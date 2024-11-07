SHOWCASE：清新藍綠色調 剛陽型格添上柔和精緻

Atsuro Tayama創作總監田山淳朗一向以軟性前衛（Soft Avant Garde）來奠定品牌風格，黑、白、藍、灰均為設計師慣用顏色，不過今季卻一反常態，除了其鍾愛的黑、白，還有大自然清新的藍綠色調、自然柔和的大地色和粉色調貫穿整個系列。他以自己的故鄉熊本縣阿蘇山作為設計靈感，以鮮明色彩開啟新篇章，並以Every Hue of Mount Aso為系列命名。除了破格的用色，衣服亦於隨性與前衛間取得平衡，在中性簡約單品上以創意剪裁、拼接和針織技巧呈現豐富立體感和層次感。羊絨和其他各具質感的面料互相交織，為剛陽型格的氣息添上柔和精緻氣韻。●

文：溫兆明

模特兒：Anna R、Shi Ying（Primo）

化妝：Kyo Lee

髮型：Sam Chan

editor's pick：大自然園藝系列

Atsuro Tayama今季再續Art of Garden園藝系列，設計師田山淳朗透過美觀、實用和多用途設計，分享他在大自然中發現的樂趣。系列以大地色、藍和橄欖綠為主，服裝選用涼感面料，配件類則採用輕巧舒適的耐磨面料。設計配上可摺疊收納、隱藏口袋、一衣多穿等功能細節，寬鬆剪裁、束腰細節和寬襬裙突顯柔美特質。●

查詢：Atsuro Tayama 2780 6808（ifc店）

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com