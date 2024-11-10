明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

編者話：歐爾班是誰？

【明報專訊】因應美國大選遠在地球另一隅的新聞室老早做好準備，確保投票期間不會有閃失，這邊夜裏仍然有人留守。上周三早上開始大家都緊盯電視屏幕打出來的兩組數字，半天過去已經不存懸念——特朗普回朝，成為第47任美國總統。關於「侵」還有什麼沒說過沒寫過？家明說美國荷李活總動員了但超級英雄都無法挽狂瀾，他介紹大家看兩部有關候任新總統的電影；林康琪一開首就說世界局勢未來點變，仍有待觀察，今期先承上期交稿後說到《紐時》老闆文章的話題，特朗普上台便會複製匈牙利模式？匈牙利模式是什麼？歐爾班是誰？

李春暉交來「編劇是什麼」系列最終回，訪問他亦師亦友的拍檔、著名編劇游乃海，細談有關電影與劇本創作的種種，例如他認為電影怎樣才算「好睇」？四維出世正好近月專欄聊到香港電影市道非常閉翳，列舉兩部他個人給了兩星（中港合拍）及三星（內地）的電影，以側見影業寒冬的因由。

繼本版周前刊出的「電影創作是什麼（前篇）」杜琪峯又接受了外媒訪問，引起社會對有關創作空間與言論自由的談論，其實在鮮浪潮傳出被削資助後，另一歷史更長開放性更高廣受業界尊崇的ifva短片比賽亦突告暫停，廣泛引起一片惋惜之情。外界對暫停原因有不同的猜測和傳言，記者成功訪問暫停前最後一屆（29屆），因參賽短片未能通過電檢而被取消放映、或被要求修剪的參賽者；並翻查公開資料及徵詢相關部門有關資助方面，試圖拼出更接近整全的圖像。無可否認，香港影業整體處於低潮，若說重振，難道真如四維所言，買雙餸飯送戲票可以搞掂？

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗、林曉慧

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞

ifva的29+1 唔搞好過搞的「裂口」危機？
ifva的29+1 唔搞好過搞的「裂口」危機？
無名周記：特朗普2.0：複製匈牙利模式？
無名周記：特朗普2.0：複製匈牙利模式？
什麼人訪問什麼人：專訪游乃海 電影創作是什麼？（後篇）
什麼人訪問什麼人：專訪游乃海 電影創作是什麼？（後篇）
星期日現場：懷舊以外，老派廣東歌帶來的想像可能——記倫敦「鹹魚白菜也好好味」展覽
星期日現場：懷舊以外，老派廣東歌帶來的想像可能——記倫敦「鹹魚白菜也好好味」展覽
風山誌：靈魂莫失莫忘
風山誌：靈魂莫失莫忘
同場加映：金庸筆下人物綽號知多少
同場加映：金庸筆下人物綽號知多少
減肥周記：（四）：愈快樂愈墮落
減肥周記：（四）：愈快樂愈墮落
Short D：（二十三）：美國大選
Short D：（二十三）：美國大選
五音筆傳：Is that cool with you 轉瞬即逝的二人樂隊Her's
五音筆傳：Is that cool with you 轉瞬即逝的二人樂隊Her's
#053 金魚囝
#053 金魚囝
誰人日記：我的讀書年代
誰人日記：我的讀書年代
老少女之麻糬周記！
老少女之麻糬周記！
放心寫作：#110 你隨時都ready！
放心寫作：#110 你隨時都ready！
讀者來信：比強大更強大的小戰士
讀者來信：比強大更強大的小戰士
阿貓阿狗：#250 雪糕車
阿貓阿狗：#250 雪糕車
movie chic movie style：《焚城》，你看了沒有？
movie chic movie style：《焚城》，你看了沒有？
論語‧電影：買雙餸飯，附送戲票——「你沒有興趣知道，是什麼砸破了你的飯碗嗎？」
論語‧電影：買雙餸飯，附送戲票——「你沒有興趣知道，是什麼砸破了你的飯碗嗎？」
家明雜感：兩齣總統成長戲 《飛黃騰達》《絕望者之歌》
家明雜感：兩齣總統成長戲 《飛黃騰達》《絕望者之歌》
影片簡評
影片簡評
單元連載：香港書121
單元連載：香港書121
星期日文學‧激情世界與文學理念：殘雪筆談
星期日文學‧激情世界與文學理念：殘雪筆談
{逍遙達人}薯伯伯 旅行是一場修煉
{逍遙達人}薯伯伯 旅行是一場修煉
盤中食事：泰式蟹肉奄列 看城市空間的善惡
盤中食事：泰式蟹肉奄列 看城市空間的善惡
通識導賞：提哈節起舞 照亮異鄉人 尼泊爾儀式因地制宜 團結家人最重要
通識導賞：提哈節起舞 照亮異鄉人 尼泊爾儀式因地制宜 團結家人最重要
無定向學堂：尋抑鬱成因 帶長者走出低谷
無定向學堂：尋抑鬱成因 帶長者走出低谷
社會實驗：怪獸大廈裏的可能性 「城舍」小店連結社區
社會實驗：怪獸大廈裏的可能性 「城舍」小店連結社區
未來城市：常識科拆人文、科學 自然環境變教學素材 學校如何預備？
未來城市：常識科拆人文、科學 自然環境變教學素材 學校如何預備？