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ifva的29+1 唔搞好過搞的「裂口」危機？

【明報專訊】「鮮浪潮」不獲藝術發展局資助，「影意志」於香港解散了，《港區國安法》生效後香港藝文圈不無關於政治形勢變化影響創作土壤的討論。風頭火勢下，9月底「ifva獨立短片及影像媒體節」宣布暫時停辦，即使主辦方電郵通知「尊貴朋友」時，優雅修辭「take a brief hiatus（暫停一會兒）」，亦難免令人聯想決定與ifva近年經歷的電檢事件有關。「Hiatus」是個多義詞，醫學上指「裂口」。坊間對ifva暫別的理解亦有多個難填補的裂口：有猜測遭政治壓力，有人說新任高層經營不善，也有指資源緊絀；主辦方則稱活動形式需要革新，然而說法未獲多少人信服。記者找到參賽者、前員工、評審，查核官方年報後提問，嘗試從模糊輪廓中找出中軸。

平靜中暗藏洶湧

「ifva獨立短片及影像媒體節」（下稱ifva）臨別前的第29屆，比第28屆平靜得多。第28屆有兩部入圍作品被電影、報刊及物品管理辦事處（下稱電檢處），根據《電影檢查條例》要求刪剪涉及社運的片段，導演拒絕配合，最終作品無法放映並角逐獎項；據公開組評審陳志華了解，第29屆該組所有「入圍作品」均順利通過電檢。

平靜之下卻有暗湧。記者追查發現，第29屆ifva最少有一份「參賽作品」無法通過電檢——公開組參賽作品《城市裏的光天化日》（下稱《城》），一度入選「評審推薦」名單，後因整份作品無法通過電檢，被主辦方撤選。另最少一份入圍作品被電檢處要求刪剪——公開組參賽作品From the Void of Time（下稱From）。

《城》的導演是陳卓斯，今次是她首次就上述遭遇接受媒體訪問。她說ifva停辦可惜，但希望更多人看清以「獨立精神」聞名的ifva，來到第29個年頭，已經不再獨立。《城》以閉路電視畫面為媒介，呈現陳卓斯對母校城大的定點紀錄。如扶手電梯持續運轉，民主牆前圍板告示不准內進。

入選「評審推薦」名單不容易；此名單嘉許未能入圍的佳作，在圈內有一定認受性。陳卓斯在去年12月獲主辦方通知《城》入選名單（shortlisted），呈交短片檔案並通過電檢，就能確認資格；但今年初，主辦方又告知作品無法通過電檢，因此不會被視為評審推薦作品，只會列作參賽作品。現時無公開資訊顯示《城》曾被評審推薦。記者透過陳卓斯提供的通訊紀錄，以及香港藝術中心（下稱中心）前員工，分別核實上述資訊。

另邊廂，From導演王樂堯介紹其入圍作品為「一本來自架空時間的聲畫日記」，有關夏天、過去和現在的記憶交錯。畫面有樹影、濃霧、露營椅，不是傳統敘事。評審文念中曾形容「很難以電影語言判斷其內容」。如斯抽象的短片入選入圍名單，但與《城》一樣，最終入圍資格取決於能否通過電檢。From通過電檢的條件是要刪剪片段，王樂堯決定配合。

王樂堯說：「嘗試過用『嘟』的聲音蓋過被censor的部分，但很快被電檢處彈回來說這樣也不行，但他們沒有給予指引，原因亦模糊不清，什麼可接受什麼又不可以，全部需要靠我們自己想像。」公映時他感到心寒，在場觀眾不知道作品經刪剪，那部分「好像從未存在過」。主辦ifva的中心回覆僅確認，第29屆ifva有作品未符合電檢要求而無法放映。

新入圍條件：過電檢指定影院公映

其實，主辦方早在第28屆ifva已為入圍作品「角逐獎項」設先決條件——必須能於指定電影院公映；而到第29屆，參賽規則為「作品入圍」也定前設——必須能在獲得電影檢查監督的批准下，於指定電影院公映。陳志華估計，做法為避免如上屆般，出現有入圍作品無法角逐獎項的尷尬情况。他說此屆ifva的頒獎禮安排也有變，如取消網上直播，得獎感言改為事後錄影。

陳卓斯坦言報名時沒有細讀新規則。她對電檢結果有心理準備，仍然參賽，是因為敬重ifva的「獨立精神」。一方面，ifva獨立於商業，「從第一屆到現在，有好多古古怪怪、好有力量的作品」。ifva以往還獨立於政治。「我一直很佩服ifva，就算是《國安法》之後，什麼片都可以收，然後不論評審揀什麼片，就算因為電檢要求而不能播，都會解釋原因，片仍然會在名單內，肯定作品的藝術價值。」

她形容現在ifva「完全同電檢掛鈎」，「電檢有很大影響力決定誰入圍、得獎、獲推薦」。她與友人曾為網媒撰寫長篇電檢報道，明白主辦方是「磨心」，既要承受法律風險，又要維持創作空間，但質疑「電檢唔批啫，但係如果有獨立精神，係咪可以表示作品曾經獲推薦？」王樂堯的感受則有點不同，雖然刪剪作品不好受，但他感謝主辦方在過程中一直支援，並尊重每個決定。

中心近年虧損減 官方資助未斷

不過，從ifva運作受電檢影響，仍不能直接推論停辦決定來自政治壓力。

那是因為資源不夠？《大城誌》曾報道，自中心新任總幹事葉思芬2022年上任後，中心收入、節目補助大減。但記者查核中心年報後發現，雖然2023年收入是近10年內第二低，淨虧損額卻從2022年約港幣500萬元大減至約87萬元。至於節目補助，2023年的金額是近10年內第四高。

曾資助ifva的政府部門和機構，有否把資助煞停？康樂及文化事務署回覆指出，從2003/04起至2022/23年度，康文署每年均有資助ifva。即使2021年（第26屆）ifva曾有新聞稿沒列明受「康樂及文化事務署贊助」，署方資助其實從未間斷。

而藝術發展局回覆稱，從2011年度起至2023/24年度，除2020/21年度外，局方每年以「計劃資助」資助ifva「影像無國界」媒體創作計劃；2020/21年度無資助的原因是競爭劇烈及資源有限；至於2024年，中心並沒有向局方申請該項計劃資助。中心對此表示，2023/24年度相關計劃仍在進行，尚未申請新年度資助。

是人手不夠？據了解，中心近年員工流失率高。但中心回覆記者表示，近年人事變動是正常的人員流失，「ifva暫別的決定並非匆忙所致」。

中心說停辦是為更緊密對接業界發展，強調與政治環境無關。自監督團主席劉文邦接任以來，團隊便探討比賽形式是否需要調整。隨短片發展變化、媒體藝術持續演進及其他社交平台興起，團隊意識到要重新規劃發展方向，致力在藝術價值與市場需求之間取得平衡，推動更具創意和影響力的項目發展。

所以是ifva過時了？但中心各個Ig、facebook專頁中，ifva帳號的追蹤者都是第二多，僅次主帳號。同時，不少藝文界人士在ifva停辦後紛紛在社交平台、新聞媒體受訪或撰文表達惋惜。問中心是基於什麼指標決定暫停並革新ifva，中心未明確回應。

這樣的講法與香港藝術中心前節目總監鄺珮詩離職前所了解的相似，她說：「2023年（我）離任前，我們便被告知ifva曝光不足、不值得投資，但即使邀請主辦方高層出席頒獎禮、陳說得獎者成就，亦徒勞無功。」排除人手、資源等原因後，ifva停辦最可能的原因之一，除了政治壓力，竟然是高層認為這個備受關注的圈內盛事要更好面對「市場需求」，需要更具「創意」和「影響力」。以「獨立」聞名，社會變化後受質疑的ifva，最後恐無人接手。

中心稱正準備與時俱進的「新ifva模式」，仍在討論未來方向。陳卓斯認為，「當然有ifva好過冇……一個正常、鼓勵創作的地方，電影節不應該愈來愈少」。只是在未來，不論香港創作人到哪個本地平台比賽，「這個遊樂場已不同以往，要重新認清眼前險惡，再去鋪條新的路」。

陳卓斯沒有停下創作，她與導演王紀堯的新作《顏色擷取樣本.mov》近日入圍金馬獎最佳紀錄短片。王樂堯亦認為未要絕望，因為有很多人在ifva暫別前已努力建構新平台。他又說，在ifva公映中短片被剪掉的幾秒，是作品裏面很有力量的部分，他曾認為剪走後無法完全傳達信息，「但後來收到觀眾的反應，原來有意接收的，還是會接收得到」。

文˙梁景鴻、鍾卓言

編輯˙王翠麗、林曉慧

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