改寫《牡丹亭》結局 台日合製《繡襦夢》跨界談情

「因情成夢，因夢成戲」，《牡丹亭》裏麗娘夢中初遇柳生，夢醒後雖因思憶成疾而亡，最終卻仍能迎來以麗娘復生、終成眷屬的團圓結局。而國光劇團這次要說的，卻是一段經已注定消逝的戀情。由唐傳奇《李娃傳》滎陽公子與妓女李娃跨越階級之戀，代代改編為明傳奇《繡襦記》中書生鄭元和與娼妓李亞仙的故事，歷代故事中的才子佳人莫不成為眷侶。這次新編《繡襦夢》卻一改結局——李亞仙自以門戶不配便不辭而別，二人就此天人永隔。故劇首便以暮年鄭元和臨江回顧一生，在彌留恍惚之間憶起那段無可再追的愛情。國光劇團團長張育華表示「世家子弟與娼妓的戀情能以大團圓告終，如今看來牽強，故作了更貼合現實的改編」。或許一段帶點遺憾的感情，更蝕人心骨。

崑曲能劇結合 「內核前衛形式傳統」

情之極生愛，而愛之極則踰越生死與時空。《繡襦夢》中李亞仙雖未能回歸人世，但她親手編織的披風，卻在鄭元和日復日年復年的思念下化身魂靈——成為其打破死生閾限，在夢中重遇愛人的媒介。而這種無法忘懷的心情，成為了跨界的密碼。是次與崑曲結合的，是日本能劇中亡魂在夢中世界出現回憶過去的「夢幻能」，故演員劉珈后劇中飾演的非李亞仙，而是情感託物而生的「繡襦」，她亦談到「以李亞仙所遺留下來的服裝的精靈的第二視角，為第一人稱作代言」是傳統戲曲較少涉及的方式，也是挑戰所在。

崑曲與能劇，在兩種不同土壤發展的古老劇種舊舊交融時，反可以帶來新突破。張育華表示，這次跨界改編的「內核前衛，但形式不脫傳統」，即便在日本最傳統的能樂堂舞台也「不會出格」。她提到由日方設計的服裝雖一改崑服的樸素，在協商下加入傳統的「水袖」後，反予人耳目一新之感。而當初《繡襦夢》於日本上演時，也花費了不少心力磨合兩個劇種的表現方式。能劇舞台除了象徵陰陽二界的「能間」與「主舞台」，尚有連結生死之間的橋樑，在編排時便需要思考如何適應並化用這些元素。劇中飾演鄭元和的崑曲名家溫宇航便表示在日本演出時曾被要求「只能穿足袋」演出，作為慣以足底連動表達角色性格、心情的崑曲演員，「一時間不知如何表演」。最終由步法到動作重新摸索，發展出以能劇不穿鞋靴緩步的形式，展現崑曲角色內心折疊情感的新技法。而即使如今回到沒有限制的現代舞台，他們亦選擇沿用這種崑、能「你中有我，我中有你」的新方式演出。

幽怨長唄響起，一抹佝僂的身影自盡頭顯現，跬步相接走過生死之間的長廊，一抬足、一踏地都浸溢着數十年來的懊悔。伴隨鮮少於現代舞台亮相的三味線與日本偶戲，為崑曲「以有限之生顯永恆之情」的命題添上了一份侘寂之美，如同張育華、溫宇航所言：「在兼顧劇種主體性的前提下跨界，並以新編展現活化的可能。」

新編《繡襦夢》及《牡丹亭》（選段）

時間：11月22日晚上7:30

11月23日下午2:30

地點：戲曲中心大劇院

票價：480元、400元、320元、240元

詳情：bit.ly/40BKL6m

文：鍾卓言

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