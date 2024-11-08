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當藝術的價值不僅是錢：後資本主義拍賣會

【明報專訊】一場拍賣會，叫價，落槌，「價高者得」的遊戲規則深入人心。但即將在香港大會堂上演的「純粹藝術拍賣會」（Post Capitalistic Auction，又譯「後資本主義拍賣會」），競投者的出價可以不是金錢，可以是機會、是思想，甚至以物易物，再由藝術家現場選擇要把作品「賣」給誰人。主創者王靜怡接受本報訪問稱，她藉作品挑戰現有藝術拍賣的價值評判體系，讓當代藝術家和收藏者重新參與到「交易」之中。

「在我創作這個作品的第一天就有想像過，如果有一天在香港演出會怎樣。」今年40歲的王靜怡（圖）來自北京，碩士畢業於香港中文大學，現居於挪威卑爾根。「純粹藝術拍賣會」2018年在卑爾根首演，後曾在日本橫濱、加拿大多倫多演出，香港是第四站。「每一場的規則都一樣，但藝術品和參與人員不同」，王靜怡說，最大區別在於各地藝術生態不同，例如卑爾根只是一個20多萬人口的小城，藝術只是靠政府資助；日本和加拿大的藝術市場各有特色：日本的流行文化與藝術高度融合，加拿大則是移民「大熔爐」，藝術亦反映其多元文化。

相比之下，香港藝術市場高度成熟，尤其在亞洲當代藝術方面首屈一指，香港亦是幾大拍賣行和頂級畫廊的所在地。王靜怡憶述，她最初就是於香港萌生投身藝術的想法，當時還只能「仰望」這個行業；而這次參與「亞藝無疆2024」，是要在這個「最資本主義」的地方，帶來一場「後資本主義」的拍賣。

可以「金錢」「機會」「理解」「交換」出價

「純粹藝術拍賣會」既是一場藝術表演，又是一場真正的拍賣會：曾任佳士得亞洲區首席拍賣官的郭心怡將出任拍賣官，所有作品亦已在拍賣前先行預展。來自香港、泰國、法國、印尼共8件藝術品將在兩日內依次登場，現場觀眾可於演出期間，透過智能手機或平板電腦登入競投系統「出價」。與傳統拍賣會不同的是，「出價」內容共有4種，可以是金錢，也可以是「機會」、「理解」或者「交換」。競投者可以為藝術家提供一個事業上的「機會」以交換藝術品，也可提出對作品的「理解」，與藝術品或藝術家建立更深的聯繫，「交換」更是天馬行空，可以以物易物，或者提供服務，也可以是以上幾種的組合。拍賣會設有顧問團，會對拍品和出價提供意見，但最終由藝術家本人決定作品「賣」給誰人。其後，律師會與買賣雙方簽訂合約，藝術家將獲得全部「出價」內容，「純粹藝術拍賣會」不會收取佣金。

王靜怡說，過去每次演出都有很多新奇、有趣的競價出現。她舉例指，卑爾根首演其中一件拍賣品是一句話，藝術家將它打印在A4紙上，並簽上姓名。最終一名競投人的「競價」是承諾自己將在餘下人生的每一天花15分鐘讀這句話，「成交」之後，那A4紙就被得主當場撕碎。王笑說：「這比英國藝術家班克西（Banksy）的畫在蘇富比拍賣後被碎紙機碎掉，還早了半年。」

她強調，「金錢」、「機會」、「理解」和「交換」4種競價方式是平等的，自己並不否認金錢是最有效率、難以替代的價值體系，「但我們不應該用資本的價值來判斷一切，否則久而久之這套標準會內化，讓我們忘了錢只是標準之一。但我們的心裏又還沒有完全接受，否則也不會產生掙扎，這個演出就是想重新喚醒人們內心被擠壓的部分」。而她創作「純粹藝術拍賣會」的初衷之一，正是不想自己的藝術作品被單純用錢衡量，而且藝術作品只是一面鏡子，反映到整個社會的價值體系，「像是智慧、美貌，如果不轉化成錢來表達，就沒有價值了嗎？為什麼有些大學的排行榜是看校友之中有幾多首富？電影怎麼拍，由背後的金主說了算，這樣合理嗎？」

剝離「中間環節」 藝術家有最終決定權

而賦予藝術家最終的決定權，亦是王靜怡的新點子。在傳統藝術生態中，藝術家不能決定作品賣給誰、賣多少錢，可能不願意、或者也無權參與這個過程，且作品被什麼畫廊、什麼展覽展出過，都會影響到其價值。「有些藝術家確實是需要錢，希望作品賣出高價，但不是人人都這樣想。如果一個特別富有的人拍了我的作品，我怎麼知道他是不是想用來洗錢？他知道我在表達什麼嗎？」王靜怡說，「純粹藝術拍賣會」剝離層層「中間環節」，讓藝術家與競投人見面交流，最終要實現雙向選擇才能達成交易。

至於對香港演出的期待，王靜怡好奇會不會有人願意大灑金錢，「我希望在香港的拍賣行、畫廊等等，藝術交易的各環節人士都參與進來，碰撞出更多有創意的競價」。

純粹藝術拍賣會

時間：11月16日晚上8:00

11月17日下午3:00

地點：香港大會堂劇院

票價：420元

詳情：bit.ly/3UDlwN0

文：林迎

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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相關字詞﹕後資本主義 亞藝無疆 藝術 拍賣會 開眼

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