名策展人在訪問時表示：「（我們）希望講一些小時刻，我們去茶餐廳喝茶吃個包，點一杯紅豆冰，一種簡單浪漫便存在了。」她們認為要講懷舊歌曲終究要圍繞日常，而不是把之放到很高、很遙不可及的位置。

而公開收集信件，正好把懷舊從過去式拉回現在進行式——留情說：「懷舊和現實，不是可分開來看的東西，那些信好像是一個活的口述見證……那些寫出來的東西，並不遙遠，不是80年代就停了，而是現在還在進行的東西，在這一個新的時代，一直在轉變，一直伴隨成長。」因為空間所限，策展人把部分書信攝進餐桌的玻璃面下，與餐單融為一起。茶餐廳是一個節奏急促的空間，在短短的用餐時間，人們只能專注看到極小量東西，整個觀展經驗也變得隨緣，每次用餐，坐在不同卡廂，便與不同的人生故事對話。

數天後，我再次回到HOKO用餐時，卡廂擺放由寫信參加者Suzanne所寫的《Dear夕陽之歌》，那亦是我在展覽中最喜歡的作品。Suzanne在兩歲時便移居英國，小時候母親時常看香港劇集、聽廣東歌，其中梅艷芳是她母親最愛的歌手。她形容母親像梅艷芳一樣華麗時尚，而且都擁有美麗動人的歌聲。可是，在2003年，Suzanne生日當天，梅艷芳因癌病逝世。數年後，Suzanne 12歲那年，她的母親也同因癌症魂歸天國。她形容《夕陽之歌》是一首表達堅毅和讚頌美麗的歌曲，而廣東歌總能讓她感受家和溫暖，令她想起母親，想起母親溫柔地哼唱歌曲，然後自己在她懷中入睡。我相信對於Suzanne、對於很多人，舊日歌曲或許不再新潮，但情感會一直長存。

懷舊以外的可能

在倫敦辦廣東歌展覽，要面對五湖四海的人，有人如Suzanne一樣與香港有所交集，也有很多不太了解香港音樂的人。於是，展覽變成一場把熟悉符號重構的過程，問題通過他者視角，我們會領悟到不一樣的思考角度。留情說：「在香港，講這些舊歌，都是以懷舊的角度去看。」而對她來說，收集得來的信件令她發掘到更多敘事空間，「聽到他們的分享，你會多了家庭史的角度；又或許不止是懷舊而是延續地看，也有些人會覺得那些舊歌，純粹是一首好歌，沒有標籤地看」。訪問結束後兩星期，留情便趕回香港，到港大出席「最愛是誰：粵語流行曲研討會 2024」，這次研討會由她的專頁與香港大學香港研究課程合作，邀請年輕代表及專家學者集體回味和檢視經典廣東歌。

當然，展覽、連結、重新敘事，是要由種種技術交織而成。兩名策展人提到的一大困難是要翻譯英文，那個年代的歌沒有官方英文譯名，例如《小李飛刀》有時候是「Little Lee and the Dagger」，有時候是「Lee and the Knife」，而且某些1970年代的廣東歌詞文學氣息較重，例如張德蘭的歌《相識也是緣分》。留情便反問：「緣分你要怎麼翻譯呢？文言文又該怎麼翻譯成英文呢？很多東西自然會lost in translation，沒辦法完全翻譯得很準確。」

除了翻譯，留情和呂適之仍然在累積不同網絡和經驗。作為獨立出版人的呂適之仍在摸索倫敦的印刷生態——這次她在家附近隨意找了一間印刷店影印展覽海報，但最終首批海報因為質素參差，有明顯摺痕而要全數退款。她後來改到東倫敦的印刷店，最終勉強趕及展覽開幕日收到，但用紙仍然非常薄，可幸是明星閃卡印刷順利。留情對文化保育感興趣，現時在倫敦公共圖書館兼職，並正考慮報讀檔案學碩士，希望把興趣進一步變成專業，而她未來也想做更多認真的研究工作。我很期待在未來，當她們變得更成熟，可以為懷舊廣東歌開拓出怎樣的想像空間。

文˙唐健朗（倫敦大學學院資訊學系博士生）

編輯˙林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞