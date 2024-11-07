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SS25 FASHION WEEK SPECIAL SHOES & BAGS：Oxford shoes改頭換面 玩味手袋 獨特配飾展個性

【明報專訊】精緻的手袋、鞋子總令人目不暇給，引發潮流話題。在2025春夏時裝周上，眾多品牌紛紛帶來各具特色的配飾，從優雅的手袋到休閒的運動鞋，每件作品都包含了設計師的巧思與創意，展現出個性與風格，分分鐘比衣服更具吸引力。

天橋上總不難找到貫徹季度主題的袋款，來季大玩運動風格的Dior，便把手袋上的品牌字樣變成條紋設計，看起來如某運動品牌的標誌，充滿玩味。Bottega Veneta就透過擅長的編織工藝詮釋花朵，不僅出現在手持花束中，還延伸至袋款上，以這工藝創造籠形tote bag。對於大品牌而言，經典元素往往是賣點之一，例如Gucci便推出了Bamboo迷你手袋和馬銜鏈水桶包，亦有由日本藝術家重新詮釋的Gucci Bamboo 1947袋款。

方形袋款 重現1990s時尚風格

要數來季袋款的關鍵詞，一眾設計師均對方形袋款愛不釋手，從Hermès的長形Birkin，以至Louis Vuitton、Prada、Versace等也創造出長形的皮革手袋，重現1990年代時尚風格。經常出現於秋冬季的流蘇元素，亦現身於不同騷場，既有Valentino的飾邊設計，亦有Hermès的全流蘇飾面設計，而Ferragamo則以流蘇作為點綴細節，為春夏袋款注入風情。

鞋履方面，從Burberry到Prada以至Loewe都將oxford shoes改頭換面，加入了高跟設計或是採用獨特面料。此外，運動鞋仍然佔一席位，並傾向流行boxer sneakers款式，不論從Dior、Loewe，或是Stella McCartney的天橋，都可找到它們的蹤影。至於慣常找來街牌合作的Kim Jones，就為其最後一季操刀的Fendi，帶來與Red Wing聯乘的手工縫製短靴，為女性造型注入硬朗味道。●

editor's pick：高跟鞋韻律泳 水上芭蕾的夢幻時光

Christian Louboutin找來著名MV導演David LaChapelle構思2025春夏時裝騷，選址巴黎Piscine Molitor游泳池舉行，一雙巨型的Christian Louboutin高跟鞋化身滑水梯，讓擔任模特兒的法國奧運韻律泳代表隊滑入池中，眾人穿上金屬色Miss Z高跟鞋，為水面添上閃爍效果，整場表演帶領觀眾回到1950年代荷李活水上芭蕾的夢幻時光，亦將品牌的鞋履演繹得美不勝收。●

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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