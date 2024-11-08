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【香港】從美國大選，談藝術素養

【明報專訊】藝術源於生活，生活無高低貴賤之分，但為何有的時代藝術生猛，有的時代藝術溫吞呢？遠的不說，就拿如今與上世紀舉例。正如前段時間來香港參加「國際詩歌之夜」的艾略特．溫伯格說「21世紀並不有趣，儘管有出色的個人藝術家、作家，但沒有20世紀那樣的藝術、文學運動和思潮」，「20世紀充滿了對藝術、詩歌是什麼的討論，而如今，缺乏關於藝術、詩歌應該是什麼的想法」。

既然藝術源於生活，還需從生活、時代中找原因。藉着近日美國大選，談一下這個問題。

意識形態作為武器，是各黨派紛爭與藝術、文化關係最大的，而社會議題又是重中之重。黑人、女性、LGBT（女同、男同、雙性戀者與跨性別英文首字母），傳統民主黨的三大武器，由於經濟問題，拉丁裔、非裔今屆有動搖之勢，所以今年Black Lives Matter（黑人的命也是命）很少提及，轉而增加的是綠色能源、生態。這一議題，其實民主黨已經關注有些年了。而共和黨一直不關心氣候，只關心經濟。

學界、藝文界向來是民主黨居多，於是今年如此多的生態、女性、LGBT的展覽，就水到渠成了。比如嗅覺敏銳的惠特尼雙年展，以「更勝真實（Even Better Than the Real Things）」為主題，難免讓人有LGBT比真實的男、女性別更真實的遐想。

共和黨在意識形態上的武器，歷來就相形見絀。因為共和黨壓根就看不上意識形態，而更看重生產力，也就是科技加制度，這也就是為什麼馬斯克、風險投資大老安德里森等矽谷巨頭們紛紛支持特朗普的原因，這在2021年前是不可能的事。之所以出現這種狀况，並不是因為共和黨的小政府、低稅率，而是更深層的原因。而這個原因也是2016年斯洛文尼亞哲學家齊澤克在接受Channel 4 News採訪時說的：「如果我是美國公民，我會票投特朗普。」因為特朗普是個攪局者，儘管危險，但他會讓民主、共和兩大黨重新回到原點思考，而不是活在慣性中，假裝進步。

慣性比不確定更可怕，對國家如此，對時代如此，對藝術更是如此。從長遠看，深度暫且不論，單就現象上說，上世紀，藝術之所以百花齊放，源於時代本身的活躍。

而反過來看，從現實往抽象看：上世紀，民主黨風生水起，與其說民主黨贏了，不如說民主贏了：因為二戰後與1970年代分別有第二波、第三波民主化。與其說民主贏了，不如說全球化贏了：因為只有民主，才符合全球化浪潮。而與其說全球化贏了，不如說工業革命贏了：因為唯有全球化，才能消耗工業革命的生產過剩。當然，與其說工業革命贏了，不如說科技贏了：因為如果沒有量子力學、相對論，不可能有以電腦、核能所帶來的第三次工業革命。最後，與其說科技贏了，不如說想像力、洞察力、直覺贏了：因為愛因斯坦、普朗克、玻爾、薛丁格等人，哪一位不都是社會技能泯然眾人矣，而這3樣異於常人呢？而這3樣哪一樣不都是藝術的素養？

悲哀的是，現在的人們，缺乏深度思考的能力，不會透過現象看本質，更不用說具有洞察力、想像力與直覺了。所以，在今天藝術教育是緊迫且必要的。

文：馬玉江

作者簡介：藝術家，主要作品有《母與子》、Heavy is the night。偶以筆名「末之齋」發表藝術評論

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