蔣勳師生論經結緣 池上洞穿諸相非相

穿過海峽、高山與森林；眼見疫情、地震與颱風，台灣作家蔣勳似乎正參悟着這個道理。台東池上穀倉藝術館正展出由他策展，伙拍藝術家曾永玲、董承濂共同參與的「金剛經．諸相非相」展覽，盼引領觀眾從池上的一草一木中，觀透苦痛表象，探尋人之本心。

「尋心」之旅，始於池上。香港旅客訪台，多是流連台北夜市與商場；或是選擇南下，用台南風景「治癒我們的虛無」，相對來說未必有很多人到訪台東，甚至去探訪被山水環繞的池上。然而在香港超市，卻不難尋見「池上米」的蹤迹——良好的水土與氣候，讓池上成為優質稻米的出產地，「池上米」翻山越嶺，走上香港人餐桌。

台東米鄉「穀倉」裏論道

池上與香港，這麼遠，又那麼近。離開高樓林立的香港，走入有着風吹麥浪的池上，彷彿進入另一番天地。走入曾是穀倉的藝術館，空氣更靜，在隱約的稻香中，遊人可靜讀牆上文字——這是蔣勳手抄的18幅《金剛經》，未經裝裱，直接黏貼在長廊上。陽光照射、雨霧侵蝕，亦有觀眾不時碰觸，展品的生命，似乎從展出開始便進入倒數計時。

蔣勳分享，百年前有人在泰山瀑布下的石頭手刻注定會被磨蝕的《金剛經》，「我在紙上寫字，比起在石頭上刻字容易太多了。如果我還計較（這些字）有一天會不會存在，那大概是完全不懂《金剛經》」。初識蔣勳，是閱讀《因為孤獨的緣故》。觀看牆上注定消失的藝術品時，不禁想起他曾寫到「在茫然的境域把最燦爛豐盛的生命獻祭給死亡」，想必有着相同之處。

從長廊轉入展廳內館，牆上油畫正刻劃着另一種「孤獨」——枝葉繁茂的菩提樹下，著紅衣的僧侶或是獨坐靜思，或是相互論道；樹下有白鳥與鹿共同漫步，遠處還有大象踱步而來，儼然一幅萬物共生的「烏托邦」。這是蔣勳畫作《祇樹給孤獨園》，相傳多年以前，名叫祇陀的太子與名叫「給孤獨」的長者，一人捐樹、一人捐地，奉獻給佛陀作講經之用，佛法從此落地生根。蔣勳想像園中場景：「有鳥、有鹿、有孔雀，有貓在打架，有狗在看着河流……池上便是一座『祇樹給孤獨園』，這麼多人一起護佑着這個地方。」

掛牆葉影現佛偈 鉢中荷池生金花

「寒露過後，大坡池一片秋天荷葉，從綠，一夕之間，彷彿雕塑，轉成金屬的古銅色。」蔣勳在悼念詩人瘂弦時，曾寫到池上大坡池的荷花。蔣勳的學生、藝術家曾永玲大概在大坡池見到了相似的風景。她在金工作品《葉影系列》中「借來了大坡池的荷葉與荷花」，金屬荷葉懸掛牆上，上面佈滿鏤空，形似蟲蛀。仔細看去，燈光透過鏤空，竟投影出「諸相非相」四字。曾永玲說：「你直接去看，其實看不出來；反而在投影狀態之下，裏面的文字會跑出來找你。」

同場還展出曾永玲的《蒔時一花一世界》系列作品，靈感同樣來自大坡池荷花。佛家用於盛飯的鉢，在她手中化身荷池，生長出不同姿態的金屬荷花與荷葉，花葉的根則扎在不同的金屬心臟之上。「每一個鉢，都代表着一個個體」。該作品創作於疫情期間，在曾永玲眼中，儘管眾生如鉢，皆有各自特點，但個人心中都會有一顆存着善念的種子，隨時間生長，開花結果，幫助大家面對疫情帶來的恐懼。

漣漪成鏡與光影 感「開悟」如開門

1983年，台灣東海大學美術系創系，蔣勳為首屆導師，曾永玲則是首屆學生；1993年，董承濂成為第10屆學生。董承濂笑說，3人相遇在校園的緣分，令他聯想到佛陀與弟子圍坐討論《金剛經》的場景，「我們或許也是當時那一個由點慢慢擴散開的漣漪，我們相遇在池上，討論同樣的主題，讓這個漣漪可以繼續發散開來」。從《金剛經》中散開的漣漪，在董承濂作品中變成無數面鏡，與鏡中投射的光影。場內展出他的《八十八吉祥》系列作品，其中一幅《開悟的蓮花》靜掛牆面，中間嵌有旋轉的發光體，光線反射在四圍鏡面，宛如童年時把玩的萬花筒。董承濂解說，作品靈感來源於自己對「開悟」的好奇——不同宗教中都有「開悟」一說，「就好像一個必經關卡」。某日，他收到朋友贈送的中古玻璃門把手，突然意識到「開悟也許就像開門——你看到一扇門，門後有不同空間、不同領域，你其實只要將門把轉開，就可以走進去」。

只要將門把轉開，就可以走向「開悟」，出離痛苦。觀看藝術品時，說起開悟彷彿十分輕巧。但將門把轉開，走入藝術之外的現實世界，卻多了幾分艱辛——適逢秋收，卻連日大雨，還有其時即將登陸的颱風，池上鄉民不得不爭分奪秒搶收稻穀。但在鄉民臉上卻未見煩憂，反而聽到不少鄉民分享對於秋收的期待，並邀請遊客欣賞雨中池上之美。或許「諸相非相」的道理便在這場風雨中，就像蔣勳在《池上日記》中寫下「四時這樣輪替，萬物並育，天地真的無私，天地也不仁，不會為任何生命驚叫留連，我走在池上田壟間，直到不應該有多餘的眷戀牽掛。」

金剛經‧諸相非相

日期：即日至2025年3月2日，逢周三至日

時間：上午10:30至下午5:30

地點：台東縣池上鄉中西三路6號池上穀倉藝術館

網址：bit.ly/3YinNOR

文：王梓萌

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]