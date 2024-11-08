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開眼 文化力場

ifva暫停 失練功場 獨立電影人何去何從？

【明報專訊】扎根本地多年的「ifva獨立短片及影像媒體節」，歷經去年主辦機構高層人事變動，低調舉行第29屆後便沉寂下來。今年9月以電郵通知「尊貴朋友」活動將暫時停辦（take a brief hiatus），看似為30年路途畫上休止符（如果不是句號）。今期《開眼》邀得藝評人馮美華與3名ifva不同時代的靈魂人物一齊對談。看看在他們眼中，ifva的暫歇到底意味着什麼。

以下是由記者整理的對話錄。

蔡：蔡甘銓（Jimmy） 林：林淑儀（Connie）

鄺：鄺珮詩（Teresa） 馮：馮美華（May）

馮：可否請3位介紹一下自己和ifva的淵源？

蔡：1990年代我在香港藝術中心擔任電影節目部主管，創辦了最初ifva的評審機制、比賽組別及媒體中心等「基礎建設」。

林：我在1997年加入香港藝術中心，負責管理盛智文媒體中心，透過舉辦工作坊、入中學推廣錄像及提供器材支援ifva的發展；成為香港藝術中心的節目總監後，也在早期兼任過一年電影及錄像部經理，一直有幫助發行ifva得獎短片，後來便擔任了藝術中心總幹事。

鄺：我在1997年6月短暫加入過第3屆ifva，離開不久後Jimmy又找我擔任電影及錄像部助理經理。5年後為了解電影的可能又到英國留學半年，然後2004年回來接手ifva總監，一做就是10年。直至2014年接任藝術中心節目總監後，ifva就交給了Kattie（范可琪，2015至2022時任ifva總監）。

繼承獨立短片比賽 主流之外自由表達

馮：Jimmy，為何一開始你會舉辦ifva？

蔡：說來話長，ifva的前身有兩個，一是市政局的「香港獨立短片比賽」，另一個是藝術中心的「香港自主錄像比賽」，最終在1995年合併為「香港獨立短片及錄像比賽」。1999年隨着市政局取消，便由康文署接手，和我們合作。當時創辦的原因有三，首先是繼承火鳥電影會、衛影會每年一度獨立短片比賽的傳統；其次是發現年輕人比起書寫更喜歡拍攝，所以想推動他們更自由地表達自己；最後是當時主流電影強勢，便想舉辦一個强調創作盡量不受主流影視、經濟、政治影響的比賽，希望參加者「自己作主」，不過合併後便以「獨立」為名。

馮：合辦期間誰佔主導？參賽影片質素如何？

蔡：合併前後政府都有提供資助，亦未有干涉。不過早期參賽短片較受主流影視影響，但評審多為非主流的電影人，第2屆經理周強又提出公開評審會議紀錄，往後的參賽作品也就愈來愈「獨立」。

馮：那當時揀選評審會否有特定的傾向？

蔡：當時我們規定每組最少要有5個評審，而當中最多只能有兩名同電影有關——電影不可以完全由電影美學主導，它應該更多姿多彩，從人文學、文化研究及其他藝術範疇等角度或可看到更多。

林淑儀亦在此時加入香港藝術中心，在盛智文媒體中心透過提供剪接機器，與開設剪接工作坊推廣影像普及化，並邀請ifva得獎者執導。適逢時任特首董建華推出「資訊新紀元」政策，ifva又在第3屆增設青少年組，她便在SONY資助下走入校園——由提供器材到就業機會，ifva一邊培育新人才，一邊支持創作者生存下去，累積了一批當今知名導演——黃修平、王精甫、彭浩翔，甚至還有內地名導演賈樟柯。而由開初的6個組別簡化為公開組、青少年組及動畫組後，加上後來的亞洲新力量組，如今的ifva逐漸成形。

緊貼時代 孵化多元項目

租借器材、舉辦工作坊的媒體中心，漸漸成為ifva參加者的「打躉」之地，亦是相互取經的問診室。在鄺珮詩主理下，ifva亦對參加者的支援進一步拓展到比賽後的發展，把作品帶往國際的同時，也以影像走進本地不同社群。

馮：Teresa，你任內10年間ifva又有何改變？

鄺：我任內主要做了3件事：擴闊對媒體的理解、加強文化交流、拓展對參與者的支援。當年負笈而歸時，我覺得ifva是一種精神，而比賽只是形式，便「以媒體作為工具鼓勵每個人都可以表達自己」為核心擴張ifva的媒體光譜。故第10屆ifva節除了放映得獎作外，亦開始加入聲音影像表演、國際藝術交流，也找來學者在出版物討論媒體的未來；第11屆則在比賽加入了「單熒幕互動媒體組」，即如今的「媒體藝術組」。同時也在2010年開設了CINEMA 2.0本地媒體藝術展覽，而ifva終也在第17屆更名為Incubator for Film & Visual media in Asia（原名Hong Kong Independent Short Film & Video Awards）。

馮：即你把在外地留學的啟發帶了回來？

鄺：可以這樣說。因在英國回來後YouTube開始普及，不同機構都想用「微電影」等新方式宣傳，我們便在2006至2012年舉辦了ifva greenlab短片委約計劃，為港鐵、Google等委託方與ifva得獎者雙方牽線，提供更多創作機會。為了延續這種與Alumni（得獎者）的關係與社群，每年也會邀請他們設計主視覺、擔任評審，同時也繼續思考可以如何支援中、新生代創作者，例如首部劇情片後如何孵化下套電影等。

林：對，往屆得獎者曾翠珊奪得金像獎最佳新進導演獎的《大藍湖》，雖是獨立製作，但我們亦有協助其監製、發行。

鄺：當時她寫了劇本卻不知如何拍出來，後來我們提供了人手剪接、製片、轉製菲林等，其後幫忙聯絡高先電影發行。此次嘗試之後，我們也支援了不同得獎者的創作，例如支援江記（江康泉）《離騷幻覺》的部分片段。適逢我任內不同國際電影節陸續冒出，我們便帶了不少得獎作到海外展出，ifva亦漸為外國創作圈認識。我便曾被邀為釜山電影節的評審，Connie也曾受邀到德國奧伯豪森電影節、巴塞隆拿亞洲電影節任評審。

馮：發展過程中有否遇到困難？

林：當初面對資助不斷縮減，幸好同事都覺得ifva很重要，願意撥調一點資源，才讓它可以繼續發展下去。

鄺：不過因為ifva比賽始終難覓贊助，而ifva節的資助亦不足應付比賽的開支，所以促使我們不斷生出greenlab這樣的「小細胞」自負盈虧。始於2009年的另一小細胞「影像無國界」 則可謂是奇蹟，一個為香港少數族裔青年而設的影像工作坊，如今竟成了日本學術界的研究對象。

林：ifva停辦，我最擔心的也是「影像無國界」。媒介無分種族，在乎有無接觸的機會——少數族裔並非「要人幫」，但卻較難得到資源。雖然社福界後來也有類似活動，但藝術中心始終對錄像與放映更有經驗，而ifva得獎者亦會到學校作前線教育。當時發現有參加者竟從未到過灣仔，所以可藉此放映帶他們外出。了解他們更多之餘，過程中也讓他們建立身分認同，同時獲得一技之長，例如《手捲煙》的主演Bipin便曾經是參加者，更有參加者開設了婚姻攝影公司。

鄺珮詩轉任其他職務後，ifva總監一職由范可琪接任，其間籌辦了較貼地的「賽馬會ifva Everywhere影像嘉年華」，推廣媒體藝術，後來更在第28屆首辦精選各地佳作的「VR影院」。而林淑儀表示推廣的工作其實是在跌撞中開展，後來再逐漸開源，幸而本地媒體藝術進步神速，如今放諸國際都毫不失禮。由主辦比賽到為得獎者發展分憂，ifva在香港深耕之餘，也漸受國際認可。但暫停過後，又會是如何？

沒門檻的練功場 支援生態難以取代

馮：ifva已不止是栽培creator，而是幫助他們發展career。現在雖有不少網上平台讓年輕人發布短片，但是否代表ifva可以就此消失？

鄺：環顧亞洲，同時包攬短片、動畫與媒體藝術的，除了2022年後音訊暫無的日本文化廳媒體藝術祭，就只有ifva。但這次停辦可惜之處在於，竟是主辦方本身提出。2023 年離任前我們便被告知ifva曝光不足、不值得投資，但即使邀請主辦方高層出席頒獎禮、陳說得獎者成就，亦徒勞無功。

蔡：比賽，或許可以重辦——但背後的配套、支援等一整個生態則難以取代。歷經29年，ifva早已由香港藝術中心的私人節目，變為香港所有電影愛好者的共同資產。下決定時不應只是通知，而是要廣泛地諮詢，每屆千多名參賽者的希望一下落空，他們可以到哪裏去？

鄺：事實上他們曾聯絡我，卻未有找過Kattie和Connie。既然願意繼續ifva，會否可以開放討論未來續辦的形式？

馮：但如今ifva停辦已成定局，基於你們過去的經驗，這種停頓意味着什麼？若早10年停辦，又會否有所不同？年輕人是否更難開始拍攝？

林：以前我曾說「ifva唔可以唔做」，因為它不止關乎香港藝術中心，而是影響着影像相關行業的整體發展。因為ifva是一個沒有門檻的「練功場」，能讓有天賦卻無電影背景的人被看見，也容許創作者「埋班」拍出完整作品的部分內容，成為日後申請資助或參加其他比賽的樣本。而坊間難以獲得的資訊，參加比賽後也會找到合適的諮詢對象。所以電影界不會因失去ifva而死，但絕對會因此失去了好多活力和新力量。而如果創意產業裏沒有容許新嘗試的空間，創意又可以在何處釋放？不過我相信縱然因為ifva停頓失去了資源充足的網絡與平台，但有熱情的年輕人一定會有方法繼續前行，只不過會比之前辛苦。

鄺：年輕人會否更難開始拍攝，我會說「是，也不是。」因為鮮浪潮等比賽都要求參加者是電影工作者，ifva卻是一個「幼稚園到老人家都可以參加」的比賽。但現在還有YouTube等平台，世界不會因此停頓，只是可能少了一個推你踏出第一步的契機。第10屆拍宣傳片時，黃修平說過「香港勝在有ifva」，如今可以說「香港勝在曾經有過ifva」。雖然ifva的停辦令人憤怒與可惜，但也欣慰它曾陪伴不少電影人成長。於風華正茂時結束，未必是壞事，因為我相信ifva的細胞會繼續以另一個形式存在，不會消失。

蔡：我發現2014年後碰見的年輕人已經和以前不一樣——「唔做呢啲，咪做嗰啲，只是有個大機構會讓一切變得更方便、有更多資源。」

ifva至今孕育了無數本地電影製作人，歷屆參賽者和評審代代相哺，對他們來說，ifva停頓，遠不止是失去一個發布平台這麼簡單。日前，由獨立電影人成立的電影發行商「影意志影院」宣布已於去年解散，惟曾是ifva得獎者、現移居台灣的前藝術總監崔允信以同名社交專頁宣布舉辦「獨立短片大獎2025」。或許那些流着ifva因子的細胞，確實尚未消亡，會在花果飄零之際接過曾經的薪火，讓下一批影像匠人繼續發光發亮。

文：鍾卓言

編輯：梁曉菲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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