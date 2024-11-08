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開眼 大都會文藝誌

【光州】盤索里 聲音的眾與異

【明報專訊】「現今最重要的東西往往是『極度細微』（infinitely small），你看不到的。」擔任韓國光州雙年展藝術總監的著名策展人Nicolas Bourriaud說，包括病毒、二氧化碳，甚至資本主義，均帶來無孔不入的麻木感。他以韓國傳統民間說唱「盤索里」為本屆主題，讓人重新細聽與他者的關係。

展覽定位令我想到有幾位朋友，邊吃飯邊看YouTube時至少校兩倍速，遲慢的我完全聽不到影片內容，他卻說有時可看更快，一心幾用。我很佩服，亦好奇他日常傾偈會否感到現場的人類都太慢？就只是我們之間，接收資訊的習慣已差異甚大。Nicolas Bourriaud在展覽亦考驗觀眾專注力，建構不同作品聲音交疊的場景。這也是對自己及團隊的挑戰，畢竟一個畫廊有那麼多媒體作品，聲音、燈光可滲透空間，必會影響到整體呈現。

展覽分佈整整五大展廳，呈現72位藝術家的作品，我分幾天才看得完。Nicolas Bourriaud近10多年主力書寫人類世（Anthropocene）。首個展區Feedback Effect講述人類活動「飽和」的地球，人剝削其他物種，以至人對人的文化與政治欺壓。展覽特意在入口設置一條全黑隧道，配合Emeka Ogboh的聲音作品，為尼日利亞某個街市的人沸聲，完全奪去視覺元素，讓人在黑暗遊蕩。首展廳把空間規劃成一條線性旅程，策展團隊大致控制了你如何走。然而，當走到愈後的展廳，空間就愈遼闊，你可更自由地遊蕩，形成自己一套思考作品的邏輯。

非人類中心（non-human cententric）的討論發展多年，此展作品不少涉足至此，部分離不開再現某種固定、對立的符號，然而有些作品亦甚為耐看。例如，來自中國雲南的程新皓在影片Stratums and Erratics中，一直踢着地上一顆石子，由石子領路走過城鄉，反思國族社政和自然資源的張力。韓國藝術組合Unmake Lab作品Ecology for the Non-futures，則利用AI分析人類破壞環境的數據，生成半真半假的夜間動物影像，讓地景、物種甚至物件做主角，詭異地預示未來。

「盤索里」有眾人的聲音之意。由於為「聲傳授聲」，即使是同一首曲目，唱家可有不同演繹，容許相異共存。宏觀而言，全球雙年展面對碳排放、環境污染、贊助資金公義、與社區割裂，以及實際戰爭如以巴衝突，矛盾在2022年德國Documenta 15後更為明顯。雙年展是否仍為一個可開放回應世界潮流的場域，仍有待留意。至於遠在香港的個體，我想到一小步──在日常生活好好聆聽，正是保存各人輕聲細語的可能。因為有人肯真心聽，就有空間。

作者簡介：藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人。IG@siutungcreates

文：小東

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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