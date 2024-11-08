明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 音樂

入行廿載尤好編曲 「遊樂場」內見現實 嚴勵行：做流行曲為客非為己

【明報專訊】等待《音樂遊樂場》新書分享會開始時，場內音樂一首接一首播，純音樂琴聲剛響起，身旁的樂迷立即笑着交頭接耳，輕聲哼唱「想得到煙花／馬上有煙花／你未看到嗎」；另一陌生旋律隨後播放，同樣有人唱起「神秘像你／你將一隻夜光杯揭開」。一首是張敬軒2023年的歌曲《隱形遊樂場》，一首是謝霆鋒2003年的《夜光杯》，兩首皆由嚴勵行（Johnny Yim）編曲或作曲。他描述20年來當音樂製作人的路途猶如遊歷在遊樂場，與他再細聊，才發現這遊樂場不太夢幻，更多的是現實。

《那誰》、《電燈膽》、《講不出聲》、《騷靈情歌》等等這些耳熟能詳的粵語流行曲都由Johnny編曲，但原來他並不是從小接觸流行曲長大。他的父親從事中樂演奏，每晚都跟樂手和歌手到家門隔壁的小單位夾曲；母親是中國舞蹈家，編舞時重複播着中樂團民樂。雖然Johnny長時間被鑼鼓、笛子、嗩吶等演奏聲環繞，但似乎也未能觸動他的心弦，反而靜佇閒置家中一角的鋼琴最吸引他。當年他5歲，聽到由羅文演唱、顧嘉煇作曲的劇集主題曲《小李飛刀》，引發他對彈奏鋼琴的興趣，一年之後向母親主動提出「我可以學鋼琴嗎？」，便開始了音樂路。他喜歡的是古典音樂，有拉赫曼尼諾夫、蕭邦、柴可夫斯基的樂曲。直到現在，他最喜歡的音樂家也是擅長演奏協奏曲的俄羅斯鋼琴家祈辛（Evgeny Kissin）。

活用樂器編曲增層次 「三寶常備」

那為什麼會改成在流行樂壇發展？Johnny說他出身不富裕，想用音樂來維持生計，選擇流行樂壇是「別無他選」：「彈琴、彈古典音樂，那些很難是一種職業，你要練一世，成為郎朗級別才搵到錢，但在流行曲行業用音樂去搵食，至少生活到，要接近音樂的事業發展模式就在流行文化工業裏面，當時也只是覺得如此，不清楚。」

Johnny分享他在加拿大讀書、青少年時期才開始真正接觸流行曲，他在華人商場的卡拉OK店現場伴奏，與朋友組成樂隊，每晚需準備海量歌曲供人點唱。後來他參加加拿大中文電台（Fairchild Radio）的「加拿大中文歌曲創作大賽」，自學作曲編曲，最後作品《是我》得到季軍，使他決意盡早大學畢業，回到香港的音樂行業。回港後的Johnny憑歌曲《黑洞》贏得第16屆CASH流行曲創作大賽冠軍，當中的編曲特別得到音樂人評判的賞識。從那天起，他成為全職音樂人，專心製作音樂。後來《是我》更由郭富城唱出。

Johnny以作曲躋身樂壇，但他最享受的崗位卻是香港樂迷不太留意的編曲。他介紹作曲家負責設計原創主旋律，歌曲想表達的信息，如「我喜歡你」，就是作曲的部分，而編曲則是負責如何妥善地安排、提供合適的意境滲透歌曲信息，他認為「幫到很多很多，絕對不是主宰，但成功的機會有九成，和人說話的伎倆一樣」。他有感一些樂器在作曲編曲時特別常用，如鋼琴、結他和弦樂，「這3個樂器非常入屋，就好似糖鹽醋那樣，就算你不煮飯，家裏都有，不需要教育，人們都會聽得舒服，這個不是技術的問題，而是人喜歡這些聲音，不止限於香港」。透過靈活運用不同樂器來編曲，令歌曲的層次更多，情感更豐富，吸引聽眾多聽幾次，也有助突顯歌手的優勢。

市場主宰流行樂壇 製曲看歌手特質、資源

回想過去編過的歌曲，Johnny指G.E.M.（鄧紫棋）的《睡公主》很難忘。那年的鄧紫棋只得17歲，年紀輕輕卻展示出音域廣、音樂敏銳度高的特質，因此Johnny在編曲上沒有什麼限制，為突顯鄧紫棋聲音的力量，Johnny在歌曲後段就讓她「嗌」，他讚歎沒多少個歌手可以這樣唱，「這個小女孩很厲害，我們要畀啲心機做」，於是投放很多資源製作這首歌，以充分表現她的演唱能力。Johnny指製作流行歌曲「絕對是一個customer service（客戶服務），與『我』沒有關係」。音樂製作人先根據歌手的個人特質、聲底、職業走向等因素計算，再決定做什麼音樂。「做『錯』的意思不是說做錯一首歌，而是幫他決定錯，例如他是一個內斂的人，但就幫他做一些很輕佻的歌，那就不行了。」Johnny說按照每個案例有不同的製作歌曲做法，也要看歌手的派歌資源。

Johnny直白道出「根本要基於市場才能做到流行音樂，否則這件事就是做『音樂』，不是做『流行音樂』」，「香港的所謂的流行，就是人們偏好的pattern」。黃霑在博士論文《粵語流行曲的發展與興衰：香港流行音樂研究（1949-1997）》曾引用英國文化理論學者Raymond Williams的研究來定義「流行」，分別指屬大眾喜愛的事物、大眾為自我需求所創造的事物、有意圖博取大眾喜好，以及價值和質素比較低。以此定義來看流行音樂，它的確屬於一種迎合大眾口味，容易被大眾接受及傳播的音樂類別，創作時需考慮市場需求和趨勢。「我會定義自己是一個專業的音樂人，意思好比專業地整車，你是想客人的車整好，不會想我把我的車整好。我是幫歌手完成（歌曲）這件事。」Johnny補充，幕後製作人員影響着歌手，由老闆是否願意投資開始。

製作人「冇得報名」 獨行不易但可試

商業考量在流行樂壇永遠不容忽視，「當你是老闆，你覺得市場需要這件事、適合那個年代、適合那個時候的位置，但還沒有人做，那你反不反應呢？」Johnny舉例組合Twins的誕生，「當時市場需要令人開心的東西」，Twins以青春活潑的學生形象打入樂壇，唱出少男少女的心事，至今仍有一群聽眾。他再以組合MIRROR作例子，「這麼多年香港都沒有試過有男子舞團，他們一群人衝出來玩，其實幾過癮，有人肯做，就回應了市場，最後就成功了」。Johnny指歌手的成敗取決於老闆的前瞻眼光，但他觀察現時樂壇未必每個歌手都有機會發揮他們最厲害的一面，有些人沒有得到合適的歌曲，反倒浪費了才華，很可惜。

Johnny又道來從以前開始音樂製作人已是一個「冇得報名」的行業，當年還有些比賽機會入行，但CASH流行曲創作大賽已於2014年停辦，他也為現時渴望投身樂壇的創作人感到不知所措。雖則在數碼年代，只要有一部電腦和電郵就能開設帳號，在音樂串流平台或YouTube上載自己的作品，但Johnny認為，沒有唱片公司的支持，路難行很多，「因為娛樂圈是一個對人的行業」。即管如此，Johnny勸勉音樂是離不開人生，若要嘗試「one man band」，同時兼任多個角色，又未嘗不可。

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 音樂]

相關字詞﹕製作人 樂壇 流行音樂 作曲 編曲 Johnny Yim 嚴勵行 音樂 開眼

上 / 下一篇新聞