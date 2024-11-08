自從出來工作後，我開始了真正的遠征：周末飛一飛到日本看演唱會舞台劇。身邊有數個同樣喜歡日本歌手偶像的朋友，到現在仍然一有假放就飛到日本，我們在日本見面的次數比香港還多。這似乎瘋狂而奢侈，但遠征就是抱着期待見喜歡的人的心情，暫時拋開日常，前往短暫的夢幻中。

上月我從東京遠征到新潟看椎名林檎的演唱會。兩地相隔333公里，計及由家門到車站，坐新幹線也需要兩個多小時。遠征的「定番」（must do）是選購喜歡的車站便當（駅弁）看着車窗外的景色享用。當日見到兩位老太太買了4罐大麒麟，坐在新幹線上乾杯滿足的樣子，睇到都覺得開心。

去到新潟的感想就是鄉下地方好大。酒店附近沒有車直達場地，只好走40分鐘路。懷着感動、興奮、滿足的心情看完演唱會，有兩男一女拿着一大袋玻璃杯裝清酒問我是不是fans，如果成年了要不要喝（最癲係不忘隨酒附送一小包零食）？如果在東京我會好驚，但旅行嘛，why not？一行四人邊走邊聊，有點醉的大叔更開心到坐在地上，最後走了近一小時才回到酒店附近。他們是剛看完椎名林檎的當地人，本身這袋清酒是作為慰勞品送給椎名林檎的團隊，誰知當天不接受禮物。我們交換了聯絡方法，愉快地拍了許多合照。

翌日氣溫只有8度，我穿得暖洋洋的，愜意地拉着行李箱四處觀光，打算一日食五餐。在街市魚檔吃第四餐時，旁邊來了一對中年情侶，跟我一樣點了小酌套餐（ちょい飲みセット）。平時很少日光日白就喝酒，但獨自旅行時成個阿叔咁中午就開始喝，其實很爽。情侶主動跟我搭訕，才知道他們也是來看椎名林檎。連續兩日跟有相同喜好的陌生人相遇，一邊喝酒一邊天南地北地聊；情侶還叫我盡情點自己喜歡的來吃，有種被長輩疼愛的感覺。喝到傍晚，他們知道我要坐新幹線回東京，還帶我去了車站內一家清酒扭蛋店，用現金換代幣，每個代幣能喝一小杯不同地方的清酒。連續喝了4小時，同日本人玩酒量差啲都唔得。情侶請我吃飯喝酒，還送我到月台直到新幹線開走仍在揮手。作為回禮我送了觀光時買的新潟產超巨型柿，還買了3個一模一樣的清酒杯，兩個送給他們，一個留給自己，以作紀念。

街市魚檔在一條名為「人情街」的商店街。我指着人情兩個字，又指指眼前的情侶。他們看着我善良地笑說：「對，在鄉下地方大家都很有人情味的。」間中來場遠征，也許肉體疲倦，但勞累的心短暫地在夢幻裏游走一下，回到匆忙的城市生活時，會發現心像鄉下的天空一樣，廣闊許多。

文：Papaya Fung

作者簡介：喜好是觀察人類 著有繪本touch和漫畫《地獄行》

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