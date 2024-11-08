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Friday Planner：戰爭與和平

【明報專訊】美國換屆大選、俄烏戰事僵持、以巴衝突加劇，天下間風雲變色。靜默於香港中環佇立着的和平紀念碑，似乎無聲地提醒着今日生活之得來不易。於是你想起，百年以前及一路過來，此地與他方發生過的那些抗爭。

有人說香港人善忘，但不要緊，因為身邊物事會成為時代側記。有關身體及聲音的展演節目HICCUP迎來了最後一周，其中以廢棄家居用品等為樂器演奏的《哀歌：他們存在於此的悲喜/也是一首歌：再拆》今、明兩日於大館舉行。3位本地藝術家黃慧心、譚煥坤和張靜瑜，今天（11月8日）會在廉價喇叭播放的錄音中共演；翌日（9日）又會將其拆掉再包裝，作二段重奏——拆毁與重組。

拆拆聲的演出下，遠方的爆炸卻尚未止息。而本港的「和平紀念日」，在二戰香港重光過後重定於11月的第二個星期日。在周日（11月10日）早上11時，中環和平紀念碑將繼續有悼念與默哀儀式，紀念一、二戰期間為保衛家園犧牲的軍民及其他罹難者，以及紀念放下干戈、擁抱和平的可貴。

時間的洪流或許會把存在的印記輕易磨滅，但仍有人堅持用文字記錄那些共同的傷痛與希冀。2022年於香港開埠紀念日開張的界限書店，今年亦會於和平紀念日先後舉行「歷史書 Silent Book Club」與《香港的戰爭與和平》讀書會，探討香港與香港人在國際衝突之間的角色。冬季日短夜長，明夷待訪，不妨空出半日泅泳書海，在字裏行間回首我與你宅居之地的前世今生。

在風平浪靜的日子裏，不論讀書，或胸前別一朵襟花也好，都是一種念記。

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[開眼 藝述速遞]

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