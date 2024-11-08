毛利人葬華工遺骸 助免淪「餓鬼」 海難故事連三地 歷史冷暖映四牆

數年後，他們的殘骸被海水冲至岸邊，毛利人將殘骸拾起，以當地習俗作法超度，流落他鄉的孤魂得以安葬。

又是百餘年過去，有毛利血統的藝術家莉莎．蕾哈娜（Lisa Reihana）在大館數碼熒房帶來沉浸式展覽「數碼熒房：金．鉛．木．煤」，以文特諾號的故事為靈感，用虛構故事連接奧特亞羅瓦（Aotearoa，毛利語的新西蘭國名）與香港，邀請觀眾共同思考兩個島嶼的故事——「沉船、航海、女性、殖民、身分認同，還有其他」，蕾哈娜說。

紐藝術家受邀創作 由淘金史說起

提起沉船，常讓人想起鐵達尼號事故，與改編自鐵達尼號、風靡全球的同名電影。如果說《鐵達尼號》中，蘿絲與傑克的故事是一個充滿階級與世俗限制的愛情悲劇，那麼文特諾號的故事，更像是渴望幸福的人們在艱辛與歧視的環境中演繹的一場時代悲歌。19世紀中葉，大量金礦在新西蘭被發現，掀起一場「淘金熱」，來自世界各地的礦工湧向此地，渴望淘出一片光明未來。在這些淘金礦工中，有不少來自廣東地區——鴉片戰爭後，百廢待興，明清長達數百年的海禁政策結束，不少南方沿海地區的人們選擇「下南洋」，背井離鄉，跨越山水，求一線生機。有少數華人漂流到比南洋更遠的新西蘭，懷揣着「淘金夢」，希望有朝一日得以衣錦還鄉。

然而，淘金工作艱苦，當時的新西蘭政府對於華工亦充滿歧視。「一些人是被歡迎的，一些人不是。在1920年，新西蘭政府的《限制移民修正法》（The Immigration Restriction Amendment Act）讓華人在到達新西蘭前就被拒諸門外」，蕾哈娜說。許多華工未能捱過歧視與艱苦的勞作，卻沒有足夠的金錢返回故鄉，最終在異鄉去世。就連屍骨也在返鄉途中遭遇風暴，伴隨文特諾號沉入深海。蕾哈娜分享，在重探文特諾號的故事時發現，華南地區有這樣的傳說：未能舉行安葬儀式的逝者會變成「餓鬼」。幸好，在當時同樣是被殖民者歧視的原住民毛利人，將華工的遺骸拾起安葬，幫助他們擺脫成為「餓鬼」的命運。

加入女性角色 盼觀眾思被遺忘者

在有着毛利血統的蕾哈娜看來，「儘管現在的政府已經為這段歷史道歉，儘管現在的人們已經意識到多樣的社會是由許多不同的人組成的……但我們每個人都應該記得這些歷史，歷史發生在每個人身上——就算你是多數派」。因此，她接受大館委約創作，將這個「香港、廣東、新西蘭之間的故事」帶來香港。

礦工的故事，聽來悲涼。但蕾哈娜卻不希望大家對於這段歷史的記憶，僅僅只是一個「sad story（悲傷故事）」，而是在悲傷中亦能感受到人性溫暖與關愛。這樣的溫暖體現在華人礦工與為其安葬的毛利人身上，亦體現在影像中的其他角色上。影像以第一人稱視角，帶領觀眾從4個不同角色角度看待這段歷史。除毛利女性外，還有一名支持礦工赴新西蘭淘金、為礦工遺骨回鄉盡心竭力的中國商人，一名因偷食麵包而被囚於域多利監獄的女囚犯，以及一名關懷囚犯的印度裔女獄卒。

「我一向對女性的故事十分感興趣。但在翻看域多利監獄資料時我發現，我完全找不到女性囚犯的名字。她們沒有留下任何紀錄，彷彿沒有存在過」，域多利監獄，即大館的前身。記者嘗試回憶關於域多利監獄囚犯的介紹，憶起詩人戴望舒曾被囚於此，出獄後寫下「我用殘損的手掌／摸索這廣大的土地」；越南「國父」胡志明亦曾被囚禁在此，但的確未曾見過女性囚犯的介紹。蕾哈娜解釋，她不希望人們在回憶歷史時全然忘記女性的存在，因此她在作品中加入了一名女性囚犯，希望觀眾看見礦工故事的同時，也看見「那時的女性經歷着什麼、感受着什麼」。

影片中的女性囚犯，因過於飢餓偷食麵包而入獄，被戴上枷鎖與腳鐐，日日睡在狹窄的鐵架牀上，缺衣少食，只能望着四季變換，等待死亡降臨。還好有一名印度裔女獄卒，為她送去水、食物與關懷，囚犯得以保全性命。蕾哈娜說：「女性的故事時常被遺忘，但女性的故事很重要。通過影片中的女性角色，我希望連接起新西蘭與香港的歷史，也希望觀眾思考，被遺忘的女性到底意味着什麼。」

百年前囚倉變「熒房」 「四￼同播」有深意

策展人Tobias Berger補充：「忘記歷史向前看是一件很容易的事，但將歷史與當下連接卻是一件很難的事……透過展覽，希望觀眾可以反思大館和香港的歷史，並思考這段歷史如何交織在全球背井離鄉的華人群體中。」曾是囚倉的大館F倉展室搖身一變，成為「數碼熒房」，故事在4面牆上同時上演，行入其中，彷彿踏入百年之前，在風景壯麗的新西蘭、波濤洶湧的太平洋、破瓦頹垣的域多利監獄裏自由踱步。

歷史遙遠生澀，在4面牆同時播放，會否擔心觀眾看不懂故事情節、錯過其他牆上的重要內容，而選擇草草離場？Tobias Berger笑說，這或許正是「數碼熒房」的迷人之處：「觀眾無法一次過看完所有故事，因此會在此處停留更長時間，用心觀看和思考。走出展覽，或許會對這段歷史產生興趣，對香港、新西蘭、毛利部落的故事產生興趣——不要忘記歷史，這便是最重要的事。」

「數碼熒房：金‧鉛‧木‧煤」

日期：即日至11月30日

時間：周二至日上午11:00至晚上7:00

地點：中環荷李活道10號 大館 F倉展室

詳情：bit.ly/4hC0Qik

文：王梓萌

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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